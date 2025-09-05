Египет — Эфиопия. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 сентября 2025 года

Египет
Эфиопия
Египет
Турнирное положение: «Фараоны» продуктивно проводят текущий отборочный цикл. По итогам 6 туров команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
При этом Египет набрал 16 зачетных баллов. Причем команда пропустила в собственные ворота всего лишь 2 мяча.
Египет — Эфиопия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Египтяне переиграли Сьерра-Леоне (1:0).
При этом чуть ранее Египет уверенно переиграл Эфиопию (2:0). А вот поединок с ЮАР завершился неудачей (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах Египет добыл 2 победы. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Египтяне на данном этапе выглядят выгодно. Да и забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.
При всем при этом Египет традиционно удачно противостоит эфиопам. В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Египтяне имеют качественный подбор атакующих исполнителей.
Эфиопия
Турнирное положение: Эфиопы бьются за выход на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 4 месте в своем секстете.
Причем Эфиопия в среднем забивает фактически гол за матч. А вот отставание от второй позиции составляет 5 зачетных баллов.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Эфиопы переиграли «ДС Юнайтед» (3:0).
До того команда учинила разгром Джибути (6:1). А еще чуть раньше она была бита мощными египтянами (0:2).
Вообще же, Эфиопия в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Эфиопы имеют скромный подбор игроков. А вот мотивация подняться на вторую позицию огромная.
При этом Эфиопия вполне способна пободаться с «фараонами». Вот только в двух последних очных поединках команда уступила более статусному сопернику.
Команда в среднем пропускает примерно гол за матч. Плюс эфиопы победили в двух своих последних поединках.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Эфиопы постараются зацепиться за драгоценные очки.
Статистика для ставок
- Эфиопия в среднем пропускает фактически гол за матч
- Египтяне в среднем забивают чаще 2 мячей за матч
- Египет в двух последних очных поединках переиграл эфиопов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Египет — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.33, а победа оппонента — в скромные 16.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.05.
Прогноз: Египтяне способны прибавить в плане реализации, и явно активно понесутся к воротам соперника.
Номинальные хозяева выглядят монолитнее оппонента, но и ершистым эфиопам палец в рот не клади.
Ставка: Обе забьют за 2.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75