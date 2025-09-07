2-й период Металлург Магнитогорск — Ак БарсОнлайн
    Катар и Россия забьют друг другу

    Катар — Россия: прогноз на товарищеский матч за 3.50

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную России Прогнозы на футбол России Прогнозы на сборную Катара
    Прогноз и ставки на Катар — Россия
    Валерий Карпин (главный тренер сборной России)
    7 сентября в товарищеском матче по футболу сыграют Катар и Россия. Начало встречи — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч Катар — Россия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 07 Сентября 2025 года

    Катар

  • Доха
    •  Катар 18:15 Россия

    Россия

  • Москва
    Катар

    Турнирное положение: катарская сборная пока что не смогла пробиться на чемпионат мира 2026 года.

    Катарцы смогли набрать 13 очков и 10 матчах и заняли четвертое место в турнирной таблице.

    Катар — Россия: коэффициенты букмекеров

  4.503.601.82
    Теперь главной команде Катара матчи плей-офф за выход на Мундиаль с ОАЭ и Оманом.

    Последние матчи: в этом месяце Катар уже успел сыграть вничью с Бахрейном (2:2).

    До этого в товарищеских матчах сборная Катара смогли переиграть «Металлист 1925» (2:0 и Катар U23 (3:1), но проиграл «Удинезе» (0:3) и Ливану (0:1).

    В последних официальных матчах подопечные Юлена Лопетеги крупно уступили Узбекистану (0:3), но выиграли у Ирана (1:0).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: «бордовые» во всю готовятся к раунду плей-офф за выход на чемпионат мира, ведь целью команды является как раз выход на Мундиаль.

    Катар выступил только на последнем, домашнем чемпионате, а вот в Кубке Азии команда смогла выиграть два последних турнира подряд. Команда однозначно является грозной.

    Россия

    Турнирное положение: российская национальная команда на протяжении длительного времени не выступает в турнирах.

    • В последнее время главная команда России принимает участие в товарищеских поединках и пока что неизвестно, когда бан завершится и будут официальные противостояния.

    Последние матчи: в сентября россияне уже успели в родных стенах сыграть вничью с Иорданией (0:0).

    До этого в июне Россия победила Беларусь (4:1), но расписала мировую с Нигерией (1:1).

    Также в этом году сборная России успела разгромить Замбию (5:0) и Гренаду (5:0).

    Не сыграют: все футболисты, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.

    Состояние команды: подопечные Валерия Карпина не играют официальные матчи, поэтому сейчас крайне сложно судить о состоянии и силе команды.

    В матче с Иорданией россияне проверили свои силы на участнике следующего чемпионата мира. Получилась заслуженная ничья, которой в сборной России остались, мягко говоря, не совсем довольны.

    Статистика для ставок

    • Катар выиграл только 1 из последних 4 матчей

    • Россия не проигрывает на протяжении 14 матчей подряд

    • В последнем очном матче в 2023 году Катар и Россия сыграли вничью со счетом 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Россия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа Катара — в 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.02 и 1.80.

    Прогноз: игра будет в Катаре и думается, что команды являются плюс-минус равными, поэтому вполне может закончиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.50.

    Прогноз: команды почти всегда забивают, поэтому должны поразить ворота друг друга и сейчас.

    Ставка: обе забьют за 1.90.

