Парагвай — Эквадор. Ставка (к. 2.45) и прогноз на квалификацию ЧМ-2026 5 сентября 2025 года

Турнирное положение: Парагвай за два тура до конца квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает пятую позицию с 24-мя очками, поэтому в случае даже ничьей выйдет в финальную часть.
Команда находится в зоне прохода на мундиаль (топ-6) с отрывом в шесть пунктов от шестой строчки, которая выводит в плей-офф за путёвку на мировой форум, а также — в семь очков от непроходного восьмого места.
Парагвай — Эквадор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура южноамериканской квалификации сборная на чужом поле потерпела поражение от Бразилии (0:1).
Перед этим в 15-м туре отборочного цикла на мундиаль команда уже набрала максимум баллов, когда в домашних стенах с результатом 2:0 одержал победу над Уругваем.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на квалификацию на турнир, Парагвай выиграл четыре раза при двух ничьих и одном поражении.
Это сулит хозяевам неплохие шансы если не на три балла, то по крайней мере на один пункт, особенно если учесть то, что соперник уже вышел на мундиаль, и при этом фактор своего поля говорит в их пользу.
Антонио Санабрия — лучший бомбардир команды в южноамериканском отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.
Эквадор
Турнирное положение: Эквадор по итогам 16-ти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает вторую позицию с 25-ю очками в активе.
Команда уже досрочно пробилась на североамериканский мундиаль и отстает на 10 баллов от лидера отбора Аргентины, а также лишь по дополнительным показателям опережает третью в таблице Бразилию.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура квалификации сборная на чужом поле с результатом 0:0 разошлась мировой с Перу.
Перед этим в 15-м туре квалификации на мундиаль коллектив также набрал только один балл, когда теперь в домашних стенах сыграл вничью с Бразилией (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на отборочный цикл на мундиаль, Эквадор ни разу не проиграл при четырех победах и пяти ничьих.
Такая форма сулит гостям неплохие шансы если не победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, правда, соперник играет дома и более мотивирован.
Эннер Валенсия — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из семи последних матчей Парагвай выиграл
- в четырех из семи последних матчей Парагвая забивали обе команды
- в трех последних матчах Эквадор сыграл вничью.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Парагвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья — в 2.95, победа Эквадора — в 3.40.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.65 и 1.48.
Прогноз: в четырех из семи последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их пяти последних домашних поединках.
И хотя в девяти последних матчах гости не проиграли, в отличие от соперника, они лишены турнирной мотивации.
Ставка: Парагвай победит за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из семи последних матчей хозяев.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.65