    Определят ли США и Япония сильнейшего в товарищеском матче?

    США — Япония: прогноз на товарищеский матч за 3.55

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную США Прогнозы на сборную Японии
    Прогноз и ставки на США — Япония
    Сборная Японии
    10 сентября в товарищеском матче по футболу сыграют США и Япония. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч США — Япония, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 09 Сентября 2025 года

    США

  • Вашингтон
    •  США 13:00 Япония

    Япония

  • Токио
    США

    Турнирное положение: американская «националка» в настоящий момент ведет активную подготовку к домашнему чемпионату мира, поэтому не участвует в квалификации.

    Летом американцы принимали участие в Золотом Кубке КОНКАКАФ, где без проблем вышли из группы, добыв все три победы.

    США — Япония: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.153.602.19Бонус$1500
    «Звёздно-полосатые» после этого смогли также дойти до финала, но выиграл турнир у них не получилось.

    Последние матчи: в этом месяце главная команда США уже успела провести один спарринг, в котором уступила Южной Корее (0:2).

    До этого в группе Золотого Кубка КОНКАКАФ США выиграли у Тринидада и Тобаго (5:0), Саудовской Аравии (1:0) и Гаити (2:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    После этого же сборная США по пенальти победила Коста-Рику, одолела Гватемалу (2:1), но проиграла Мексике (1:2).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: подопечные Маурисио Почеттино были одними из главных фаворитов Золотого Кубка КОНКАКАФ, смогли дойти до финала, но выиграть турнир не судилось. Теперь задачей американцев является подготовка к чемпионату мира.

    Конечно, на Мундиале сборная США вряд ли зайдет очень далеко, однако задачу по выходу из группы никто не отменял. Иначе команду просто не поймут. Более того, это лишь минимальная цель.

    Япония

    Турнирное положение: японская национальная команда смогла досрочно пробиться на мировое первенство.

    Японцы набрали целых 23 очка в своей группе и без проблем заняли первую строчку в турнирной таблице.

  • От стенки Батракова до пятки Сергеева: Катар не выдержал темпа России
  • Команда Карпина вспомнила, как красиво побеждать
  • Вчера

    • «Синие самураи» за 10 матчей смогли забить целых 30 мячей, а пропустили всего лишь три.

    Последние матчи: в сентябре главная команда Японии успела провести товарищеский матч с Мексикой, который завершился со счетом 0:0.

    До этого же Япония приняла участие в азиатском турнире, где победила Гонконг (6:1), Китай (2:0) и Южную Корею (1:0).

    Перед этим в рамках квалификации на ЧМ-2026 сборная Японии разгромила Индонезию (6:0), но проиграла Австралии (0:1).

    Не сыграют: все футболисты, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.

    Состояние команды: подопечные Хадзимэ Мориясу выполнили задачу по выходу на Мундиаль и теперь для команды главное провести качественную подготовку к главному турниру четырехлетия.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Первой и основной задачей Японии на чемпионате мира является выход из группы. Думается, что эта цель азиатской сборной точно под силу. Просто с этой командой никому не бывает.

    Статистика для ставок

    • Япония не проигрывает на протяжении 5 матчей

    • США проиграли 2 последних матча

    • В последнем очном матче в 2022 году Япония обыграла США со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Япония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.55, а победа США — в 3.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: Япония немного сильнее, но США играет дома, поэтому встреча вполне может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.55.

    Прогноз: команды больше играют от обороны, поэтому вряд ли смогут пробить тотал.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.90.

    США — Япония: прогноз и ставка за 3.55, статистика, коэффициенты матча 10.09.202502:30. Определят ли США и Япония сильнейшего в товарищеском матче?
