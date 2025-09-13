Ницца — Нант: прогноз на футбол и ставка за 1.93

13 сентября в четвертом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Нант». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Нант», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» после трех стартовых туров французского первенства имеет три очка в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 12-ю позицию, лишь по дополнительным показателям опережая нынешнего соперника и зону плей-офф (16-я строчка), а также на два балла зону вылета (17-18-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб потерпел выездное поражение от «Гавра» со счетом 1:3.

Перед этим во втором туре национального первенства коллектив уже набрал три очка, когда на этот раз в домашних стенах одержал победу над «Осером» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Абдельмонем и Ндаишимие, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ницца» проиграл четыре раза при одной победе.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть фактор своего поля, а также то, что нынешний соперник примерно соответствует их уровню.

Четыре гола команды в Лиге 1 нового сезона забивали разные игроки.

«Нант»

Турнирное положение: «Нант» после трех стартовых туров французского первенства имеет три очка в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 13-ю позицию, лишь по дополнительным показателям опережая зону плей-офф (16-я строчка) и на два балла зону вылета (17-18-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб на своем поле одержал победу над «Осером» (1:0).

Перед этим во втором туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Страсбурга» (0:1).

Не сыграют: травмирован — Гирасси, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, три из которых были официальными, а четыре — товарищескими, «Нант» шесть раз проиграл при одной победе.

Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы даже на один пункт, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же есть, если учесть примерно тот же класс соперника.

Мохамед Мостафа — автор пока что единственного гола команды в Лиге 1 нового сезона.

Статистика для ставок

в двух последних матчах «Ниццы» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Нанта» забивала только одна команда

в трех последних матчах «Нанта» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.68. Ничья — в 3.80, победа «Нанта» — в 5.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех последних матчах «Нанта».

Ставка: только одна команда забьет за 2.30