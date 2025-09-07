Шинник — Волга Ульяновск. Ставка (к. 2.08) и прогноз на Первую лигу 7 сентября 2025 года

7 сентября в 9-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Волга» Ульяновск. Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Волга» Ульяновск, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шинник»

Турнирное положение: после 9 туров «Шинник» располагается на 11-м месте в таблице Первой лиги с 9 очками.

Последние матчи: гостевая игра против «Енисея» (0:0) получилась не самой зрелищней и принесла команде одно очко. «Шинник» традиционно сыграл в очень закрытый футбол, ничего не дав сделать сопернику, а сам почти не угрожал воротам.

Ранее была домашняя победа над «Черноморцем» (1:0) и ничья на своем поле с «Родиной» (1:1).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: некоторое время главный тренер «Шинника» Артем Булойчик висел на волоске от отставки, но 8 из 12 очков в последних 4 матчах позволили ему вздохнуть более спокойно и обезопасить себя от увольнения. Пока игра ярославцев в этом сезоне оставляет желать лучшего, а молодой белорусский специалист еще ищет себя.

«Волга» Ульяновск

Турнирное положение: пока «Волга» Ульяновск идет на 13-й строчке в таблице Первой лиги с 8 очками.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Последние матчи: в 8-м туре «Волга» Ульяновск ушла на своем поле от поражения в матче с новороссийским «Черноморцем» (1:1), сравняв счет уже в компенсированное время. Автором гола стал Владислав Руденко.

До этого была домашняя победа над «Арсеналом» (2:1) и крупное поражение в гостях от «Урала» (0:4).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: для команды, которая только вернулась в Первую лигу, «Волга» показывает футбол неплохого уровня. Главный тренер Михаил Белов пытается действовать в атакующей манере, но с более классными соперниками это не всегда проходит.

Статистика для ставок

В сезоне 23/24 «Шинник» выиграл дома (1:0), а в гостях сыграл вничью (1:1)

В сезоне 21/22 «Волга» на своем поле была сильнее (2:1), а на выезде была ничья (1:1)

«Волга» имеет разницу 7-12 и 8 очков, у «Шинника» (9) при разнице 5-7

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Шинника» дают 2,34, а на «Волгу» Ульяновск — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,59, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: «Шинник» в последних турах играет в очень вязкий футбол и в закрытой манере. В атаке у команды серьезные проблемы, поэтому сделан акцент Булойчиком а оборону, что позволяет набирать очки. «Волга» играет в гораздо более атакующей манере, но тут столкнется с серьезной защитой, которую вскрыть будет очень сложно.

Основная ставка: тотал меньше 2 за 2,08.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: в первом тайме не будет голов за 2,55.