Факел — Нефтехимик. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 августа 2025 года

24 августа в 6-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Нефтехимик». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Нефтехимик», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Факел»

Турнирное положение: Воронежцы намерены сходу вернуться в РПЛ. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Факел» набрал 15 очков в 5 стартовых турах. А вот забила команда 6 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Воронежцы сумели обыграть «моряков» (1:0).

До того команда нанесла поражение КАМАЗу (2:1). Да и поединок с «Соколом» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Факел» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Воронежцы пока не теряют очков. Да и состав команды по именам выглядит весьма прилично.

Причем «Факел» традиционно неудачно противостоит «Нефтехимику». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Воронежцы явно постараются продлить свой победный сериал.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы стартовали на своем уровне. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Нефтехимик» в среднем забивает чуть реже гола за матч. А вот пропустила команда 4 мяча в пяти первых турах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Нижнекамцы уступили КАМАЗу (1:3).

До того команда сумела обыграть «Шинник» (2:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с костромским «Спартаком» (1:1).

При этом «Нефтехимик» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Нижнекамцы способны побороться за попадание в стыки. А вот в кадровом плане команда выглядит скромно.

При этом «Нефтехимик» в пяти первых турах добыл всего 6 очков. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

Команда Кирилла Новикова без боя не сдается никому. Да и мотивация проверить себя на фоне лидера первенства у нижнекамцев огромная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Нижнекамцы явно постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Воронежцы победили в 6 своих последних матчах

«Факел» пропустил всего 1 мяч в 5 турах

«Нефтехимик» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Факел» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 6.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.42.

Прогноз: «Факел» мотивирован продлить свой успешный сериал, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

Воронежцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и нижнекамцы не столь стабильны.

Ставка: Победа «Факела» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50