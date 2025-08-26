Штурм Грац — Будё-Глимт: прогноз на футбол, Лига чемпионов, и ставка за 2.15

26 августа в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Штурм» Грац и «Будё-Глимт». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Штурм» Грац — «Будё-Глимт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Штурм» Грац

Турнирное положение: «Штурм» Грац как чемпион Австрии начал выступления в Лиге чемпионов как раз с нынешнего раунда квалификации.

Команда в новом розыгрыше своего национального первенства занимает лишь пятую позицию после трех туров с отставанием в четыре очка от лидера «Зальцбурга», который, правда, провел на игру больше.

Последние матчи: в предыдущей игре, которая была первой в раунде плей-офф Лиги чемпионов, клуб на выезде проиграл «Штурму» со счетом 0:5, поэтому в ответном поединке ему нужно настоящее чудо.

Ранее коллектив оказался на высоте, когда теперь уже в чужих стенах в рамках третьего тура своего национального первенства одержал крупную победу над «Ридом» (3:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Штурм» Грац проиграла три раза при одной победе.

Такая форма обещает хозяевам плохие шансы на любую победу, не говоря уже о разнице минимум в пять голов, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Команда еще не забивала в Лиге чемпионов текущего сезона.

«Будё-Глимт»

Турнирное положение: Норвежский «Будё-Глимт» так же, как и его соперник, начал выступления в Лиге чемпионов с нынешнего раунда квалификации.

Команда в нынешнем розыгрыше своего национального первенства занимает первую позицию, опережая ближайшего преследователя в лице «Викинга» только по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей последней игре, которая была первой в раунде плей-офф Лиги чемпионов, клуб на своем поле разгромил «Штурм» Грац (5:0).

Перед этим коллектив также был на высоте, когда в рамках 18-го тура норвежского чемпионата, теперь уже на выезде разгромил «Стрёмсгодсет» с аналогичным счетом 5:0.

Не сыграют: травмированы — Блумберг, Гундерсен и Моэ, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Будё-Глимт» ни разу не проиграл при восьми победах и двух ничьих.

Это говорит об отличных шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на мировой исход, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Пять голов команды в Лиге чемпионов нынешнего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Штурма» забивали больше 3,5 голов

в восьми из девяти последних матчей «Будё-Глимт» выиграл

в трех из пяти последних матчей «Будё-Глимт» выиграл всухую.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.65, победа «Штурма» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 3,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей хозяев.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их восьми из девяти последних матчей.

Ставка: «Будё-Глимт» победит за 2.40