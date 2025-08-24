Овьедо — Реал Мадрид: прогноз на матч Ла Лиги и ставка за 1.90

24 августа во 2-м туре Примеры сыграют «Овьедо» и «Реал». Начало встречи — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Овьедо» — «Реал» Мадрид, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Овьедо»

Турнирное положение: после первого тура «Овьедо» не набрал ни одного очка и занимает текущее 19-е место в турнирной таблице с отрицательной разницей мячей — 0:2.

В минувшем сезоне «синие» заняли 3-е место в Сегунде и выиграли плей-офф за повышение, набрав 75 очков за 42 встречи с разницей мячей 56:42.

Последние матчи: на прошлой неделе «синие» потерпели поражение в гостях от «Вильярреала» — 0:2.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

До этого в товарищеских матчах «Овьедо» сыграл вничью против «Леганеса» (0:0) и проиграл «Депортиво» (1:2).

Не сыграют: травмирован Альваро Лемос, дисквалифицирован Альберто Рейна.

Состояние команды: «Овьедо» спустя более 20 лет вернулся в Примеру и сразу же не повезло команде из Астурии с календарем, что явно усложнит задачу сохранить прописку в высшем эшелоне испанского футбола.

'Реал'

Турнирное положение: после первого тура «сливочные» с 3 очками в активе занимают текущее 8-е место в турнирной таблице с единственным забитым голом в активе.

В минувшем сезоне «Реал» занял 2-е место в Примере, набрав 84 очка за 38 встреч с разницей мячей 78:38.

Последние матчи: на прошлой неделе «Реал» одержал минимальную победу над «Осасуной» в 1-м туре Примеры — 1:0.

До этого же подопечные Хаби Алонсо выступили в Клубном чемпионате мира, где в полуфинале турнира были разгромлены «ПСЖ» (0:4).

В товарищеском матче «бланкос» выиграли у «Тироля» (4:0).

Не сыграют: травмированы Ферлан Менди, Эдуарду Камавинга, Джуд Беллингем и Эндрик.

Состояние команды: «Реал» потихоньку привыкает к требованиям Хаби Алонсо, но набор игроков вполне позволит бороться «сливочным» бороться за чемпионский титул.

Тяжелая победа над «Осасуной» пока вызывает больше вопросов, но целый сезон впереди у мадридцев.

Статистика для ставок

«Овьедо» выиграл только одну из пяти последних встреч

«Реал» одержал 6 побед в последних семи встречах

«Реал» в последний раз проигрывал в Примере 11 мая в матче против 'Барселоны' (3:4)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.40, а победа «Овьедо» — в 9.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: пока «Овьедо» привыкает к уровню конкуренции в Ла Лиге, «Реал» может одержать уверенную победу над своими оппонентами.

Ставка: победа «Реала» с форой-1,5 за 1.90.

Прогноз: учитывая разницу между командами в уровне, можем ожидать, что «Реал» забьет более двух мячей за игру.

Ставка: ТБ 2,5 у «Реала» за 2.36.