Мексика — Япония: прогноз на товарищеский матч и ставка за 2.45

Мексика
Япония
Мексика
Перед матчем: В последнем турнире Золотого кубка Северной и Центральной Америки Мексика выступила превосходно, завоевав трофей. Эта национальная команда не проиграла ни одного матча.
К тому же, в 2024-м году сборная Мексики стала победителем Лиги наций КОНКАКАФ, обыграв в финале Гондурас со счетом 4:0. Эта сборная отлично проявляет себя в последних турнирах.
Мексика — Япония: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом поединке Мексика обыграла США со счетом 2:1, забив победный гол на 78-й минуте. До этого сборная одолела Гондурас (1:0), отметившись голом на 50-й минуте.
У Мексики продолжается серия без поражений, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот отрезок команда 6 раз победила и однажды сыграла вничью.
Состояние команды: Мексика показывает отличные результаты в последнее время, Японии точно будет сложно взломать оборону соперника.
К тому же, у мексиканской сборной есть отличный нападающий Рауль Хименес, который даже в 34 года продолжает стабильно забивать голы. В рамках Золотого кубка форвард забил 3 гола за 6 встреч за сборную Мексики.
Япония
Перед матчем: Национальная команда успешно провела квалификацию чемпионата мира 2026-го года, пробившись в основной этап мундиаля. Сейчас Япония плодотворно готовиться к важным встречам.
Стоит отметить, что японцы также были сильны на азиатском чемпионате EAFF, заняв 1-е место из 4-х и набрав максимальные 9 очков.
Последние матчи: В прошедшем поединке Япония обыграла Южную Корею со счетом 1:0, отметившись победным голом на 8-й минуте. До этого сборная одолела Китай (2:0).
У Японии продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок сборная забила 15 голов при 1-м пропущенном.
Состояние команды: Сборная Японии, также как и Мексика, находится в отличной форме. Национальная команда забивает много голов, а пропускает минимум.
В последних очных встречах Японии не так уж и просто дается игра против Мексики. В прошедших 4-х матчах японцы проиграли сопернику 3 раза при одной победе.
Статистика для ставок
- Мексика не проигрывает на протяжении 7-и последних матчей
- Япония выиграла 4 последних встречи во всех турнирах
- В последних 4-х очных встречах Мексика трижды обыгрывала Японию
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Мексики — 2.45, победа Японии — 2.75, ничья — за 3.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.
- 1.85Исландия — Азербайджан: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.05Греция — Беларусь: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.74Узбекистан — Кыргызстан: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Мексика одолеет Японию. Номинальные хозяева находятся в прекрасной форме.
Ставка: Победа Мексики за 2.45.
Прогноз: Япония будет упираться до самого конца.
Ставка: Обе забьют за 1.75.