Аль-Шабаб — Аль-Хазм. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 12 сентября 2025 года

12 сентября во 2-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Шабаб» и «Аль-Хазм». Начало игры — в 18:35 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Шабаб» — «Аль-Хазм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Шабаб»

Турнирное положение: «Белые львы» намерены побороться за высокие места. Команда нынче пребывает на 17 строчке турнирной таблицы.

При этом «Аль-Шабаб» крайне нестабилен. Да и провальный старт сезона явно не прибавил положительных эмоций.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Белые львы» уступили «Аль-Халиджу» (1:4).

До того команда разгромила «НК Быстрицу» (5:0). А вот поединок с «Аль-Шарджой» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Аль-Шабаб» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Белые львы» явно намерены реабилитироваться за стартовую коллизию. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма выгодно.

Причем «Аль-Шабаб» традиционно успешно противостоит «Аль-Хазму». В 5 последних очных поединках команда победила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда разгромила «Аль-Хазм» в двух последних очных поединках.

«Аль-Хазм»

Турнирное положение: «Аль-Хазм» нынешний чемпионат начал относительно удачно. Команда на данный момент находится на 9 месте.

Причем «Аль-Хазм» не проигрывал в 6 своих последних матчах. Причем до последней ничьей команда победила 5 раз кряду.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Хазм» не уступил «Дамаку» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Аль-Мархии» (2:0). А вот чуть ранее она уверенно одолела «Аль-Альдах» (3:0).

При этом «Аль-Хазм» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Аль-Хазм» без боя не сдается никому. Команда способна закрепиться в элитном дивизионе.

При этом «Аль-Хазм» имеет весьма крепкий состав. Да и Фабиу Мартинш уже успел отличиться в стартовом туре.

Команда имеет весьма надежные тылы. Да и желание впервые за пятнадцать лет одолеть «Аль-Шабаб» у нее огромное.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда твердо намерена дать бой более опытному сопернику.

Статистика для ставок

«Аль-Шабаб» уже 15 лет не проигрывает «Аль-Хазму»

«Аль-Хазм» не проигрывает 6 матчей кряду

«Аль-Шабаб» до последнего матча не пропускал 3 поединка кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Шабаб» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 7.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.64 и 2.27.

Прогноз: «Аль-Шабаб» выглядит мощнее оппонента, которому к тому же исторически успешно противостоит.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно активно понесутся в атаку.

Ставка: Фора «Аль-Шабаба» -1.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.56