Эквадор — Аргентина. Ставка (к. 2.40) и прогноз на квалификацию ЧМ-2026 10 сентября 2025 года

10 сентября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Эквадор и Аргентина. Начало встречи — 2:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эквадор — Аргентина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Эквадор

Турнирное положение: Эквадор по итогам 17-ти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает четвертую позицию с 26-ю очками в активе.

Команда уже вышла на мундиаль, ведь находится в зоне прохода в финальную часть турнира (топ-6), но по итогам отбора может стать второй в случае осечки второго в таблице Уругвая и поражения вышестоящей Бразилии.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура южноамериканской квалификации сборная на чужом поле разошлась мировой с Парагваем — 0:0.

Перед этим в 16-м туре отборочного цикла на мундиаль команда также набрала один балл, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 0:0 сыграла вничью с Перу.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет, не сыграет Месси (отдых).

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на квалификацию на турнир, Эквадор сыграл вничью и не знает поражений уже 10 поединков кряду.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один один балл, особенно если учесть отсутствие мотивации у грозного соперника, а также фактор своего поля.

Эннер Валенсия — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Аргентина

Турнирное положение: Аргентина по итогам 17-ти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года уверенно занимает первую позицию с 38-ю очками.

Команда уже давно вышла на североамериканский мундиаль и на 10 баллов опережает своего ближайшего преследователя Бразилию, а также на 11 — третий в таблице Уругвай.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура квалификации сборная на своем поле сумела одержать разгромную победу над Венесуэлой (3:0).

Перед этим в 16-м туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив уже потерял очки, когда снова-таки в домашних стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с Колумбией.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, шесть из которых были официальными, а один — товарищеским, Аргентина выиграла шесть раз при одной ничьей.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, однако сила соперника вкупе с отсутствием мотивации и фактор чужого поля могут помешать им выиграть.

Лионель Месси — лучший бомбардир команды и отбора на ЧМ-2026 с восемью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Эквадор сыграл вничью

в пяти из шести последних матчей Эквадора забивали меньше 1,5 голов

в шести из семи последних матчей Аргентина выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья — в 2.85, победа Эквадора — в 3.40.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.75 и 1.45.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали меньше 1,5 голов. Так было и в их последнем домашнем поединке.

При этом в двух последних выездных матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники не определят победителя, ведь так было в четырех последних матчах Эквадора.

Ставка: ничья за 2.85