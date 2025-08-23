Драма в Гонконге: «Аль-Наср» упустил Суперкубок, несмотря на сотый гол Роналду

1-й таймРома — БолоньяОнлайн
    Финал Саудовского Суперкубка в Гонконге подарил всё: шоу Роналду, камбэк «Аль-Ахли», гол на последних минутах и развязку в серии пенальти. «Аль-Наср» снова упустил трофей, а главным героем вечера стал Эдуар Менди.
    Футбол. Саудовская Аравия. Суперкубок
    Аль-Наср — Аль-Ахли 2:2
    Голы: 1:0 Криштиану Роналду (пенальти) (41'), 1:1 Франк Кессье (45 + 6'), 2:1 Марсело Брозович (83'), 2:2 Рожер Ибаньес (89') Аль-Наср: Мохамед Симакан, Иньиго Мартинес, Абдулла аль-Хайбари, Марсело Брозович, Айман Яхья (Султан Аль-Ганам, 86'), Жоау Фелиш, Кингсли Коман, Уэсли (Анжело Габриэл, 78'), Криштиану Роналду, Bento, Nawaf Al-Boushal Аль-Ахли: Эдуард Менди, Али Маджраши, Мерих Демирал, Рожер Ибаньес, Маттео Дамс (Саад Яслам, 78'), Галено, Франк Кессье, Рияд Марез, Энцо Мийо, Фирас аль-Бурайкан, Айван Тони

    «Аль-Наср» вышел на поле так, будто хотел решить всё ещё до перерыва. Жорже Жезуш сделал ставку на агрессию в атаке, и уже к середине тайма Роналду — снова в центре всех эпизодов.

    Уэсли рвался по флангу, Феликс проверял реакцию Менди, а Криштиану на 22-й минуте попытался пробить через себя. Попал прямо в руки вратарю — но весь стадион зашумел. Публика ждала гола именно от него.

    Удар Роналду через себя
    gettyimages.com

    И он случился. На 41-й минуте арбитр увидел игру рукой Али Маджраши, назначил пенальти, и к точке уверенно подошёл номер семь. Роналду пробил хладнокровно по центру, отправив Менди в угол. Это 100-й гол португальца за «Аль-Наср», важная веха на пути к 1000 мячей за карьеру.

    Криштиану Роналду
    gettyimages.com

    Но финал — это всегда про нервы. Всего через несколько минут Франк Кессье напомнил, что у «Аль-Ахли» тоже есть звёзды европейского масштаба. Ивуариец подкараулил мяч на линии штрафной и закрутил его точно в угол — голкипер Бенто прыгнул, но шансов не имел.

    1:1 к перерыву, и казалось, что команда Жезуша медленно теряет контроль.

    Франк Кессье
    gettyimages.com

    Надежда Брозовича и удар Ибаньеса

    После перерыва игра стала более нервной. «Аль-Ахли» поймал кураж: Фирас аль-Бурайкан попал в штангу, Махрез разгонял атаки. Но за восемь минут до конца всё снова качнулось в сторону «Аль-Насра».

    Марсело Брозович воспользовался ошибкой всё того же Кессье, подобрал мяч у штрафной и отправил его точно в дальний угол — 2:1. Игроки «Аль-Насра» обнимались, а Роналду сжимал кулаки — ещё немного, и трофей наконец-то будет в его руках.

    Брозович празднует гол с партнёрами
    gettyimages.com

    Но судьба решила иначе. На 89-й минуте подача Махреза с углового, ошибка на выходе Бенто — и Рожер Ибаньес вынырнул из толпы, чтобы вколотить мяч головой в сетку. 2:2, и финал уходит в самую драматичную часть — серию 11-метровых.

    Рожер Ибаньес
    gettyimages.com

    Менди — король пенальти

    Серия 11-метровых была классической дуэлью нервов и вратарей. Роналду пробил безупречно, Брозович и Феликс тоже сделали своё дело. Но на четвёртый удар Эдуар Менди решил включиться.

    Абдулла аль-Хайбари пробил в правый угол — Менди угадал и парировал. А дальше Галено хладнокровно поставил точку — 5:3. «Аль-Ахли» празднует, «Аль-Наср» снова с пустыми руками.

    Игроки Аль-Ахли с Суперкубком
    gettyimages.com

    Символизм поражения

    Для Криштиану это поражение — ещё один удар по его саудовской истории. За два с половиной года в стране он выиграл лишь Арабский кубок чемпионов (2023). Три финала подряд — три поражения: Суперкубок-2023, Кубок Короля-2023 и теперь Суперкубок-2025.

    Для «Аль-Ахли» это подтверждение амбиций. Для «Аль-Насра» и Роналду — ещё одно болезненное напоминание: даже когда имя португальца сияет на табло, но команда всё ещё не умеет доводить финалы до победы.

    Статистика у Криштиану всё равно космическая: 6 ударов, больше всех касаний в чужой штрафной, лидер по xG. Но даже в Саудовской Аравии футбол — это не только цифры.

