Австрия — Кипр: прогноз (к. 3.00) и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 6 сентября 2025 года

6 сентября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Австрия и Кипр. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Австрия — Кипр, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Австрия

Турнирное положение: Австрия после двух туров квалификации на чемпионат мира 2026 года с шестью очками занимает вторую позицию, что в зоне плей-офф за право сыграть на мундиале.

Команда на три балла отстает от лидера группы, Боснии и Герцеговины, которая провела на один поединок больше, а также по дополнительным показателям опережает третью Румынии, у которой на две игры больше.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах одержала разгромную победу над Сан-Марино с результатом 4:0.

Перед этим в рамках первого для себя тура квалификации на мировой форум коллектив также набрал три очка, когда теперь уже на домашней арене оказался сильнее Румынии (2:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Австрия выиграла лишь дважды при одном поражении и двух ничьих.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес над соперником в классе, а также фактор своего поля.

Марко Арнаутович и Михаэль Грегорич — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.

Кипр

Турнирное положение: Кипр после трех поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает четвертую позицию, набрав три очка.

Команда на три балла отстает от зоны плей-офф за право сыграть на мундиале, а заодно и соперника, у которого на одну игру меньше, а также на три пункта опережает последний в группе Сан-Марино.

Последние матчи: в своей предыдущем поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах потерпела поражение от Румынии результатом 0:2.

Перед этим в рамках квалификации на мировой форум коллектив уже сумел набрать один балл, когда снова-таки на выездной арене разошелся мировой с Болгарией (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были официальными, а один — контрольным, Кипр проиграла три раза при одной победе и одной ничьей.

Такая форма говорит о низких шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Иоаннис Питтас — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей Австрии забивали меньше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей Кипра забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей Кипра забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.09. Ничья — в 11.00, успех Кипра — в 33.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.45 и 2.80.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом такой же сценарий был реализован и в четырех последних домашних матчах хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей Кипра.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 3.30