От стенки Батракова до пятки Сергеева: Катар не выдержал темпа России

Сборная России провела в Эр-Райяне такой первый тайм, который тренеры сохраняют в качестве примера для теоретических занятий. За 12 минут команда Карпина ушла в отрыв 3:0, а после перерыва, пережив всплеск хозяев и точный удар Афифа, добила матч роскошной комбинацией с пяткой Сергеева и хладнокровным финишем Алексея Миранчука.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Катар — Россия 1:4 Голы: 0:1 Golovin A. (33'), 0:2 Матвей Кисляк (35'), 0:3 Иван Сергеев (45'), 1:3 Арсен Адамов (62'), 1:4 Miranchuk Al. (69')

Валерий Карпин обновил все 11 стартовых позиций по сравнению с Иорданией — и не ради эксперимента. Это была версия «сильнейших на сегодня»: Сафонов в рамке, Головин с капитанской повязкой, Алексей Миранчук между линиями, молодые Батраков и Кисляк — в той самой энергичной полузащите, которой давно не хватало сборной. Лопетеги, наоборот, втиснул Катар в осторожные 5-4-1: низкий блок, терпение, ставка на ошибки соперников.

Россия сразу забрала мяч и территорию, грамотно «переупаковывая» атаки в ширину — крайние защитники Сильянов и Круговой держали амплитуду, а внутри постоянно открывались Головин, Миранчук, Кисляк. На исходе первой четверти матча Батраков встряхнул перекладину после кропотливого кросса Сильянова — звон предвестья. И пошло.

На 33-й минуте стенка на третьего через центр рвёт линию защиты: Батраков влетает в штрафную и простреливает, Головин пяткой (или рикошетом защитника — судьи отдали капитану) втискивает мяч в сетку — 0:1.

Александр Головин празднует гол https://t.me/teamrussia

И трёх минут не прошло, как сработала связка из ЦСКА. Круговой с левого фланга вырезает на линию вратарской, Кисляк набегает и бьёт головой с лёта — его первый гол за сборную, 0:2. Очень похоже на недавний гол Матвея в ворота «Краснодара» (тот, правда, отменили).

А в самой концовке тайма прессинг команды Карпина «щелкнул» выход Катара, Миранчук пробил — Баршам отбил перед собой, Сергеев оказался быстрее всех на подборе и мягко перекинул кипера. Разгром до перерыва — в очень мощном стиле. Катар не создал в первом тайме ни одного удара (0:14 по попыткам, 0:5 — в створ), Сафонов откровенно скучал.

Гол Сергеева https://t.me/teamrussia

Встряска от Афифа и ответ с фирменной пяткой

По возвращении из раздевалок сценарий логично сместился: Россия подсбросила газ, Катар перестал бояться, а свежие ноги хозяев добавили скорости в переходных фазах. Первый звоночек — прострел, до которого Афиф не дотянулся буквально в касание.

Дальше — серьёзнее: на 56-й минуте Сафонов спас из нижнего угла после удара Аль-Маннаи, а ещё через несколько минут Лопетеги получил то, что вычерчивал. Аль-Маннаи прокалывает передачу между Дивеевым и подстраховывающим Батраковым, Афиф в одно касание бьёт в дальний — 1:3.

Катар — Россия https://t.me/teamrussia

Был и мгновенный полумомент России: изящная двухходовка Батраков — Сергеев разрезала оборону, но гол убил микроскопический офсайд у нападающего. Карпин, заметив, что команда слишком спокойно доигрывает матч, оперативно подкинул свежести — дебютировал Лукин, линия сзади стала жёстче по дуэлям.

И всё же контроль вернули не заменой, а идеей. На 69-й минуте разыгран эпизод, который ещё не раз посмотрят в хайлайтах: Сергеев, получив пас спиной к воротам, не стал принимать — легчайшая пятка между ног сопернику, и Алексей Миранчук вторым касанием переиграл вратаря — 1:4. Комбинация простая по геометрии, но очень сложная по таймингу.

Антон и Алексей Миранчуки https://t.me/teamrussia

Финиш сборная России провела рационально: без потерь концентрации, без особых усердий в обе стороны. По ударам после перерыва — минимальный перевес 5:4 (в створ 2:2), но по качеству моментов Россия удержала стартовый разгром.

Контекст

Главной была интенсивность без лишней суеты. Россия быстро возвращала мяч после потерь и быстро доводила атаки до ударов. В быстрых атаках соперника центральная пара Осипенко — Дивеев временами проседала: эпизод с голом Афифа — об этом. При счёте 3:0 команда привычно инстинктивно сбрасывает обороты — в товарищеском матче это не смертельно, но против оппонентов уровнем повыше такая привычка может наказать.

Валерий Карпин https://t.me/teamrussia

Победа 4:1 над чемпионом Азии — как ни крути, хороший результат. Сам Валерий Карпин отмечал структуру и технику, взгляд на мяч и пространство, а не на табло. Сильнейший состав — логичный, роли понятны, капитанская повязка у Головина — естественно, дебют Лукина — с прицелом на дальнее будущее.

Впереди ещё две паузы с оппонентами покрепче по давлению (Иран) и характеру (Чили, Перу). Явно будет жарче и эмоциональнее — а ещё к концу осени, возможно, выздоровеет Константин Тюкавин, возвращение которого на поле станет важнейшим событием для структуры Карпина как в «Динамо», так и в сборной.