Египет — Эфиопия. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 сентября 2025 года

5 сентября в 7-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Египет и Эфиопия. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Египет — Эфиопия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Египет

Турнирное положение: «Фараоны» продуктивно проводят текущий отборочный цикл. По итогам 6 туров команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом Египет набрал 16 зачетных баллов. Причем команда пропустила в собственные ворота всего лишь 2 мяча.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Египтяне переиграли Сьерра-Леоне (1:0).

При этом чуть ранее Египет уверенно переиграл Эфиопию (2:0). А вот поединок с ЮАР завершился неудачей (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах Египет добыл 2 победы. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Египтяне на данном этапе выглядят выгодно. Да и забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

При всем при этом Египет традиционно удачно противостоит эфиопам. В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Египтяне имеют качественный подбор атакующих исполнителей.

Эфиопия

Турнирное положение: Эфиопы бьются за выход на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 4 месте в своем секстете.

Причем Эфиопия в среднем забивает фактически гол за матч. А вот отставание от второй позиции составляет 5 зачетных баллов.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Эфиопы переиграли «ДС Юнайтед» (3:0).

До того команда учинила разгром Джибути (6:1). А еще чуть раньше она была бита мощными египтянами (0:2).

Вообще же, Эфиопия в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Эфиопы имеют скромный подбор игроков. А вот мотивация подняться на вторую позицию огромная.

При этом Эфиопия вполне способна пободаться с «фараонами». Вот только в двух последних очных поединках команда уступила более статусному сопернику.

Команда в среднем пропускает примерно гол за матч. Плюс эфиопы победили в двух своих последних поединках.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Эфиопы постараются зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

Эфиопия в среднем пропускает фактически гол за матч

Египтяне в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

Египет в двух последних очных поединках переиграл эфиопов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Египет — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.33, а победа оппонента — в скромные 16.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.05.

Прогноз: Египтяне способны прибавить в плане реализации, и явно активно понесутся к воротам соперника.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее оппонента, но и ершистым эфиопам палец в рот не клади.

Ставка: Обе забьют за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75