    Обойдется ли «Будё-Глимт» без приключений на пути к ЛЧ?

    Штурм Грац — Будё-Глимт: прогноз на футбол, Лига чемпионов, и ставка за 2.15

    Прогноз и ставки на «Штурм» Грац — «Будё-Глимт»
    «Будё-Глимт»
    26 августа в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Штурм» Грац и «Будё-Глимт». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Штурм» Грац — «Будё-Глимт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 26 Августа 2025 года

    Штурм

  • Грац
    •  Штурм 22:00 Будё-Глимт

    Будё-Глимт

  • Будё
    •

    «Штурм» Грац

    Турнирное положение: «Штурм» Грац как чемпион Австрии начал выступления в Лиге чемпионов как раз с нынешнего раунда квалификации.

    Команда в новом розыгрыше своего национального первенства занимает лишь пятую позицию после трех туров с отставанием в четыре очка от лидера «Зальцбурга», который, правда, провел на игру больше.

    Последние матчи: в предыдущей игре, которая была первой в раунде плей-офф Лиги чемпионов, клуб на выезде проиграл «Штурму» со счетом 0:5, поэтому в ответном поединке ему нужно настоящее чудо.

    Ранее коллектив оказался на высоте, когда теперь уже в чужих стенах в рамках третьего тура своего национального первенства одержал крупную победу над «Ридом» (3:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Штурм» Грац проиграла три раза при одной победе.

    Такая форма обещает хозяевам плохие шансы на любую победу, не говоря уже о разнице минимум в пять голов, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

    Команда еще не забивала в Лиге чемпионов текущего сезона.

    «Будё-Глимт»

    Турнирное положение: Норвежский «Будё-Глимт» так же, как и его соперник, начал выступления в Лиге чемпионов с нынешнего раунда квалификации.

    Команда в нынешнем розыгрыше своего национального первенства занимает первую позицию, опережая ближайшего преследователя в лице «Викинга» только по дополнительным показателям.

    • Последние матчи: в своей последней игре, которая была первой в раунде плей-офф Лиги чемпионов, клуб на своем поле разгромил «Штурм» Грац (5:0).

    Перед этим коллектив также был на высоте, когда в рамках 18-го тура норвежского чемпионата, теперь уже на выезде разгромил «Стрёмсгодсет» с аналогичным счетом 5:0.

    Не сыграют: травмированы — Блумберг, Гундерсен и Моэ, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Будё-Глимт» ни разу не проиграл при восьми победах и двух ничьих.

    Это говорит об отличных шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на мировой исход, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

    Пять голов команды в Лиге чемпионов нынешнего сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Штурма» забивали больше 3,5 голов

    • в восьми из девяти последних матчей «Будё-Глимт» выиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Будё-Глимт» выиграл всухую.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.65, победа «Штурма» — в 2.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 3,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их восьми из девяти последних матчей.

    Ставка: «Будё-Глимт» победит за 2.40

    Штурм Грац — Будё-Глимт: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 26.08.202522:00. Обойдется ли «Будё-Глимт» без приключений на пути к ЛЧ?
