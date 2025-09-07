Катар — Россия: прогноз на товарищеский матч за 3.50

Катар
Россия
Катар
Турнирное положение: катарская сборная пока что не смогла пробиться на чемпионат мира 2026 года.
Катарцы смогли набрать 13 очков и 10 матчах и заняли четвертое место в турнирной таблице.
Катар — Россия: коэффициенты букмекеров
Теперь главной команде Катара матчи плей-офф за выход на Мундиаль с ОАЭ и Оманом.
Последние матчи: в этом месяце Катар уже успел сыграть вничью с Бахрейном (2:2).
До этого в товарищеских матчах сборная Катара смогли переиграть «Металлист 1925» (2:0 и Катар U23 (3:1), но проиграл «Удинезе» (0:3) и Ливану (0:1).
В последних официальных матчах подопечные Юлена Лопетеги крупно уступили Узбекистану (0:3), но выиграли у Ирана (1:0).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «бордовые» во всю готовятся к раунду плей-офф за выход на чемпионат мира, ведь целью команды является как раз выход на Мундиаль.
Катар выступил только на последнем, домашнем чемпионате, а вот в Кубке Азии команда смогла выиграть два последних турнира подряд. Команда однозначно является грозной.
Россия
Турнирное положение: российская национальная команда на протяжении длительного времени не выступает в турнирах.
В последнее время главная команда России принимает участие в товарищеских поединках и пока что неизвестно, когда бан завершится и будут официальные противостояния.
Последние матчи: в сентября россияне уже успели в родных стенах сыграть вничью с Иорданией (0:0).
До этого в июне Россия победила Беларусь (4:1), но расписала мировую с Нигерией (1:1).
Также в этом году сборная России успела разгромить Замбию (5:0) и Гренаду (5:0).
Не сыграют: все футболисты, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.
Состояние команды: подопечные Валерия Карпина не играют официальные матчи, поэтому сейчас крайне сложно судить о состоянии и силе команды.
В матче с Иорданией россияне проверили свои силы на участнике следующего чемпионата мира. Получилась заслуженная ничья, которой в сборной России остались, мягко говоря, не совсем довольны.
Статистика для ставок
- Катар выиграл только 1 из последних 4 матчей
- Россия не проигрывает на протяжении 14 матчей подряд
- В последнем очном матче в 2023 году Катар и Россия сыграли вничью со счетом 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Россия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа Катара — в 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.02 и 1.80.
Прогноз: игра будет в Катаре и думается, что команды являются плюс-минус равными, поэтому вполне может закончиться вничью.
Ставка: ничья за 3.50.
Прогноз: команды почти всегда забивают, поэтому должны поразить ворота друг друга и сейчас.
Ставка: обе забьют за 1.90.