Брест — Париж: прогноз на футбол и ставка за 1.93

14 сентября в четвертом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Париж». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Париж», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» после трех туров французского первенства имеет в своем активе только один балл и борется за выживание.

Команда занимает 17-ю позицию в зоне вылета и на два очка отстает от зоны плей-офф за место в элитном дивизионе (16-я строчка), а также на два пункта от спасительного 15-го места.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб потерпел выездное поражение от «Ланс» со счетом 1:3.

Перед этим коллектив также остался без очков в национальном первенстве, когда снова-таки в чужих стенах оказался слабее «Тулузы» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Лабо Ласкари, Маньетти, Тусар, дисквалифицирован — Маецкий.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Брест» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Камори Думбия — лучший бомбардир команды в Лиге 1 нового сезона с двумя голами.

«Париж»

Турнирное положение: «Париж» после трех стартовых туров французского первенства имеет три очка в активе и также борется за сохранение прописки в элите.

Команда занимает 15-е место и лишь по дополнительным показателям опережает зону плей-офф за выживание (16-я строчка), а также на два балла — зону вылета (17-18-я позиции).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб на своем поле одержал победу над «Мецом» (3:2).

Перед этим во втором туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Марселя» (2:5).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Париж» дважды проиграл при одной победе.

Это сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор чужого поля.

Илан Кеббаль — лучший бомбардир команды и Лиги 1 нового сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в двух последних матчей «Брест» проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Парижа» забивали больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Парижа» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.60, победа «Парижа» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и было забито 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Парижа».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.70