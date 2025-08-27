Крылья Советов — Динамо Москва. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок России, 27 августа 2025 года

Крылья Советов
Динамо
«Крылья Советов»
Турнирное положение: «Крылья Советов» после двух туров возглавляют группу B Кубка России.
Команда смогла заработать четыре очка. «Крылья Советов» поразил ворота соперников три раза, пропустив два мяча в свои.
Крылья Советов — Динамо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок в Кубке команда проиграла. «Крылья Советов» потерпел поражение от «Сочи» в серии пенальти. В основное время команды забили по разу.
В первом туре «Крылья Советов» выиграл «Краснодар» со счетом 2:0.
Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Крылья советов» ожидает сложный матч. Команда Магомеда Адиева одержала лишь одну победу в последних пяти матчах Кубка и чемпионата России.
Однако предстоящий матч пройдет при домашних трибунах, что поможет команде. Самарский клуб показал на старте сезона, что он не из робкого десятка.
«Динамо» Москва
Турнирное положение: «Динамо» после двух матчей в Кубке России занимает третью строчку в квартете B.
Московский клуб заработал три балла. В активе команды три забитых мяча при шести пропущенных.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда проиграла. «Динамо» был уничтожен «Краснодаром» со счетом 0:4.
До того команда смогла выиграть матч против «Сочи», переиграв соперника со счетом 3:2.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Динамо» под руководством Валерия Карпина пока ищет свою игру.
Отметим победу в прошлом матче против «Пари НН» (3:0). По стилистике «Крылья Советов» похожи, поэтому для московской команды будет крайне важно сохранить настрой в этой игре.
Статистика для ставок
- «Динамо» побеждает в 6 последних очных матчах
- «Крылья Советов» проиграли в 3 последних матчах
- В последних 5 играх «Крылья» забивает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.77 и 2.02.
Прогноз: Ожидаем победы «Динамо». Гости должны воспользоваться нестабильностью хозяев и одержать победу.
Ставка: Победа «Динамо» в матче за 2.00.
Прогноз: Если учитывать нестабильность команд, то и «Динамо» не впечатляет игрой на старте. Можно сыграть на ничейном результате.
Ставка: Ничья в основное время матча за 3.70.