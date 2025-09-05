ПерерывГрузия — ТурцияОнлайн
    Грузия — Турция. Онлайн, прямая трансляция
    «Фараоны» забьют и… пропустят?!

    Египет — Эфиопия. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Египта
    Прогноз и ставки на Египет — Эфиопия
    Мохамед Салах
    5 сентября в 7-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Египет и Эфиопия. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Египет — Эфиопия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка 05 Сентября 2025 года

    Египет

  • Каир
    •  Египет 22:00 Эфиопия

    Эфиопия

  • Аддис-Абеба
    •

    Египет

    Турнирное положение: «Фараоны» продуктивно проводят текущий отборочный цикл. По итогам 6 туров команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом Египет набрал 16 зачетных баллов. Причем команда пропустила в собственные ворота всего лишь 2 мяча.

    Египет — Эфиопия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Египтяне переиграли Сьерра-Леоне (1:0).

    При этом чуть ранее Египет уверенно переиграл Эфиопию (2:0). А вот поединок с ЮАР завершился неудачей (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Египет добыл 2 победы. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Египтяне на данном этапе выглядят выгодно. Да и забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

    При всем при этом Египет традиционно удачно противостоит эфиопам. В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Египтяне имеют качественный подбор атакующих исполнителей.

    Эфиопия

    Турнирное положение: Эфиопы бьются за выход на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 4 месте в своем секстете.

    Причем Эфиопия в среднем забивает фактически гол за матч. А вот отставание от второй позиции составляет 5 зачетных баллов.

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Эфиопы переиграли «ДС Юнайтед» (3:0).

    До того команда учинила разгром Джибути (6:1). А еще чуть раньше она была бита мощными египтянами (0:2).

    Вообще же, Эфиопия в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 10 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Эфиопы имеют скромный подбор игроков. А вот мотивация подняться на вторую позицию огромная.

    При этом Эфиопия вполне способна пободаться с «фараонами». Вот только в двух последних очных поединках команда уступила более статусному сопернику.

    Команда в среднем пропускает примерно гол за матч. Плюс эфиопы победили в двух своих последних поединках.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Эфиопы постараются зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • Эфиопия в среднем пропускает фактически гол за матч

    • Египтяне в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

    • Египет в двух последних очных поединках переиграл эфиопов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Египет — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.33, а победа оппонента — в скромные 16.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.05.

    Прогноз: Египтяне способны прибавить в плане реализации, и явно активно понесутся к воротам соперника.

    Номинальные хозяева выглядят монолитнее оппонента, но и ершистым эфиопам палец в рот не клади.

    Ставка: Обе забьют за 2.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Египет — Эфиопия: прогноз и ставка за 2.70, статистика, коэффициенты матча 05.09.202522:00. «Фараоны» забьют и… пропустят?!
