Аль-Иттифак — Аль-Ахли. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 12 сентября 2025 года

Турнирное положение: «Рыцари Дехны» сражаются за высокие места. Команда нынче пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.
При этом «Аль-Иттифак» не проигрывает уже 3 матча кряду. Да и продуктивный старт сезона явно окрылил!
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Рыцари Дехны» переиграли «Аль-Холуд» (2:1).
До того команда подписала мировую с «Кадисом» (1:1). Да и поединок с «Аль-Саддом» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Аль-Иттифак» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Рыцари Дехны» явно намерены закрепиться в группе лидеров. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма выгодно.
Причем «Аль-Иттифак» традиционно успешно противостоит «Аль-Ахли». В 5 последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована добыть вторую победу кряду.
«Аль-Ахли»
Турнирное положение: «Крепость трофеев» нынешний чемпионат начала удачно. Команда на данный момент находится на 8 месте.
Причем «Аль-Ахли» победил в двух своих последних матчах кряду. Причем в них команда не пропустила ни одного мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Крепость трофеев» одолела «Аль-Араби» (5:0).
До того команда нанесла поражение «Неому» (1:0). А вот чуть ранее она в серии пенальти одолела «Аль-Наср».
При этом «Аль-Ахли» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Крепость трофеев» без боя не сдается никому. Команда способна побороться за самые высокие места.
При этом «Аль-Ахли» имеет весьма крепкий состав. Да и Айван Тоуни забивает с частотой хорошо смазанного пулемёта.
Команда имеет весьма надежные тылы. Да и желание отомстить сопернику за майскую коллизию у нее огромное.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда твердо намерена продлить свой победный сериал.
Статистика для ставок
- «Аль-Ахли» победил в 2 своих последних матчах
- «Аль-Иттифак» не проигрывает уже 3 матча кряду
- «Аль-Ахли» не пропускал в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.35, а победа оппонента — в скромные 5.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.55 и 2.32.
Прогноз: «Аль-Ахли» выглядит мощнее оппонента, плюс максимально мотивирован с первых туров выбиться в лидеры.
Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно активно понесутся в атаку.
Ставка: Победа «Аль-Ахли» в 1 тайме за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.35