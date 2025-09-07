ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Матч получится закрытым

    Шинник — Волга Ульяновск. Ставка (к. 2.08) и прогноз на Первую лигу 7 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Волга» Ульяновск
    33-летний Артем Булойчик — тренер «Шинника»
    7 сентября в 9-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Волга» Ульяновск. Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Волга» Ульяновск, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Первая лига 07 Сентября 2025 года

    Шинник

  • Ярославль
    •  Шинник 17:00 Волга Ул

    Волга Ул

  • Ульяновск
    •

    «Шинник»

    Турнирное положение: после 9 туров «Шинник» располагается на 11-м месте в таблице Первой лиги с 9 очками.

    Последние матчи: гостевая игра против «Енисея» (0:0) получилась не самой зрелищней и принесла команде одно очко. «Шинник» традиционно сыграл в очень закрытый футбол, ничего не дав сделать сопернику, а сам почти не угрожал воротам.

    Ранее была домашняя победа над «Черноморцем» (1:0) и ничья на своем поле с «Родиной» (1:1).

    • Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: некоторое время главный тренер «Шинника» Артем Булойчик висел на волоске от отставки, но 8 из 12 очков в последних 4 матчах позволили ему вздохнуть более спокойно и обезопасить себя от увольнения. Пока игра ярославцев в этом сезоне оставляет желать лучшего, а молодой белорусский специалист еще ищет себя.

    «Волга» Ульяновск

    Турнирное положение: пока «Волга» Ульяновск идет на 13-й строчке в таблице Первой лиги с 8 очками.

    Последние матчи: в 8-м туре «Волга» Ульяновск ушла на своем поле от поражения в матче с новороссийским «Черноморцем» (1:1), сравняв счет уже в компенсированное время. Автором гола стал Владислав Руденко.

    До этого была домашняя победа над «Арсеналом» (2:1) и крупное поражение в гостях от «Урала» (0:4).

    Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: для команды, которая только вернулась в Первую лигу, «Волга» показывает футбол неплохого уровня. Главный тренер Михаил Белов пытается действовать в атакующей манере, но с более классными соперниками это не всегда проходит.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 23/24 «Шинник» выиграл дома (1:0), а в гостях сыграл вничью (1:1)

    • В сезоне 21/22 «Волга» на своем поле была сильнее (2:1), а на выезде была ничья (1:1)

    • «Волга» имеет разницу 7-12 и 8 очков, у «Шинника» (9) при разнице 5-7

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Шинника» дают 2,34, а на «Волгу» Ульяновск — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,59, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

    Прогноз: «Шинник» в последних турах играет в очень вязкий футбол и в закрытой манере. В атаке у команды серьезные проблемы, поэтому сделан акцент Булойчиком а оборону, что позволяет набирать очки. «Волга» играет в гораздо более атакующей манере, но тут столкнется с серьезной защитой, которую вскрыть будет очень сложно.

    Основная ставка: тотал меньше 2 за 2,08.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: в первом тайме не будет голов за 2,55.

    Шинник — Волга Ульяновск: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 07.09.202517:00. Матч получится закрытым
