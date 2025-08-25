Борис Игнатьев: «Динамо» провело свой лучший матч под руководством Карпина

Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский попросил подвести итоги восьми матчей российского чемпионата главного тренера сборной конца 90-х Бориса Игнатьева. Вместе со специалистом, работавшим в четырех клубах высшей лиги, попытались разобраться, почему так легко выиграли все записные фавориты, за исключением лидировавшего до сего момента «Локомотива». Поговорили с наставником победившей на Евро-88 юношеской сборной СССР и о вкладе молодежи.

«"Спартак" напомнил тот, романцевский»

— «Спартак» выиграл в Казани (2:0) за счет более вертикального, чем прежде, футбола?

— За счет построения быстрой комбинационной игры в середине поля, когда каждое действие партнера поощрялось. Благодаря качеству и количеству передач, групповой командной скорости они заставляли соперника ошибаться. Наверное, лучшая игра красно-белых в этом сезоне. Все футболисты действовали в соответствии с жестким тренерским планом на матч и хорошей внутренней мотивацией. И чем-то напоминали тот романцевский «Спартак», когда на первый план выходят своевременность и качество передач. Обнадеживает.

— Схема 3-5-2 окончательная, обжалованию не подлежит?

— Наверное, нет. Маркиньос и Солари не имеют навыков игры в обороне. Если соперник будет лучше «Рубина» в позиционных атаках, им придется несладко.

— Но Пабло Солари на левом фланге, согласитесь, в атаке совсем другой?

— Конечно, во многом поменял игру во втором тайме. Своей активностью, резким смещением с фланга в центр создал дополнительные проблемы для «Рубина», что и привело по сути к обоим голам. Для казанцев его появление на этой позиции явно стало неприятным сюрпризом, справиться с его агрессивной игрой они не смогли.

— Манфред Угальде, тем временем, продолжает мазать из убойных позиций. Куда что подевалось?

— На моем веку было достаточно больших мастеров, которые на второй год несколько теряли спортивный нюх. Могу предположить, не каждая тренировка проводилась с полной отдачей, поскольку держалось в уме то, что было — все умею, все знаю. С другой стороны, он все понятнее противникам, его игра разобрана по косточкам.

— За счет того же удалось в полной мере нейтрализовать Мирлинда Даку?

— Да. Но есть нюансы. В нем больше таинственности, поэтому от матча к матчу продолжает преподносить сюрпризы. Здесь не вышло, очень грамотно три центральных защитника перекрывали зоны для него и Шабанхаджая.

«Спартак» — «Рубин» globallookpress.com

— Или «Рубин» уже не так хорош, раз вновь совершил много несвойственных ему ошибок, и даже при 0:2 не наладил контроль мяча, как это было в спасенном матче с «Зенитом»?

— Каждая команда играет так, как позволяет соперник. Своей искрометной игрой спартаковцы заставляли постоянно ошибаться, поэтому ни о каком контроле мяча со стороны хозяев и речи быть не могло. С «Зенитом» удалось посостязаться в скорости, превзойти на финишном отрезке, здесь нет.

«"Краснодар" до конца может не потерять первую строчку»

— «Крылья Советов» — «Краснодар» (0:6) — такие результаты красят РПЛ?

— Такое случается и в других чемпионатах, даже самых серьезных европейских. Вот видели, что на выходных «Бавария» с тем же счетом разгромила совсем не слабый «Лейпциг». Другое дело, что так проигрывать на своем поле, при большом стечении публики, вдвойне неприятно. Но есть спортивная составляющая — «Краснодар» не мог же взять и остановится только потому, что ведет с запасом.

— «Краснодар» опять первый. Может случиться такое, что по 30-й тур включительно?

— Конечно, может. У них отменный подбор футболистов, хорошо поставленная игра и достаточно внутреннего ресурса. Мусаеву удается мотивировать игроков. Независимо от того, что многие пришлые, со своей психологией, амбициями. Но понимают, для чего они здесь. Зачастую выходя на замены значительно усиливают игру. Очевидна общая работа на командный результат.

— Три голевые передачи, заработанный и реализованный пенальти имени Эдуарда Сперцяна — акцентированный запрос на выход?

— Можно по-разному к этому относиться. В одном уверен, Сперцян сам решит, что ему лучше и клуб палки в колеса вставлять не будет. Все профессионалы понимают, что наш футбол от его отъезда в конечном итоге только выиграет. Когда-то он вернет нам человека нового понимания, подготовки, игровой деятельности. И не важно, в игроцком или тренерском статусе, принесет большую пользу. Но, понятно, что есть такой актер, на которого сегодня ходит публика. Зная, что его игра принесет удовлетворение и выходной потерян не будет.

