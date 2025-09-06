Никарагуа — Коста-Рика. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 6 сентября 2025 года

Никарагуа
Турнирное положение: Никарагуанцы в последних матчах выглядели не лучшим образом. Команде слишком натужно даются голы.
При этом Никарагуа явно намерена побороться за одно из двух первых мест в квартете. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Никарагуанцы уступили Панаме (0:3).
При этом чуть ранее Никарагуа одолела Гайану (1:0). А вот поединок с Пуэрто-Рико завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Никарагуа добыла одну победу. При этом игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Никарагуанцы на данном этапе выглядят не столь выгодно. Да и оборона ошибается относительно часто.
При всем при этом Никарагуа традиционно неудачно противостоит Коста-Рике. В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Никарагуанцы намерены преуспеть в контригре.
Коста-Рика
Турнирное положение: Костариканцы бьются за прямой выход на Мундиаль. Да и последних матчах команда смотрелась вполне выгодно.
Причем Коста-Рика способна дать бой любому оппоненту. Да и в матчах с априори более слабыми соперниками команда обязана брать свое.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Костариканцы в серии пенальти уступили США.
До того команда не уступила крепким мексиканцам (0:0). А еще чуть раньше она расправилась с Доминиканой (2:1).
Вообще же, Коста-Рика в 5 своих последних матчах добыла 3 виктории. В них команда забила 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Костариканцы имеют вполне качественный подбор игроков. Да и мотивация напрямую пробиться на Мундиаль у команды огромная.
При этом Коста-Рика еще ни разу в истории не проигрывала Никарагуа. Да и в плане надежности тылов у команды относительный порядок.
Команда не побеждала в двух своих последних поединках. Тем не менее, потенциально костариканцы способны прибавить во всех компонентах.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Костариканцы постараются вскрыть тылы не самого сильного соперника.
Статистика для ставок
- Коста-Рика не побеждает 2 матча кряду
- Никарагуанцы еще ни разу в истории не поражали ворота Коста-Рики
- Никарагуа до последней коллизии не проигрывала дважды кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Коста-Рика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 5.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.27 и 1.60.
- 1.85Фарерские острова — Хорватия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.74Узбекистан — Кыргызстан: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.98Дания— Шотландия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Костариканцы наверняка поднатореют в плане реализации, и явно сразу будут максимально активны в атаке.
Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, которому к тому же исторически успешно противостоят.
Ставка: Победа Коста-Рики в 1 тайме за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.27