2-й таймКосово — ШвецияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ЛинделёфКосово — Швеция. Онлайн, прямая трансляция Матео Ретеги и Джакомо РаспадориИзраиль — Италия. Онлайн, прямая трансляция Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 22:03
    • Гол Виноградова обеспечил «Торпедо» победу над СКА
  • 20:19
    • Источник: Защитник «Фенербахче» Джику подписал контракт со «Спартаком»
  • 19:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Металлург»
  • 19:04
    • «Урал» потерял очки в матче с «Нефтехимиком», победы «Спартака» и «Челябинска»
  • 18:57
    • «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ
  • 21:28
    • «Факел» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче Первой лиги
  • 20:28
    • «Лада» одержала победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    Завершит ли Аргентина победой отбор ЧМ-2026?

    Эквадор — Аргентина. Ставка (к. 2.40) и прогноз на квалификацию ЧМ-2026 10 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Эквадора Прогнозы на сборную Аргентины
    Прогноз и ставки на Эквадор — Аргентина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хулиан Альварес (Аргентина)
    10 сентября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Эквадор и Аргентина. Начало встречи — 2:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эквадор — Аргентина, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 10 Сентября 2025 года

    Эквадор

  • Кито
    •  Эквадор 02:00 Аргентина

    Аргентина

  • Буэнос-Айрес
    •

    Эквадор

    Турнирное положение: Эквадор по итогам 17-ти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает четвертую позицию с 26-ю очками в активе.

    Команда уже вышла на мундиаль, ведь находится в зоне прохода в финальную часть турнира (топ-6), но по итогам отбора может стать второй в случае осечки второго в таблице Уругвая и поражения вышестоящей Бразилии.

    Эквадор — Аргентина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура южноамериканской квалификации сборная на чужом поле разошлась мировой с Парагваем — 0:0.

    Перед этим в 16-м туре отборочного цикла на мундиаль команда также набрала один балл, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 0:0 сыграла вничью с Перу.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет, не сыграет Месси (отдых).

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на квалификацию на турнир, Эквадор сыграл вничью и не знает поражений уже 10 поединков кряду.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один один балл, особенно если учесть отсутствие мотивации у грозного соперника, а также фактор своего поля.

    Эннер Валенсия — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

    Аргентина

    Турнирное положение: Аргентина по итогам 17-ти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года уверенно занимает первую позицию с 38-ю очками.

    Команда уже давно вышла на североамериканский мундиаль и на 10 баллов опережает своего ближайшего преследователя Бразилию, а также на 11 — третий в таблице Уругвай.

  • Лишний в атаке: почему Родриго теряет позиции в «Реале» и сборной Бразилии
  • Вингер рискует пропустить ЧМ-2026
  • Вчера

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура квалификации сборная на своем поле сумела одержать разгромную победу над Венесуэлой (3:0).

    Перед этим в 16-м туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив уже потерял очки, когда снова-таки в домашних стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с Колумбией.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, шесть из которых были официальными, а один — товарищеским, Аргентина выиграла шесть раз при одной ничьей.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такая форма сулит гостям неплохие шансы на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, однако сила соперника вкупе с отсутствием мотивации и фактор чужого поля могут помешать им выиграть.

    Лионель Месси — лучший бомбардир команды и отбора на ЧМ-2026 с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах Эквадор сыграл вничью

    • в пяти из шести последних матчей Эквадора забивали меньше 1,5 голов

    • в шести из семи последних матчей Аргентина выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья — в 2.85, победа Эквадора — в 3.40.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.75 и 1.45.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали меньше 1,5 голов. Так было и в их последнем домашнем поединке.

    При этом в двух последних выездных матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники не определят победителя, ведь так было в четырех последних матчах Эквадора.

    Ставка: ничья за 2.85

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Паркс — Видманова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Хименес-Касинцева — Приданкина
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кава — Йович
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Саккари — Жакмо
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Маккейб — Басилашвили
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Котов — Табило
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Новая Зеландия — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 10:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Мансури — Эала
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хаддад — Тона
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фуллана — Сарасуа
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Армения — Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч ЮАР — Нигерия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эстония — Андорра
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Эквадор — Аргентина: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 10.09.202502:00. Завершит ли Аргентина победой отбор ЧМ-2026?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры