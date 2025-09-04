Таджикистан — Иран: прогноз на Кубок наций ЦАФА, ставка на матч — 2.02

Таджикистан
Турнирное положение: Таджики еще бьются за 2 место в группе. На данный момент команда находится на 3 позиции.
При этом Таджикистан в 2 стартовых турах набрал 3 очка. Причем команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Таджики переиграли Афганистан (2:0).
При этом чуть ранее Таджикистан уступил Индии (1:2). А вот поединок с Филиппинами завершился паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах Таджикистан добыл 2 победы. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Таджики на данном этапе выглядят довольно выгодно. Да и в плане реализации у команды относительный порядок.
При всем при этом Таджикистан традиционно неудачно противостоит Ирану. В обоих очных поединках команда уступила сопернику.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Таджики постараются преуспеть в контригре.
Иран
Турнирное положение: Иранцы твердо намерены финишировать на первой позиции. Да и в двух первых турах команда добыла 6 очков.
Причем Иран победил в трех своих последних поединках. В этих матчах команда пропустила в свои ворота всего один раз.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Иранцы уверенно одолели Индию (3:0).
До того команда расправилась с афганцами (3:1). А еще чуть раньше она не оставила шансов сборной КНДР (3:0).
Вообще же, Иран в 5 своих последних матчах добыл 3 победы. Забила в них команда 11 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Иранцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей. Да и мотивация завершить турнир на мажорной ноте имеется.
При этом Иран вполне способен прибавить. Да и в созидательном плане у команды все весьма позитивно.
Команда на две головы сильнее таджиков. Иранцы в кадровом плане смотрятся вполне симпатично, да и оппонент нестабилен.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Иранцы намерены продлить свой победный сериал.
Статистика для ставок
- Иран победил в 3 своих последних матчах
- Таджики в среднем пропускают гол за матч
- Таджикистан уступил иранцам в обоих очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Иран — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 8.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.75.
Прогноз: Иранцы довольно сильны в плане реализации, и явно сразу понесутся к воротам соперника.
Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, которому к тому же исторически успешно противостоят.
Ставка: Победа Ирана в 1 тайме за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.14