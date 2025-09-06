ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Сейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ» Вертикальный лифт или жесткая реальность: смогут ли «Лидс», «Сандерленд» и «Бернли» сломать проклятие новичков АПЛ Конец эпохи Леви: спорное наследие и рискованный поворот для «Тоттенхэма»
  • 16:39
    • Сборная России: известен состав на матч с Катаром
  • 16:01
    • Евсеев возглавил «Черноморец»
  • 13:13
    • Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    • Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
  • 07:22
    • Бразилия разгромила Чили в отборе на ЧМ-2026, Луис Энрике сделал голевую передачу
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
    Споткнется ли Австрия на Кипре?

    Австрия — Кипр: прогноз (к. 3.00) и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 6 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Австрия — Кипр
    Марко Арнаутович
    6 сентября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Австрия и Кипр. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Австрия — Кипр, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа H 06 Сентября 2025 года

    Австрия

  • Вена
    •  Австрия 21:45 Кипр

    Кипр

  • Никосия
    Австрия

    Турнирное положение: Австрия после двух туров квалификации на чемпионат мира 2026 года с шестью очками занимает вторую позицию, что в зоне плей-офф за право сыграть на мундиале.

    Команда на три балла отстает от лидера группы, Боснии и Герцеговины, которая провела на один поединок больше, а также по дополнительным показателям опережает третью Румынии, у которой на две игры больше.

    Австрия — Кипр: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах одержала разгромную победу над Сан-Марино с результатом 4:0.

    Перед этим в рамках первого для себя тура квалификации на мировой форум коллектив также набрал три очка, когда теперь уже на домашней арене оказался сильнее Румынии (2:1).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Австрия выиграла лишь дважды при одном поражении и двух ничьих.

    Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес над соперником в классе, а также фактор своего поля.

    Марко Арнаутович и Михаэль Грегорич — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.

    Кипр

    Турнирное положение: Кипр после трех поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает четвертую позицию, набрав три очка.

    Команда на три балла отстает от зоны плей-офф за право сыграть на мундиале, а заодно и соперника, у которого на одну игру меньше, а также на три пункта опережает последний в группе Сан-Марино.

    • Последние матчи: в своей предыдущем поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах потерпела поражение от Румынии результатом 0:2.

    Перед этим в рамках квалификации на мировой форум коллектив уже сумел набрать один балл, когда снова-таки на выездной арене разошелся мировой с Болгарией (2:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были официальными, а один — контрольным, Кипр проиграла три раза при одной победе и одной ничьей.

    Такая форма говорит о низких шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Иоаннис Питтас — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей Австрии забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей Кипра забивали обе команды

    • в четырех из шести последних матчей Кипра забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.09. Ничья — в 11.00, успех Кипра — в 33.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.45 и 2.80.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    При этом такой же сценарий был реализован и в четырех последних домашних матчах хозяев.

    Ставка: обе команды забьют за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей Кипра.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 3.30

    Австрия — Кипр: прогноз и ставка за 3.00, статистика, коэффициенты матча 06.09.202521:45. Споткнется ли Австрия на Кипре?
