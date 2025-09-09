ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Мальтийцы учинят разгром Сан-Марино

    Мальта — Сан-Марино. Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Мальта — Сан-Марино
    Мальта
    9 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Мальта и Сан-Марино. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мальта — Сан-Марино, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 09 Сентября 2025 года

    Мальта

  • Валлетта
    •  Мальта 22:00 Сан-Марино

    Сан-Марино

  • Сан-Марино
    •

    Мальта

    Турнирное положение: Мальтийцы привычно скромны в плане результатов. В своей отборочной группе команда находится на 5 позиции.

    При этом Мальта имеет довольно скромный подбор игроков. Да и забивает команда по большим праздникам.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Мальтийцы не уступили Литве (1:1).

    При этом чуть ранее Мальта разгромно уступила Нидерландам (0:8). А вот первый поединок с литовцами завершился паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Мальта добыла всего 2 ничьих. При этом игроки команды отличились одним забитым мячом при 12 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Мальтийцы на данном этапе выглядят крайне слабо. Да и в плане реализации команда не преуспевает.

    При всем при этом Мальта традиционно успешно играет с андоррцами. Все три очных поединка принесли команде успех.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Мальтийцы способны поднатореть в плане реализации.

    Сан-Марино

    Турнирное положение: Санмаринцы привычно выступают в роли поставщика очков. Команда в своей отборочной группе находится на 5 позиции.

    Причем Сан-Марино в 5 турах отбора не набрала ни одного очка. Да и забила команда всего 1 мяч при 18 пропущенных в собственные ворота.

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Санмаринцы уступили Боснии и Герцеговине (0:6).

    До того команда в контрольной встрече была бита «Моденой» (1:4). А еще чуть ранее она разгромно проиграла Австрии (0:4).

    Вообще же, Сан-Марино в 5 своих последних матчах уступила 5 раз. В них команда забила 2 мяча при 20 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Санмаринцы имеют весьма скромный подбор исполнителей. Да и оборона слишком часто допускает банальные ошибки.

    При этом Сан-Марино в среднем пропускает чаще 3 мячей за матч. А вот ворота мальтийцев команда не может поразить уже 13 лет.

    Команда явно постарается найти свои шансы у ворот соперника. Да и оборона мальтийцев отнюдь не является эталоном надежности.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Санмаринцы намерены найти свои шансы в контратаках.

    Статистика для ставок

    • Сан-Марино не может поразить ворота Мальты уже 13 лет

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    • Санмаринцы в 3 своих последних матчах пропустили 14 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Мальта — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 7.60, а победа оппонента — в скромные 23.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 2.09.

    Прогноз: Мальтийцы постараются прибавить в плане реализации, и уж будут максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, да и кого же еще обыгрывать, как не скромных санмаринцев?!

    Ставка: Фора Мальты -2.5 за 2.36.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.82

    Мальта — Сан-Марино: прогноз и ставка за 2.36, статистика, коэффициенты матча 09.09.202522:00. Мальтийцы учинят разгром Сан-Марино
