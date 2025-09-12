Аль-Иттифак — Аль-Ахли. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 12 сентября 2025 года

12 сентября во 2-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттифак» и «Аль-Ахли». Начало игры — в 18:25 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттифак» — «Аль-Ахли», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Иттифак»

Турнирное положение: «Рыцари Дехны» сражаются за высокие места. Команда нынче пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.

При этом «Аль-Иттифак» не проигрывает уже 3 матча кряду. Да и продуктивный старт сезона явно окрылил!

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Рыцари Дехны» переиграли «Аль-Холуд» (2:1).

До того команда подписала мировую с «Кадисом» (1:1). Да и поединок с «Аль-Саддом» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Аль-Иттифак» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Рыцари Дехны» явно намерены закрепиться в группе лидеров. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма выгодно.

Причем «Аль-Иттифак» традиционно успешно противостоит «Аль-Ахли». В 5 последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована добыть вторую победу кряду.

«Аль-Ахли»

Турнирное положение: «Крепость трофеев» нынешний чемпионат начала удачно. Команда на данный момент находится на 8 месте.

Причем «Аль-Ахли» победил в двух своих последних матчах кряду. Причем в них команда не пропустила ни одного мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Крепость трофеев» одолела «Аль-Араби» (5:0).

До того команда нанесла поражение «Неому» (1:0). А вот чуть ранее она в серии пенальти одолела «Аль-Наср».

При этом «Аль-Ахли» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Крепость трофеев» без боя не сдается никому. Команда способна побороться за самые высокие места.

При этом «Аль-Ахли» имеет весьма крепкий состав. Да и Айван Тоуни забивает с частотой хорошо смазанного пулемёта.

Команда имеет весьма надежные тылы. Да и желание отомстить сопернику за майскую коллизию у нее огромное.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда твердо намерена продлить свой победный сериал.

Статистика для ставок

«Аль-Ахли» победил в 2 своих последних матчах

«Аль-Иттифак» не проигрывает уже 3 матча кряду

«Аль-Ахли» не пропускал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.35, а победа оппонента — в скромные 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.55 и 2.32.

Прогноз: «Аль-Ахли» выглядит мощнее оппонента, плюс максимально мотивирован с первых туров выбиться в лидеры.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно активно понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Аль-Ахли» в 1 тайме за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.35