    Мексиканцы снова победят?

    Мексика — Япония: прогноз на товарищеский матч и ставка за 2.45

    Прогноз и ставки на Мексика — Япония
    Рауль Хименес — нападающий сборной Мексики
    Мексика встретится с Японией в товарищеском матче. Поединок пройдет 6 сентября и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Мексика — Япония, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 06 Сентября 2025 года

    Мексика

  • Мехико
    •  Мексика 13:00 Япония

    Япония

  • Токио
    •

    Мексика

    Перед матчем: В последнем турнире Золотого кубка Северной и Центральной Америки Мексика выступила превосходно, завоевав трофей. Эта национальная команда не проиграла ни одного матча.

    К тому же, в 2024-м году сборная Мексики стала победителем Лиги наций КОНКАКАФ, обыграв в финале Гондурас со счетом 4:0. Эта сборная отлично проявляет себя в последних турнирах.

    Мексика — Япония: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке Мексика обыграла США со счетом 2:1, забив победный гол на 78-й минуте. До этого сборная одолела Гондурас (1:0), отметившись голом на 50-й минуте.

    У Мексики продолжается серия без поражений, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот отрезок команда 6 раз победила и однажды сыграла вничью.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Мексика показывает отличные результаты в последнее время, Японии точно будет сложно взломать оборону соперника.

    К тому же, у мексиканской сборной есть отличный нападающий Рауль Хименес, который даже в 34 года продолжает стабильно забивать голы. В рамках Золотого кубка форвард забил 3 гола за 6 встреч за сборную Мексики.

    Япония

    Перед матчем: Национальная команда успешно провела квалификацию чемпионата мира 2026-го года, пробившись в основной этап мундиаля. Сейчас Япония плодотворно готовиться к важным встречам.

    Стоит отметить, что японцы также были сильны на азиатском чемпионате EAFF, заняв 1-е место из 4-х и набрав максимальные 9 очков.

    • Последние матчи: В прошедшем поединке Япония обыграла Южную Корею со счетом 1:0, отметившись победным голом на 8-й минуте. До этого сборная одолела Китай (2:0).

    У Японии продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок сборная забила 15 голов при 1-м пропущенном.

    Состояние команды: Сборная Японии, также как и Мексика, находится в отличной форме. Национальная команда забивает много голов, а пропускает минимум.

    В последних очных встречах Японии не так уж и просто дается игра против Мексики. В прошедших 4-х матчах японцы проиграли сопернику 3 раза при одной победе.

    Статистика для ставок

    • Мексика не проигрывает на протяжении 7-и последних матчей

    • Япония выиграла 4 последних встречи во всех турнирах

    • В последних 4-х очных встречах Мексика трижды обыгрывала Японию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Мексики — 2.45, победа Японии — 2.75, ничья — за 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: Мексика одолеет Японию. Номинальные хозяева находятся в прекрасной форме.

    Ставка: Победа Мексики за 2.45.

    Прогноз: Япония будет упираться до самого конца.

    Ставка: Обе забьют за 1.75.