— Ну, и его связка с Джоном Кордобой лучшая атакующая в России?

— Там много связок, что и показал этот матч. Кордоба и забил два, и тащил на себе защитников, все время таранил по центру. Получал хорошие передачи не только от Сперцяна, но и справа, и на выход от других партнеров, когда забивал мячи. При этом вновь показал себя командным игроком, помогая в середине поля, хотя многие его считают индивидуалистом.

— Теперь появился еще и Франсуа Перрен. Самое серьезное приобретение «Краснодара»?

— Видно, что человек с тонким пониманием футбола из Франции подъехал. Не случайно стал там в скромном «Осере» лучшим распасовщиком прошлого сезона. Хорошо, что у нас появляются такие европейцы в это непростое время. Забил быстрый гол и еще в ряде эпизодов продемонстрировал свой уровень.

— В «Крыльях» пошли какие-то непонятные шараханья с составом. Не поплывут?

— Конечно, не очень понятно, почему не играли Раков и Олейников. Первый все же лучший в атаке был по первым турам, но вышел только на замену. Второй вроде бы уходит в «Локо», но разве это причина для нахождения на трибуне? Теперь от Адиева требуется сделать все, чтобы к следующей игре (в гостях с «Локомотивом» — прим. ред.) изменить ситуацию коренным образом. А посыпаться не посыпятся — определенная стабильность придет.

«Глушенков всем все доказал»

— По первым минутам матча «Зенита» с Махачкалой могли представить такой счет — 4:0?

— «Зенит» выглядел примерно так же, как и в предыдущих матчах. Начало, конечно, ничего подобного не предвещало. Отличные возможности были у Агаларова, но он их не использовал. Вообще Махачкала поначалу смотрелась не только традиционно добротно, организованно и дисциплинированно, а даже дерзко. Было видно, что Хасан Биджиев хотел ошеломить серьезного соперника, как получилось со «Спартаком» на финише прошлого сезона. В целом бы отметил и колоссальную роль мудрого стратега Гаджи Муслимовича. Но мастерство питерцев сыграло главенствующую роль. Кроме того, Семак доверился старым-новым людям, и они не подвели.

— Уже подзабытый Юрий Горшков пришелся весьма кстати?

— В этом матче — да. Хотя наверняка сам себя чувствует не на главных ролях, а резервистом. Ну, вот вышел вместо Дугласа и картины не испортил. Но в моментах прослеживалась его стеснительность. А что забил, молодец — начинка мастерства у него есть.

— 20-летний Педро сыграл под нападающим, а Андрей Мостовой слева. Как вам такой вариант?

— Принес результат, это главное. Но при таком выборе футболистов, у меня бы тоже голова пошла кругом. Правильно, что усадил на лавку Жерсона, который сильно замедлял игру. Педро в этой позиции сыграл куда эффективнее.

— Максим Глушенков вышел доказывать?

— Наверняка. И доказал, что он игрок стоящий, понимающий, умеющий приносить результаты. Безо всяких там «но». Нужно находить ему место каждый раз, а не от случая к случаю.

— Самый молодой российский футболист Вадим Шилов вновь неплохо проявил себя. Уже в этом сезоне может получить полноценную игровую практику?

— Пока тяжело об этом всерьез говорить при таком подборе атакующих игроков и поставленных задачах. Трудно ведь сказать, что сегодня 17-летний парень сидит в запасе незаслуженно. Но при этом видны задатки, желание прогрессировать и, конечно, вслушиваться, в слова тренерского штаба. В его возрасте это самое главное.

«Кисляка и Глебова хватит надолго»

— ЦСКА на сей раз с «Акроном» (3:1) — из серии все гениальное просто?

— Отмечено, что играют за счет вертикальных действий, но это лишь кажущаяся простота. Конечно, выглядели убедительнее «Акрона». Но при этом и провинциальная команда напротив вновь показала, что хорошо организована, обучена.

— Как так у армейцев все или почти все залетает?

— Видно, есть установка каждую атаку доводить до удара. Но и очень резкие эти, кинжальные выпады. Но опять-таки легкость обманчива. Сумасшедшая работа на тренировках, не сомневаюсь.

— Припомните, чтобы кто-то из молодых и недорогих так быстро вписался в РПЛ подобно 20-летнему Алвесу?

— Так сразу на память и не приходит. Парень действительно здорово заявил о себе с первого тура. Для бразильца это большая редкость, тем более молодого, безо всякого опыта даже у себя на родине. Но Челестини стал ему сразу доверять, поскольку особого выбора и не было. Сейчас вот еще Шуманский добавится, будет плацдарм для маневра.

