2-й таймПари НН — ОренбургОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ильшат Айткулов «Пари НН» — «Оренбург». Онлайн, прямая трансляция Главный тренер «Авангарда» Ги Буше«Авангард» — «Динамо» Москва. Онлайн, прямая трансляция Мартин Эдегор«Арсенал» — «Ноттингем Форест». Онлайн, прямая трансляция
  • 12:48
    • В «Спартаке» выразили поддержку Станковичу
  • 11:14
    • Капризов хочет получать в «Миннесоте» от 18 до 19 млн долларов в год
  • 11:27
    • Парфенов возглавил московское «Торпедо»
  • 08:21
    • Зидан готов возглавить сборную Франции
  • 07:53
    • Футболист «Барселоны» Гави получил травму
  • 08:34
    • Анчелотти высказался о будущем Неймара в сборной Бразилии
  • 23:52
    • «Марсель» разгромил «Лорьян» в матче Лиги 1
    Все новости спорта

    Огорчит ли «Брест» «Париж»?

    Брест — Париж: прогноз на футбол и ставка за 1.93

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Брест Прогнозы на Париж Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Брест» — «Париж»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илан Кеббаль
    14 сентября в четвертом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Париж». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Париж», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 14 Сентября 2025 года

    Брест

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Брест 18:15 Париж

    Париж

  • Париж
    •

    «Брест»

    Турнирное положение: «Брест» после трех туров французского первенства имеет в своем активе только один балл и борется за выживание.

    Команда занимает 17-ю позицию в зоне вылета и на два очка отстает от зоны плей-офф за место в элитном дивизионе (16-я строчка), а также на два пункта от спасительного 15-го места.

    Брест — Париж: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб потерпел выездное поражение от «Ланс» со счетом 1:3.

    Перед этим коллектив также остался без очков в национальном первенстве, когда снова-таки в чужих стенах оказался слабее «Тулузы» с результатом 0:2.

    Не сыграют: травмированы — Лабо Ласкари, Маньетти, Тусар, дисквалифицирован — Маецкий.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Брест» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

    Камори Думбия — лучший бомбардир команды в Лиге 1 нового сезона с двумя голами.

    «Париж»

    Турнирное положение: «Париж» после трех стартовых туров французского первенства имеет три очка в активе и также борется за сохранение прописки в элите.

    Команда занимает 15-е место и лишь по дополнительным показателям опережает зону плей-офф за выживание (16-я строчка), а также на два балла — зону вылета (17-18-я позиции).

  • Империя под угрозой. Почему Гвардиола оказался не готов к новым тенденциям АПЛ
  • Футбол Пепа Гвардиолы может не выжить в новой эпохе Премьер-лиги
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб на своем поле одержал победу над «Мецом» (3:2).

    Перед этим во втором туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Марселя» (2:5).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Париж» дважды проиграл при одной победе.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор чужого поля.

    Илан Кеббаль — лучший бомбардир команды и Лиги 1 нового сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в двух последних матчей «Брест» проиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Парижа» забивали больше 3,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Парижа» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.60, победа «Парижа» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и было забито 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Парижа».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.70

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Хетафе — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Кальяри — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Унион — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Фрайбург — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Майнц — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Захрай — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Прижмич — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эвертон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Брест — Париж: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 14.09.202518:15. Огорчит ли «Брест» «Париж»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры