    Что покажет команда Валерия Карпина?

    Крылья Советов — Динамо Москва. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок России, 27 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Крылья Советов Прогнозы на Динамо Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Динамо» Москва
    Валерий Карпин
    27 августа в третьем туре группы А Кубка России по футболу сыграют «Оренбург» и «Зенит». Матч начнется в 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо» Москва, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Кубок. Группа B 27 Августа 2025 года

    Крылья Советов

  • Самара
    •  Крылья Советов 16:15 Динамо

    Динамо

  • Москва
    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: «Крылья Советов» после двух туров возглавляют группу B Кубка России.

    Команда смогла заработать четыре очка. «Крылья Советов» поразил ворота соперников три раза, пропустив два мяча в свои.

    Крылья Советов — Динамо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок в Кубке команда проиграла. «Крылья Советов» потерпел поражение от «Сочи» в серии пенальти. В основное время команды забили по разу.

    В первом туре «Крылья Советов» выиграл «Краснодар» со счетом 2:0.

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Крылья советов» ожидает сложный матч. Команда Магомеда Адиева одержала лишь одну победу в последних пяти матчах Кубка и чемпионата России.

    Однако предстоящий матч пройдет при домашних трибунах, что поможет команде. Самарский клуб показал на старте сезона, что он не из робкого десятка.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: «Динамо» после двух матчей в Кубке России занимает третью строчку в квартете B.

    Московский клуб заработал три балла. В активе команды три забитых мяча при шести пропущенных.

  • Борис Игнатьев: «Динамо» провело свой лучший матч под руководством Карпина
  • Заслуженный тренер России в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о шестом туре РПЛ
  • Вчера

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда проиграла. «Динамо» был уничтожен «Краснодаром» со счетом 0:4.

    До того команда смогла выиграть матч против «Сочи», переиграв соперника со счетом 3:2.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: «Динамо» под руководством Валерия Карпина пока ищет свою игру.

    Отметим победу в прошлом матче против «Пари НН» (3:0). По стилистике «Крылья Советов» похожи, поэтому для московской команды будет крайне важно сохранить настрой в этой игре.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» побеждает в 6 последних очных матчах

    • «Крылья Советов» проиграли в 3 последних матчах

    • В последних 5 играх «Крылья» забивает в среднем 1.40 гола за игру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.77 и 2.02.

    Прогноз: Ожидаем победы «Динамо». Гости должны воспользоваться нестабильностью хозяев и одержать победу.

    Ставка: Победа «Динамо» в матче за 2.00.

    Прогноз: Если учитывать нестабильность команд, то и «Динамо» не впечатляет игрой на старте. Можно сыграть на ничейном результате.

    Ставка: Ничья в основное время матча за 3.70.