— Кирилл Глебов (19 лет) и Максим Кисляк (20) в роли лидеров долго протянут?

— Без сомнений. Прекрасно готовы физически, поэтому и провели оба по 90 минут, хотя счет позволял выпустить кого-то еще. Глебов в каких-то моментах ошибался в оборонительных действиях, но конкретика в атаке все компенсирует. Кисляк так вообще словно вечный двигатель.

— Игорь Акинфеев так грозен, что молодежь соперника теряется лишь только при одном к нему приближении?

— Куда деваться, такой у него авторитет. Видели, как спокойно он прерывал стопроцентно голевые выходы. Понятно, у любого юнца коленки перед такой глыбой будут трястись.

— Как вам 18-летние тольяттинцы Дмитрий Пестряков и Арсений Дмитриев?

— Пестряков уже заявил о себе в полный голос, причем на разных позициях и в разных ситуациях. За Дмитриевым тоже наблюдаю — парень прогрессирует. Есть все предпосылки вырасти в хороших футболистов, тем более при таком вожаке.

— Были сомнения в победе ЦСКА, когда Артем Дзюба вернул «Акрон» в игру?

— Дзюба все время напоминает о себе. В разных ролях. Вот и здесь дал надежду, но армейцы большего не позволили. Уверен, что «Акрон» под началом Артема будет щипать все команды.

«"Локомотив" сгубила самоуспокоенность»

— «Локомотив» — «Ростов» (3:3) — лучший матч тура?

— С точки зрения интриги, конечно. «Локомотив» начал очень хорошо, как и в большинстве матчей этого чемпионата. С первых минут подавил «Ростов» скоростью, неуемным желанием, комбинациями на любой вкус. Хороша была середина, активны крайние защитники. Вдруг все куда-то пропало, появились зазоры, какая-то самоуспокоенность. Могу грешить только на нестабильность молодежи.

— Как удается Алексею Батракову столь регулярно забивать головой, не может же в одном выборе позиции быть дело?

— Он бежит на каждую зарождающуюся атаку, не сбрасывая скорость по 40 метров, со своей половины поля. Это говорит о его огромном стремлении участвовать во всех потенциально результативных атаках. Так и приходят голы на опережение.

— «Ростов» все еще демонстрирует карпинский характер?

— Мне трудно говорить, чей это характер. Но что дважды переломили игру, когда не все получалось, честь им и хвала. Понятно, ушли люди, которые создавали командный дух, но их дело, как видим, живет.

— «Динамо» просто обязано было прорвать в матче с «Пари НН» (3:0)?

— Безусловно, лучшая игра под руководством Карпина. Уже видно, что действуют гораздо быстрее, лучше комбинируют, агрессивнее и активнее выстраивают игру на флангах. Но важнее всего, что в этом матче значительно лучше сыграли в обороне.

— Валерий Карпин перед подачей углового на испанском подсказал Бителло, чтобы тот отдал игроку под ним. Все восхищаются, но разве это не должно быть домашней заготовкой?

— Любопытный эпизод. Но учитывайте, что уже самая концовка игры, комфортный счет для одних и безнадежный для других. Тут возможны всякие чудачества.

— Антон Миранчук кого заменит в стартовом составе бело-голубых?

— Один из лучших российских футболистов, конечно, должен играть в стартовом составе. Тем более прошел какую-никакую школу европейского футбола. Думаю, для динамовцев большая удача, что именно они его перехватили. А решать, как ротировать с такими игроками центр полузащиты — хорошая головная боль для тренеров. Но Антону придется изрядно попотеть, чтобы отвоевать себе место среди этой троицы с первых минут.

— Станислав Черчесов мог успеть смоделировать игру в меньшинстве, раз «Ахмату» удалось сотворить в Оренбурге (2:2) такое чудо?

— Все в первую очередь за счет его характера, видения игрового, командного духа. Вряд ли он мог предполагать, что придется играть не вдесятером даже, а больше получаса вдевятером. Но пока было на игрока меньше сумели великолепными ударами забить два мяча. А когда на два, уже стояли насмерть.

— В заключительном матче тура «Сочи» — «Балтика» (0:2) никаких иных вариантов быть не могло?

— Абсолютно. Таких безнадежных команд, как «Сочи», давно не видел. Это набор людей, которые не очень представляют, что им надо делать. Тренерский штаб явно не обременен тяжестью задач, которые перед ним ставятся. Легкие три очка для «Балтики».