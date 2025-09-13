Кристал Пэлас — Сандерленд: прогноз на АПЛ и ставка на матч за 2.05

«Кристал Пэлас» встретится с «Сандерлендом» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 13 сентября и начнется в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Сандерленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» располагается на 8-й позиции в таблице. Клуб в трех встречах набрал 5 очков.

В чемпионате Англии-2025/26 «Кристал Пэлас» еще не проигрывал. У команды одна победа и две ничьих.

Последние матчи: «Кристал Пэлас» прекрасно начал сезон, завоевав Суперкубок Англии. Команда одолела «Ливерпуль» и принесла своим фанатам массу положительных эмоций.

В стартовом матче нового сезона АПЛ «Кристал Пэлас» увез одно очко со «Стэмфорд Бридж», сыграв вничью с «Челси» (0:0). Затем команда подписала мировую с «Ноттингем Форест» (1:1).

Август «Кристал Пэлас» завершил на мажорной ноте. Клуб в гостях разгромил «Астон Виллу» со счетом 3:0.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: Ранее «Кристал Пэлас» вышел в основной этап Лиги конференций. В решающем раунде квалификации команда по сумме двух встреч одолела норвежский «Фредрикстад».

В раздевалке «Кристал Пэлас» царит приятная атмосфера. В новом сезоне АПЛ команда еще ни разу не проиграла. Есть отличные шансы продлить удачную серию.

Подопечные Оливера Гласнера пополняют очковую копилку благодаря грамотному сочетанию надежной обороны и успешной игры в атаке. За последние пять встреч «орлы» позволили соперникам отличиться лишь однажды. В линии нападения ключевая роль отводится Жан-Филиппу Матета.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Сандерленд» идет на шестом месте в таблице чемпионата Англии. В активе «черных котов» 6 очков после трех сыгранных туров. Команда забила 5 голов и пропустила три мяча.

Последние матчи: В новом сезоне АПЛ «Сандерленд» добился побед над «Вест Хэмом» (3:0) и «Брентфордом» (2:1).

Поражение было одно — в гостях в игре с «Бернли» (0:2). Кроме того, «Сандерленд» вылетел из Кубка лиги. Ранее команда уступила «Хаддерсфилду» в серии пенальти (основное время завершилось вничью 1:1).

Состояние команды: «Сандерленд» будет стараться сохранить прописку в АПЛ. Стартовала команда неплохо. Удастся ли «черным котам» набрать очки в предстоящем матче?

Команда Режиса Ле Бри стремится играть первым номером, делая упор на атаку, однако надежность в защите остается проблемой. В пяти последних встречах «черные коты» отличились шесть раз, но при этом допустили семь пропущенных мячей, что делает их поединки зрелищными и непредсказуемыми. Победа над «Брентфордом» (2:1) подтвердила атакующий потенциал «Сандерленда», но одновременно подчеркнула уязвимость оборонительных порядков.

Последняя встреча между командами состоялась 4 февраля 2017 года. Тогда «Сандерленд» на выезде разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 4:0. Сейчас букмекеры не верят в то, что гости добьются положительного результата.

Статистика для ставок

«Кристал Пэлас» в чемпионате Англии-2025/26 еще ни разу не проиграл

«Сандерленд» на старте сезона АПЛ одержал две победы в трех встречах

Последний матч между командами состоялся 4 февраля 2017 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Кристал Пэлас» — 1.68, победа «Сандерленда» — 5.38, ничья — за 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.78 соответственно.

Прогноз: «Кристал Пэлас» чувствует себя уверенно на своем поле, и это становится важным фактором в предстоящем матче. Команда Оливера Гласнера отличается высокой физической готовностью. При этом «Сандерленд» умеет находить моменты в атаке и, скорее всего, сумеет забить.

Ставка: обе забьют за 2.05.

Прогноз: Хозяева подтвердят статус фаворита. У «Кристал Пэлас» очень хорошие шансы завоевать три очка. Будет ли победа минимальной?

Ставка: победа «Кристал Пэлас» с форой (-1) за 1.82.