Мальта — Сан-Марино. Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 сентября 2025 года

9 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Мальта и Сан-Марино. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мальта — Сан-Марино, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мальта

Турнирное положение: Мальтийцы привычно скромны в плане результатов. В своей отборочной группе команда находится на 5 позиции.

При этом Мальта имеет довольно скромный подбор игроков. Да и забивает команда по большим праздникам.

Мальта — Сан-Марино: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.354.408.80Бонус$1500

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Мальтийцы не уступили Литве (1:1).

При этом чуть ранее Мальта разгромно уступила Нидерландам (0:8). А вот первый поединок с литовцами завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Мальта добыла всего 2 ничьих. При этом игроки команды отличились одним забитым мячом при 12 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Мальтийцы на данном этапе выглядят крайне слабо. Да и в плане реализации команда не преуспевает.

При всем при этом Мальта традиционно успешно играет с андоррцами. Все три очных поединка принесли команде успех.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Мальтийцы способны поднатореть в плане реализации.

Сан-Марино

Турнирное положение: Санмаринцы привычно выступают в роли поставщика очков. Команда в своей отборочной группе находится на 5 позиции.

Причем Сан-Марино в 5 турах отбора не набрала ни одного очка. Да и забила команда всего 1 мяч при 18 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Санмаринцы уступили Боснии и Герцеговине (0:6).

До того команда в контрольной встрече была бита «Моденой» (1:4). А еще чуть ранее она разгромно проиграла Австрии (0:4).

Вообще же, Сан-Марино в 5 своих последних матчах уступила 5 раз. В них команда забила 2 мяча при 20 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Санмаринцы имеют весьма скромный подбор исполнителей. Да и оборона слишком часто допускает банальные ошибки.

При этом Сан-Марино в среднем пропускает чаще 3 мячей за матч. А вот ворота мальтийцев команда не может поразить уже 13 лет.

Команда явно постарается найти свои шансы у ворот соперника. Да и оборона мальтийцев отнюдь не является эталоном надежности.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Санмаринцы намерены найти свои шансы в контратаках.

Статистика для ставок

Сан-Марино не может поразить ворота Мальты уже 13 лет

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

Санмаринцы в 3 своих последних матчах пропустили 14 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мальта — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 7.60, а победа оппонента — в скромные 23.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 2.09.

Прогноз: Мальтийцы постараются прибавить в плане реализации, и уж будут максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, да и кого же еще обыгрывать, как не скромных санмаринцев?!

Ставка: Фора Мальты -2.5 за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.82