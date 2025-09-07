Катар — Россия: прогноз на товарищеский матч за 3.50

7 сентября в товарищеском матче по футболу сыграют Катар и Россия. Начало встречи — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч Катар — Россия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Катар

Турнирное положение: катарская сборная пока что не смогла пробиться на чемпионат мира 2026 года.

Катарцы смогли набрать 13 очков и 10 матчах и заняли четвертое место в турнирной таблице.

Катар — Россия: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 4.503.601.82Бонус$1500

Теперь главной команде Катара матчи плей-офф за выход на Мундиаль с ОАЭ и Оманом.

Последние матчи: в этом месяце Катар уже успел сыграть вничью с Бахрейном (2:2).

До этого в товарищеских матчах сборная Катара смогли переиграть «Металлист 1925» (2:0 и Катар U23 (3:1), но проиграл «Удинезе» (0:3) и Ливану (0:1).

Прогнозы и ставки на футбол

В последних официальных матчах подопечные Юлена Лопетеги крупно уступили Узбекистану (0:3), но выиграли у Ирана (1:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «бордовые» во всю готовятся к раунду плей-офф за выход на чемпионат мира, ведь целью команды является как раз выход на Мундиаль.

Катар выступил только на последнем, домашнем чемпионате, а вот в Кубке Азии команда смогла выиграть два последних турнира подряд. Команда однозначно является грозной.

Россия

Турнирное положение: российская национальная команда на протяжении длительного времени не выступает в турнирах.

В последнее время главная команда России принимает участие в товарищеских поединках и пока что неизвестно, когда бан завершится и будут официальные противостояния.

Последние матчи: в сентября россияне уже успели в родных стенах сыграть вничью с Иорданией (0:0).

До этого в июне Россия победила Беларусь (4:1), но расписала мировую с Нигерией (1:1).

Также в этом году сборная России успела разгромить Замбию (5:0) и Гренаду (5:0).

Не сыграют: все футболисты, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.

Состояние команды: подопечные Валерия Карпина не играют официальные матчи, поэтому сейчас крайне сложно судить о состоянии и силе команды.

В матче с Иорданией россияне проверили свои силы на участнике следующего чемпионата мира. Получилась заслуженная ничья, которой в сборной России остались, мягко говоря, не совсем довольны.

Статистика для ставок

Катар выиграл только 1 из последних 4 матчей

Россия не проигрывает на протяжении 14 матчей подряд

В последнем очном матче в 2023 году Катар и Россия сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Россия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа Катара — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.02 и 1.80.

Прогноз: игра будет в Катаре и думается, что команды являются плюс-минус равными, поэтому вполне может закончиться вничью.

Ставка: ничья за 3.50.

Прогноз: команды почти всегда забивают, поэтому должны поразить ворота друг друга и сейчас.

Ставка: обе забьют за 1.90.