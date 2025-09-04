15:00 Енисей — ШинникОнлайн
    Иранцы сразу возьмутся за дело

    Таджикистан — Иран: прогноз на Кубок наций ЦАФА, ставка на матч — 2.02

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЦАФА Прогнозы на Сборная Таджикистана Прогнозы на сборную Ирана
    Прогноз и ставки на Таджикистан — Иран
    Мехди Тареми
    4 сентября в 3-м туре группового этапа Кубка наций ЦАФА по футболу сыграют Таджикистан и Иран. Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Таджикистан — Иран, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Таджикистан

    Турнирное положение: Таджики еще бьются за 2 место в группе. На данный момент команда находится на 3 позиции.

    При этом Таджикистан в 2 стартовых турах набрал 3 очка. Причем команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Таджики переиграли Афганистан (2:0).

    При этом чуть ранее Таджикистан уступил Индии (1:2). А вот поединок с Филиппинами завершился паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Таджикистан добыл 2 победы. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Таджики на данном этапе выглядят довольно выгодно. Да и в плане реализации у команды относительный порядок.

    При всем при этом Таджикистан традиционно неудачно противостоит Ирану. В обоих очных поединках команда уступила сопернику.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Таджики постараются преуспеть в контригре.

    Иран

    Турнирное положение: Иранцы твердо намерены финишировать на первой позиции. Да и в двух первых турах команда добыла 6 очков.

    Причем Иран победил в трех своих последних поединках. В этих матчах команда пропустила в свои ворота всего один раз.

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Иранцы уверенно одолели Индию (3:0).

    До того команда расправилась с афганцами (3:1). А еще чуть раньше она не оставила шансов сборной КНДР (3:0).

    Вообще же, Иран в 5 своих последних матчах добыл 3 победы. Забила в них команда 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Иранцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей. Да и мотивация завершить турнир на мажорной ноте имеется.

    При этом Иран вполне способен прибавить. Да и в созидательном плане у команды все весьма позитивно.

    Команда на две головы сильнее таджиков. Иранцы в кадровом плане смотрятся вполне симпатично, да и оппонент нестабилен.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Иранцы намерены продлить свой победный сериал.

    Статистика для ставок

    • Иран победил в 3 своих последних матчах

    • Таджики в среднем пропускают гол за матч

    • Таджикистан уступил иранцам в обоих очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Иран — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 8.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.75.

    Прогноз: Иранцы довольно сильны в плане реализации, и явно сразу понесутся к воротам соперника.

    Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, которому к тому же исторически успешно противостоят.

    Ставка: Победа Ирана в 1 тайме за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.14

    Таджикистан — Иран: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 04.09.202518:30. Иранцы сразу возьмутся за дело
