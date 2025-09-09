Мальта — Сан-Марино. Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 сентября 2025 года

Мальта
Сан-Марино
Мальта
Турнирное положение: Мальтийцы привычно скромны в плане результатов. В своей отборочной группе команда находится на 5 позиции.
При этом Мальта имеет довольно скромный подбор игроков. Да и забивает команда по большим праздникам.
Мальта — Сан-Марино: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Мальтийцы не уступили Литве (1:1).
При этом чуть ранее Мальта разгромно уступила Нидерландам (0:8). А вот первый поединок с литовцами завершился паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Мальта добыла всего 2 ничьих. При этом игроки команды отличились одним забитым мячом при 12 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Мальтийцы на данном этапе выглядят крайне слабо. Да и в плане реализации команда не преуспевает.
При всем при этом Мальта традиционно успешно играет с андоррцами. Все три очных поединка принесли команде успех.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Мальтийцы способны поднатореть в плане реализации.
Сан-Марино
Турнирное положение: Санмаринцы привычно выступают в роли поставщика очков. Команда в своей отборочной группе находится на 5 позиции.
Причем Сан-Марино в 5 турах отбора не набрала ни одного очка. Да и забила команда всего 1 мяч при 18 пропущенных в собственные ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Санмаринцы уступили Боснии и Герцеговине (0:6).
До того команда в контрольной встрече была бита «Моденой» (1:4). А еще чуть ранее она разгромно проиграла Австрии (0:4).
Вообще же, Сан-Марино в 5 своих последних матчах уступила 5 раз. В них команда забила 2 мяча при 20 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Санмаринцы имеют весьма скромный подбор исполнителей. Да и оборона слишком часто допускает банальные ошибки.
При этом Сан-Марино в среднем пропускает чаще 3 мячей за матч. А вот ворота мальтийцев команда не может поразить уже 13 лет.
Команда явно постарается найти свои шансы у ворот соперника. Да и оборона мальтийцев отнюдь не является эталоном надежности.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Санмаринцы намерены найти свои шансы в контратаках.
Статистика для ставок
- Сан-Марино не может поразить ворота Мальты уже 13 лет
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
- Санмаринцы в 3 своих последних матчах пропустили 14 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Мальта — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 7.60, а победа оппонента — в скромные 23.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 2.09.
- 4.80Израиль — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.10Хорватия — Черногория: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.19Беларусь — Шотландия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Мальтийцы постараются прибавить в плане реализации, и уж будут максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, да и кого же еще обыгрывать, как не скромных санмаринцев?!
Ставка: Фора Мальты -2.5 за 2.36.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.82