    Арда Гюлер Грузия — Турция. Онлайн, прямая трансляция Владислав ПрусовВладислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя Хосеп Гвардиола и ЭдерсонОтказ от принципов: почему Гвардиола променял Эдерсона на Доннарумму
    Марокканцы поглумятся над Нигером

    Марокко — Нигер. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Марокко
    Прогноз и ставки на Марокко — Нигер
    Ашраф Хакими
    5 сентября в 7-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Марокко и Нигер. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Марокко — Нигер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка 05 Сентября 2025 года

    Марокко

  • Рабат
    •  Марокко 22:00 Нигер

    Нигер

  • Ниамей
    •

    Марокко

    Турнирное положение: Марокканцы продуктивно проводят текущий отборочный цикл. По итогам 6 туров команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом Марокко разжилась уже 15 очками. Причем команда пропустила в собственные ворота всего лишь 2 мяча.

    Марокко — Нигер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Марокканцы переиграли Мадагаскар (3:2).

    При этом чуть ранее Марокко в серии пенальти переиграла Сенегал. Да и поединок с Танзанией завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Марокко добыла 4 победы. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Марокканцы на данном этапе выглядят выгодно. Да и забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

    При всем при этом Марокко традиционно удачно противостоит Нигеру. В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Марокканцы имеют качественный подбор атакующих исполнителей.

    Нигер

    Турнирное положение: Нигерцы бьются за выход на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 2 месте в своем секстете.

    Причем Нигер в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот отставание от лидера составляет аж 9 зачетных баллов.

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Нигерцы не уступили Алжиру (0:0).

    До того команда подписала мировую с ЮАР (0:0). А еще чуть раньше она была бита сборной Уганды (0:2).

    Вообще же, Нигер в 5 своих последних матчах добыла лишь 3 ничьих. В них команда не забила ни разу при 3 пропущенных мячах в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Нигерцы имеют скромный подбор игроков. А вот мотивация удержаться на второй позиции огромная.

    При этом Нигер не может забить уже 5 матчей кряду. А вот не побеждает команда уже шесть поединков подряд.

    Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и вообще, нигерцы способны дать бой любому оппоненту.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Нигерцы постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Нигер не забивает уже 5 матчей кряду

    • Марокканцы в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

    • Марокко во всех пяти очных поединках переиграла нигерцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 9.00, а победа оппонента — в скромные 26.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.45 и 2.62.

    Прогноз: Марокканцы сильны в плане реализации, и явно будут максимально активны в атаке.

    Номинальные хозяева выглядят монолитнее оппонента, к тому же явно намерены продлить свой мощный ход.

    Ставка: Фора Марокко -3.5 за 2.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.12

    Марокко — Нигер: прогноз и ставка за 2.70, статистика, коэффициенты матча 05.09.202522:00. Марокканцы поглумятся над Нигером
