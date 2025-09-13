ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаИмперия под угрозой. Почему Гвардиола оказался не готов к новым тенденциям АПЛ Майк ТайсонТайсон встретится с Мейвезером? Боксерский мир сошел с ума Дженнаро Гаттузо Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться
  • 11:22
    • Ямаль: Я мечтаю выиграть несколько «Золотых мячей»
  • 09:33
    • Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке
  • 09:02
    • Аршавин: Обидно. Было бы приятнее, если бы Смолов меня не догнал
  • 21:53
    • «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
  • 21:49
    • СКА уверенно обыграл «Трактор»
  • 21:30
    • Гол Смолова помог Broke Boys победить «Сатурн» в Кубке России
  • 23:46
    • «Трабзонспор» арендовал Онана
    Все новости спорта

    Командам удастся обменяться голами?

    Кристал Пэлас — Сандерленд: прогноз на АПЛ и ставка на матч за 2.05

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кристал Пэлас Прогнозы на Сандерленд Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Сандерленд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сандерленд»
    «Кристал Пэлас» встретится с «Сандерлендом» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 13 сентября и начнется в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Сандерленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Сентября 2025 года

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 17:00 Сандерленд

    Сандерленд

  • Сандерленд
    •

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Кристал Пэлас» располагается на 8-й позиции в таблице. Клуб в трех встречах набрал 5 очков.

    В чемпионате Англии-2025/26 «Кристал Пэлас» еще не проигрывал. У команды одна победа и две ничьих.

    Кристал Пэлас — Сандерленд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Кристал Пэлас» прекрасно начал сезон, завоевав Суперкубок Англии. Команда одолела «Ливерпуль» и принесла своим фанатам массу положительных эмоций.

    В стартовом матче нового сезона АПЛ «Кристал Пэлас» увез одно очко со «Стэмфорд Бридж», сыграв вничью с «Челси» (0:0). Затем команда подписала мировую с «Ноттингем Форест» (1:1).

    Август «Кристал Пэлас» завершил на мажорной ноте. Клуб в гостях разгромил «Астон Виллу» со счетом 3:0.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: Ранее «Кристал Пэлас» вышел в основной этап Лиги конференций. В решающем раунде квалификации команда по сумме двух встреч одолела норвежский «Фредрикстад».

    В раздевалке «Кристал Пэлас» царит приятная атмосфера. В новом сезоне АПЛ команда еще ни разу не проиграла. Есть отличные шансы продлить удачную серию.

    Подопечные Оливера Гласнера пополняют очковую копилку благодаря грамотному сочетанию надежной обороны и успешной игры в атаке. За последние пять встреч «орлы» позволили соперникам отличиться лишь однажды. В линии нападения ключевая роль отводится Жан-Филиппу Матета.

    «Сандерленд»

    Турнирное положение: «Сандерленд» идет на шестом месте в таблице чемпионата Англии. В активе «черных котов» 6 очков после трех сыгранных туров. Команда забила 5 голов и пропустила три мяча.

  • Навязчивые идеи. Как топ-клубами управляют трансферные мании
  • У каждого гранда есть своя трансферная одержимость
  • 10/09/2025

    • Последние матчи: В новом сезоне АПЛ «Сандерленд» добился побед над «Вест Хэмом» (3:0) и «Брентфордом» (2:1).

    Поражение было одно — в гостях в игре с «Бернли» (0:2). Кроме того, «Сандерленд» вылетел из Кубка лиги. Ранее команда уступила «Хаддерсфилду» в серии пенальти (основное время завершилось вничью 1:1).

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: «Сандерленд» будет стараться сохранить прописку в АПЛ. Стартовала команда неплохо. Удастся ли «черным котам» набрать очки в предстоящем матче?

    Команда Режиса Ле Бри стремится играть первым номером, делая упор на атаку, однако надежность в защите остается проблемой. В пяти последних встречах «черные коты» отличились шесть раз, но при этом допустили семь пропущенных мячей, что делает их поединки зрелищными и непредсказуемыми. Победа над «Брентфордом» (2:1) подтвердила атакующий потенциал «Сандерленда», но одновременно подчеркнула уязвимость оборонительных порядков.

    Последняя встреча между командами состоялась 4 февраля 2017 года. Тогда «Сандерленд» на выезде разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 4:0. Сейчас букмекеры не верят в то, что гости добьются положительного результата.

    Статистика для ставок

    • «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии-2025/26 еще ни разу не проиграл

    • «Сандерленд» на старте сезона АПЛ одержал две победы в трех встречах

    • Последний матч между командами состоялся 4 февраля 2017 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Кристал Пэлас» — 1.68, победа «Сандерленда» — 5.38, ничья — за 3.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.78 соответственно.

    Прогноз: «Кристал Пэлас» чувствует себя уверенно на своем поле, и это становится важным фактором в предстоящем матче. Команда Оливера Гласнера отличается высокой физической готовностью. При этом «Сандерленд» умеет находить моменты в атаке и, скорее всего, сумеет забить.

    Ставка: обе забьют за 2.05.

    Прогноз: Хозяева подтвердят статус фаворита. У «Кристал Пэлас» очень хорошие шансы завоевать три очка. Будет ли победа минимальной?

    Ставка: победа «Кристал Пэлас» с форой (-1) за 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хосилот — Равшан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи Кочкор-Ата — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Азиягол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Прижмич — Муте
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:25
    •  1.93
  • Прогноз на матч Чилич — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Шабаб — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:35
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Торпедо — Волга
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шанхай — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кристал Пэлас — Сандерленд: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 13.09.202517:00. Командам удастся обменяться голами?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры