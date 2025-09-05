ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Оформит ли Парагвай путевку на ЧМ-2026?

    Парагвай — Эквадор. Ставка (к. 2.45) и прогноз на квалификацию ЧМ-2026 5 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Парагвая Прогнозы на сборную Эквадора
    Прогноз и ставки на Парагвай — Эквадор
    Антонио Санабрия
    5 сентября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Парагвай и Эквадор. Начало встречи — 2:30 мск. Ставка и прогноз на матч Парагвай — Эквадор, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 05 Сентября 2025 года

    Парагвай

  • Асунсьон
    •  Парагвай 02:30 Эквадор

    Эквадор

  • Кито
    •

    Парагвай

    Турнирное положение: Парагвай за два тура до конца квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает пятую позицию с 24-мя очками, поэтому в случае даже ничьей выйдет в финальную часть.

    Команда находится в зоне прохода на мундиаль (топ-6) с отрывом в шесть пунктов от шестой строчки, которая выводит в плей-офф за путёвку на мировой форум, а также — в семь очков от непроходного восьмого места.

    Парагвай — Эквадор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура южноамериканской квалификации сборная на чужом поле потерпела поражение от Бразилии (0:1).

    Перед этим в 15-м туре отборочного цикла на мундиаль команда уже набрала максимум баллов, когда в домашних стенах с результатом 2:0 одержал победу над Уругваем.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на квалификацию на турнир, Парагвай выиграл четыре раза при двух ничьих и одном поражении.

    Это сулит хозяевам неплохие шансы если не на три балла, то по крайней мере на один пункт, особенно если учесть то, что соперник уже вышел на мундиаль, и при этом фактор своего поля говорит в их пользу.

    Антонио Санабрия — лучший бомбардир команды в южноамериканском отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

    Эквадор

    Турнирное положение: Эквадор по итогам 16-ти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает вторую позицию с 25-ю очками в активе.

    Команда уже досрочно пробилась на североамериканский мундиаль и отстает на 10 баллов от лидера отбора Аргентины, а также лишь по дополнительным показателям опережает третью в таблице Бразилию.

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура квалификации сборная на чужом поле с результатом 0:0 разошлась мировой с Перу.

    Перед этим в 15-м туре квалификации на мундиаль коллектив также набрал только один балл, когда теперь в домашних стенах сыграл вничью с Бразилией (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на отборочный цикл на мундиаль, Эквадор ни разу не проиграл при четырех победах и пяти ничьих.

    Такая форма сулит гостям неплохие шансы если не победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, правда, соперник играет дома и более мотивирован.

    Эннер Валенсия — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из семи последних матчей Парагвай выиграл

    • в четырех из семи последних матчей Парагвая забивали обе команды

    • в трех последних матчах Эквадор сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Парагвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья — в 2.95, победа Эквадора — в 3.40.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.65 и 1.48.

    Прогноз: в четырех из семи последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их пяти последних домашних поединках.

    И хотя в девяти последних матчах гости не проиграли, в отличие от соперника, они лишены турнирной мотивации.

    Ставка: Парагвай победит за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из семи последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.65

    Парагвай — Эквадор: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 05.09.202502:30. Оформит ли Парагвай путевку на ЧМ-2026?
