Эквадор — Аргентина. Онлайн, прямая трансляция

В среду, 10 сентября, сборная Эквадора примет Аргентину в рамках 18-го тура квалификации Чемпионата мира по футболу 2026 в южно-американском регионе. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

До матча

Стартовые составы команд

Эквадор: Галиндес Эрнан, Ордоньес Хоэль, Пачо Вильян, Инкапье Пьеро, Пресиадо Анхело, Франко Алан, Кайседо Мойсес, Вите Педро, Ангуло Нильсон, Плата Гонсало, Валенсия Эннер.

Аргентина: Мартинес Эмилиано, Монтьель Гонсало, Балерди Леонардо, Отаменди Николас, Тальяфико Николас, Паредес Леандро, Де Пауль Родриго, Мак Аллистер Алексис, Симеоне Джулиано, Мартинес Лаутаро, Нико Гонсалес.

Эквадор

Эквадор уже оформил выход на Чемпионат мира по футболу 2026, поэтому никакого давления на команду быть не может, даже с учетом приезда действующих чемпионов мира. В данный момент сборная Эквадора занимает 4-е место в турнирной таблице южно-американского региона, набрав за 17 туров 26 очков. Отставание от лидирующей Аргентины составляет 12 баллов.

В четырех последних турах Эквадор неизменно играет вничью: Чили (0:0), Бразилия (0:0), Перу (0:0) и Парагвай (0:0). Сами можете убедится, насколько низовыми получаются встречи этого отборочного цикла для подопечных Себастьяна Беккасесе — всего за отборочный турнир они забили 13 голов, хуже только у Перу и Чили.

Аргентина

Аргентина также уверенно оформила путевку на ближайший мундиаль, причем сделала это в великолепном стиле. Команда Лионеля Скалони уверенно заняла первое место в турнирной таблице — на сегодняшний день отрыв от ближайшего соперника (Бразилии) составляет 10 очков.

Последний раз Аргентина проигрывала в конце прошлого года в матче против Парагвая (1:2). После этого “бело-голубые” одержали шесть побед и один матч скатали вничью — с Колумбией (1:1). В последнем туре “Месси и Ко” разгромили дома Венесуэлу (3:0).

Личные встречи

Эти соперники часто играют между собой и Аргентина имеет значительный перевес по победам. Однако стоит отметить, что на домашнем поле Эквадор все же выглядит предпочтительнее своего соперника — три ничьи и две победы в шести последних встречах. Фактор домашнего поля служит важным нюансом в противостоянии этих сборных.

