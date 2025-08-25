ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Урал» сразу возьмется за дело

    Урал — Волга Ульяновск. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Первая лига, 25 августа 2025 года

    Прогноз и ставки на «Урал» — «Волга» Ульяновск
    Футбольный клуб «Урал»
    25 августа в 6-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «Волга». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Волга» Ульяновск, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Первая лига 25 Августа 2025 года

    Урал

  • Екатеринбург
    •  Урал 17:00 Волга Ул

    Волга Ул

  • Ульяновск
    •

    «Урал»

    Турнирное положение: Уральский клуб после пяти туров располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Первой лиги.

    «Урал» смог набрать 12 очков в 5 стартовых турах. Команда забила восемь мячей, а пропустила четыре в свои ворота.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда проиграла. «Урал» минимально уступил московскому «Торпедо» (0:1).

    До того команда нанесла поражение «Енисею» (0:2) и удачно выступила против «Родины», обыграв соперника со счетом 2:1.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла четыре победы и уступила лишь раз.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: «Урал» неожиданно уступил «Торпедо» в последнем матче. Об этом говорит статистика и динамика игры.

    Уральская команда нанесла 17 ударов в сторону соперника, 6 из них в створ. «Торпедо» же показала более блеклую игру в атаке. У московской команды 8 ударов в сторону ворот и 2 в створ. Как итог, минимальная победа «Торпедо» (0:1).

    Такая неудача может придать «Уралу» необходимой злости в игре перед домашними трибунами. Для клуба крайне важно показать характер и подтвердить статус одного из фаворита чемпионата.

    «Волга»

    Турнирное положение: Клуб из Ульяновска после пяти туров располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Первой лиги.

    «Волга» имеет в активе всего четыре очка. Команда забила четыре мяча и пропустила шесть в свои ворота.

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда выиграла. «Волга» минимально обыграла «СКА — Хабаровск» (1:0).

    До того команда проиграла «Челябинску» со счетом 0:1 и поделила очки в матче против «Чайки» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Волга» добыла всего одну победу, один раз сыграла вничью и трижды проиграла.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: старт чемпионата у «Волги» не задался. Команда проиграла многие матчи, однако уровень игры был на равном уровне.

    Матч против «Урала» станет для команды проверкой на прочность. Насколько «Волга» готова при чужих трибунах нащупать свою игру?

    Статистика для ставок

    • «Урал» проиграл последний матч

    • «Волга» пропустила шесть мячей в пяти матчах чемпионата

    • Команды не имеют проблем в составе перед игрой

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.92 и 1.79.

    Прогноз: ожидаем матч с большим преимуществом «Урала». Хозяева готовы исправиться за последнюю игру.

    Однако прошлый матч показал, что преимущество в количестве ключевых статистических действиях не всегда приносит нужный результат. «Волга» способна удивить.

    Ставка: Обе команды забьют за 2.21.

    Прогноз: В матче ждем большого количества мячей. Можно сыграть на этом.

    Дополнительная ставка: ТБ 3 в матче за 2.65.

    Урал — Волга Ульяновск: прогноз и ставка за 2.21, статистика, коэффициенты матча 25.08.202517:00. «Урал» сразу возьмется за дело
