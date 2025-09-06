ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Коста-Рика начнёт без увертюр

    Никарагуа — Коста-Рика. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 6 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Никарагуа — Коста-Рика
    Кейлор Навас
    6 сентября в 1-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Никарагуа и Коста-Рика. Начало игры — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Никарагуа — Коста-Рика, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Никарагуа

    Турнирное положение: Никарагуанцы в последних матчах выглядели не лучшим образом. Команде слишком натужно даются голы.

    При этом Никарагуа явно намерена побороться за одно из двух первых мест в квартете. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Никарагуанцы уступили Панаме (0:3).

    При этом чуть ранее Никарагуа одолела Гайану (1:0). А вот поединок с Пуэрто-Рико завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Никарагуа добыла одну победу. При этом игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Никарагуанцы на данном этапе выглядят не столь выгодно. Да и оборона ошибается относительно часто.

    При всем при этом Никарагуа традиционно неудачно противостоит Коста-Рике. В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Никарагуанцы намерены преуспеть в контригре.

    Коста-Рика

    Турнирное положение: Костариканцы бьются за прямой выход на Мундиаль. Да и последних матчах команда смотрелась вполне выгодно.

    Причем Коста-Рика способна дать бой любому оппоненту. Да и в матчах с априори более слабыми соперниками команда обязана брать свое.

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Костариканцы в серии пенальти уступили США.

    До того команда не уступила крепким мексиканцам (0:0). А еще чуть раньше она расправилась с Доминиканой (2:1).

    Вообще же, Коста-Рика в 5 своих последних матчах добыла 3 виктории. В них команда забила 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Костариканцы имеют вполне качественный подбор игроков. Да и мотивация напрямую пробиться на Мундиаль у команды огромная.

    При этом Коста-Рика еще ни разу в истории не проигрывала Никарагуа. Да и в плане надежности тылов у команды относительный порядок.

    Команда не побеждала в двух своих последних поединках. Тем не менее, потенциально костариканцы способны прибавить во всех компонентах.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Костариканцы постараются вскрыть тылы не самого сильного соперника.

    Статистика для ставок

    • Коста-Рика не побеждает 2 матча кряду

    • Никарагуанцы еще ни разу в истории не поражали ворота Коста-Рики

    • Никарагуа до последней коллизии не проигрывала дважды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Коста-Рика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 5.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.27 и 1.60.

    Прогноз: Костариканцы наверняка поднатореют в плане реализации, и явно сразу будут максимально активны в атаке.

    Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, которому к тому же исторически успешно противостоят.

    Ставка: Победа Коста-Рики в 1 тайме за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.27

    Никарагуа — Коста-Рика: прогноз и ставка за 2.29, статистика, коэффициенты матча 06.09.202505:00. Коста-Рика начнёт без увертюр
