Никарагуа — Коста-Рика. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 6 сентября 2025 года

6 сентября в 1-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Никарагуа и Коста-Рика. Начало игры — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Никарагуа — Коста-Рика, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Никарагуа

Турнирное положение: Никарагуанцы в последних матчах выглядели не лучшим образом. Команде слишком натужно даются голы.

При этом Никарагуа явно намерена побороться за одно из двух первых мест в квартете. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Никарагуанцы уступили Панаме (0:3).

При этом чуть ранее Никарагуа одолела Гайану (1:0). А вот поединок с Пуэрто-Рико завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Никарагуа добыла одну победу. При этом игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Никарагуанцы на данном этапе выглядят не столь выгодно. Да и оборона ошибается относительно часто.

При всем при этом Никарагуа традиционно неудачно противостоит Коста-Рике. В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Никарагуанцы намерены преуспеть в контригре.

Коста-Рика

Турнирное положение: Костариканцы бьются за прямой выход на Мундиаль. Да и последних матчах команда смотрелась вполне выгодно.

Причем Коста-Рика способна дать бой любому оппоненту. Да и в матчах с априори более слабыми соперниками команда обязана брать свое.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Костариканцы в серии пенальти уступили США.

До того команда не уступила крепким мексиканцам (0:0). А еще чуть раньше она расправилась с Доминиканой (2:1).

Вообще же, Коста-Рика в 5 своих последних матчах добыла 3 виктории. В них команда забила 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Костариканцы имеют вполне качественный подбор игроков. Да и мотивация напрямую пробиться на Мундиаль у команды огромная.

При этом Коста-Рика еще ни разу в истории не проигрывала Никарагуа. Да и в плане надежности тылов у команды относительный порядок.

Команда не побеждала в двух своих последних поединках. Тем не менее, потенциально костариканцы способны прибавить во всех компонентах.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Костариканцы постараются вскрыть тылы не самого сильного соперника.

Статистика для ставок

Коста-Рика не побеждает 2 матча кряду

Никарагуанцы еще ни разу в истории не поражали ворота Коста-Рики

Никарагуа до последней коллизии не проигрывала дважды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Коста-Рика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 5.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.27 и 1.60.

Прогноз: Костариканцы наверняка поднатореют в плане реализации, и явно сразу будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, которому к тому же исторически успешно противостоят.

Ставка: Победа Коста-Рики в 1 тайме за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.27