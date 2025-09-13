ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаИмперия под угрозой. Почему Гвардиола оказался не готов к новым тенденциям АПЛ Майк ТайсонТайсон встретится с Мейвезером? Боксерский мир сошел с ума Дженнаро Гаттузо Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться
  • 11:22
    • Ямаль: Я мечтаю выиграть несколько «Золотых мячей»
  • 09:33
    • Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке
  • 09:02
    • Аршавин: Обидно. Было бы приятнее, если бы Смолов меня не догнал
  • 21:53
    • «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
  • 21:49
    • СКА уверенно обыграл «Трактор»
  • 21:30
    • Гол Смолова помог Broke Boys победить «Сатурн» в Кубке России
  • 23:46
    • «Трабзонспор» арендовал Онана
    Все новости спорта

    Кто поднимется в топ-10?

    Ницца — Нант: прогноз на футбол и ставка за 1.93

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ниццу Прогнозы на Нант Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Нант»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ницца»
    13 сентября в четвертом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Нант». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Нант», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 13 Сентября 2025 года

    Ницца

  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 18:00 Нант

    Нант

  • Франция. Лига 1
    •

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» после трех стартовых туров французского первенства имеет три очка в активе и находится в нижней половине таблицы.

    Команда занимает 12-ю позицию, лишь по дополнительным показателям опережая нынешнего соперника и зону плей-офф (16-я строчка), а также на два балла зону вылета (17-18-е места).

    Ницца — Нант: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб потерпел выездное поражение от «Гавра» со счетом 1:3.

    Перед этим во втором туре национального первенства коллектив уже набрал три очка, когда на этот раз в домашних стенах одержал победу над «Осером» (3:1).

    Не сыграют: травмированы — Абдельмонем и Ндаишимие, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ницца» проиграл четыре раза при одной победе.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть фактор своего поля, а также то, что нынешний соперник примерно соответствует их уровню.

    Четыре гола команды в Лиге 1 нового сезона забивали разные игроки.

    «Нант»

    Турнирное положение: «Нант» после трех стартовых туров французского первенства имеет три очка в активе и находится в нижней половине таблицы.

    Команда занимает 13-ю позицию, лишь по дополнительным показателям опережая зону плей-офф (16-я строчка) и на два балла зону вылета (17-18-е места).

  • Навязчивые идеи. Как топ-клубами управляют трансферные мании
  • У каждого гранда есть своя трансферная одержимость
  • 10/09/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб на своем поле одержал победу над «Осером» (1:0).

    Перед этим во втором туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Страсбурга» (0:1).

    Не сыграют: травмирован — Гирасси, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, три из которых были официальными, а четыре — товарищескими, «Нант» шесть раз проиграл при одной победе.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы даже на один пункт, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же есть, если учесть примерно тот же класс соперника.

    Мохамед Мостафа — автор пока что единственного гола команды в Лиге 1 нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в двух последних матчах «Ниццы» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Нанта» забивала только одна команда

    • в трех последних матчах «Нанта» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.68. Ничья — в 3.80, победа «Нанта» — в 5.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех последних матчах «Нанта».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.30

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хосилот — Равшан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи Кочкор-Ата — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Азиягол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Прижмич — Муте
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:25
    •  1.93
  • Прогноз на матч Чилич — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Шабаб — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:35
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Торпедо — Волга
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шанхай — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ницца — Нант: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 13.09.202518:00. Кто поднимется в топ-10?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры