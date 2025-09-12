Аль-Шабаб — Аль-Хазм. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 12 сентября 2025 года

Аль-Шабаб
Аль-Хазм
«Аль-Шабаб»
Турнирное положение: «Белые львы» намерены побороться за высокие места. Команда нынче пребывает на 17 строчке турнирной таблицы.
При этом «Аль-Шабаб» крайне нестабилен. Да и провальный старт сезона явно не прибавил положительных эмоций.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Белые львы» уступили «Аль-Халиджу» (1:4).
До того команда разгромила «НК Быстрицу» (5:0). А вот поединок с «Аль-Шарджой» завершился паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Аль-Шабаб» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Белые львы» явно намерены реабилитироваться за стартовую коллизию. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма выгодно.
Причем «Аль-Шабаб» традиционно успешно противостоит «Аль-Хазму». В 5 последних очных поединках команда победила 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда разгромила «Аль-Хазм» в двух последних очных поединках.
«Аль-Хазм»
Турнирное положение: «Аль-Хазм» нынешний чемпионат начал относительно удачно. Команда на данный момент находится на 9 месте.
Причем «Аль-Хазм» не проигрывал в 6 своих последних матчах. Причем до последней ничьей команда победила 5 раз кряду.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Хазм» не уступил «Дамаку» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Аль-Мархии» (2:0). А вот чуть ранее она уверенно одолела «Аль-Альдах» (3:0).
При этом «Аль-Хазм» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Аль-Хазм» без боя не сдается никому. Команда способна закрепиться в элитном дивизионе.
При этом «Аль-Хазм» имеет весьма крепкий состав. Да и Фабиу Мартинш уже успел отличиться в стартовом туре.
Команда имеет весьма надежные тылы. Да и желание впервые за пятнадцать лет одолеть «Аль-Шабаб» у нее огромное.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда твердо намерена дать бой более опытному сопернику.
Статистика для ставок
- «Аль-Шабаб» уже 15 лет не проигрывает «Аль-Хазму»
- «Аль-Хазм» не проигрывает 6 матчей кряду
- «Аль-Шабаб» до последнего матча не пропускал 3 поединка кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Шабаб» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 7.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.64 и 2.27.
- 2.20Байер — Айнтрахт: прогноз и ставкаЗавтра в 21:30
- 2.08Рубин — Динамо Мх: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.05Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Аль-Шабаб» выглядит мощнее оппонента, которому к тому же исторически успешно противостоит.
Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно активно понесутся в атаку.
Ставка: Фора «Аль-Шабаба» -1.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.56