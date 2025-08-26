Пафос — Црвена Звезда: прогноз на Лигу чемпионов, ставка на матч — 1.81

26 августа в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Пафос» и «Црвена Звезда». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пафос» — «Црвена Звезда», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пафос»

Турнирное положение: Кипрский «Пафос» так же, как и соперник, начал выступления в Лиге чемпионов со второго раунда квалификации.

Команда в двух предыдущих стадиях главного континентального турнира сумела преодолеть сопротивление израильского «Маккаби» Тель-Авив, а также украинского «Динамо» Киев.

Последние матчи: в предыдущей игре, которая была первой в раунде плей-офф Лиги чемпионов, клуб на выезде обыграл «Црвену Звезду» со счетом 2:1, поэтому в ответном поединке дома его устроит даже ничья.

Ранее коллектив также оказался на высоте, когда теперь уже в домашних стенах в ответном матче третьего раунда главного еврокубка одержал победу над «Динамо» Киев (2:0).

Не сыграют: травмирован — Давид Луис, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Пафос» ни разу не проиграл при пяти победах и трех ничьих.

Это говорит о хороших шансах хозяев если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем более что соперник не впечатлил в первой игре.

Жуан Коррейя — лучший бомбардир команды в отборе Лиги чемпионов текущего сезона с двумя голами.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: «Црвена Звезда», как чемпион Сербии, начала выступления в главном еврокубке со второго раунда квалификации.

Команда в двух предыдущих стадиях главного еврокубка сумела преодолеть сопротивление гибралтарского «Линкольна», а также польского «Леха» Познань.

Последние матчи: в своей последней игре, которая была первой в раунде плей-офф Лиги чемпионов, клуб дома проиграл «Пафосу» (1:2), поэтому теперь ему нужно выигрывать на выезде.

Перед этим коллектив уже был на высоте, когда в рамках пятого тура своего национального первенства на чужом поле одержал победу над «Младост» Лучани (4:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Црвена Звезда» выиграла лишь однажды при одной ничьей и одном поражении.

Это сулит гостям не лучшие шансы на победу, особенно если учесть их проблемы в игре в первом матче, а также фактор чужого поля, который говорит в пользу соперника.

Бруно Дуарте — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Пафос» выиграл

в шести из семи последних матчей «Пафоса» забивали меньше 2,5 голов

в семи из девяти последних матчей «Црвена Звезда» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.70, победа «Пафоса» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в восьми последних матчах хозяева не проиграли. Так было и в их семи последних домашних поединках.

При этом в двух из трех последних матчей гости не выиграли.

Ставка: «Пафос» не проиграет за 1.81.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей хозяев.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15