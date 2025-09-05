Марокко — Нигер. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 сентября 2025 года

Марокко
Турнирное положение: Марокканцы продуктивно проводят текущий отборочный цикл. По итогам 6 туров команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
При этом Марокко разжилась уже 15 очками. Причем команда пропустила в собственные ворота всего лишь 2 мяча.
Марокко — Нигер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Марокканцы переиграли Мадагаскар (3:2).
При этом чуть ранее Марокко в серии пенальти переиграла Сенегал. Да и поединок с Танзанией завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Марокко добыла 4 победы. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Марокканцы на данном этапе выглядят выгодно. Да и забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.
При всем при этом Марокко традиционно удачно противостоит Нигеру. В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Марокканцы имеют качественный подбор атакующих исполнителей.
Нигер
Турнирное положение: Нигерцы бьются за выход на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 2 месте в своем секстете.
Причем Нигер в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот отставание от лидера составляет аж 9 зачетных баллов.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Нигерцы не уступили Алжиру (0:0).
До того команда подписала мировую с ЮАР (0:0). А еще чуть раньше она была бита сборной Уганды (0:2).
Вообще же, Нигер в 5 своих последних матчах добыла лишь 3 ничьих. В них команда не забила ни разу при 3 пропущенных мячах в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Нигерцы имеют скромный подбор игроков. А вот мотивация удержаться на второй позиции огромная.
При этом Нигер не может забить уже 5 матчей кряду. А вот не побеждает команда уже шесть поединков подряд.
Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и вообще, нигерцы способны дать бой любому оппоненту.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Нигерцы постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Нигер не забивает уже 5 матчей кряду
- Марокканцы в среднем забивают чаще 2 мячей за матч
- Марокко во всех пяти очных поединках переиграла нигерцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 9.00, а победа оппонента — в скромные 26.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.45 и 2.62.
Прогноз: Марокканцы сильны в плане реализации, и явно будут максимально активны в атаке.
Номинальные хозяева выглядят монолитнее оппонента, к тому же явно намерены продлить свой мощный ход.
Ставка: Фора Марокко -3.5 за 2.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.12