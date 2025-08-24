ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Армейцы не оставят шансов тольяттинцам?

    ЦСКА — Акрон: прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.17

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Акрон Прогнозы на Артём Дзюба Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Акрон»
    Артем Дзюба — нападающий «Акрона»
    ЦСКА встретится с «Акроном» в матче 6-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 24 августа и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Акрон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Августа 2025 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 17:30 Акрон

    Акрон

  • Тольятти
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: Армейцы показали отличный результат на старте сезона, занимая 3-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. ЦСКА отстает от лидерства в чемпионате на 2 балла.

    К тому же, армейцы располагаются на 2-й позици в лиге по результатам домашних встреч, набрав максимальные 6 очков после двух встреч.

    ЦСКА — Акрон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем поединке ЦСКА обыграл на чужом поле московскому «Динамо» со счетом 3:1, забив все голы уже в 1-м тайме. До этого команда уступила «Акрону» (1:2) в Кубке России.

    В 5-и встречах нового сезона РПЛ ЦСКА ни разу не проиграл, трижды победил и дважды сыграл вничью. За этот отрезок команда сумела забить 11 голов при 4-х пропущенных.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграют: Лусиано, Шуманский и Вильягра (у всех — травмы).

    Состояние команды: ЦСКА при Челестини показывает отличный футбол, находясь в топ-3 чемпионата на старте. Армейцы способны стабильно набирать очки.

    Стоит отметить, что в рамках РПЛ ЦСКА дважды встречался с «Акроном» и в обоих случаях победил (4:0 и 2:1). Смогут ли на сей раз армейцы одержать победу? На своем поле у ЦСКА будут все шансы.

    «Акрон»

    Турнирное положение: Тольяттинцы провели удачный прошлый сезон, закрепившись в середине турнирной таблицы РПЛ. Сейчас «Акрон» попытается повторить прошлогодний результат.

    После 5-и туров команда занимает 10-е место в таблице чемпионата России 6-ю очками в активе. «Акрон» опережает зону вылета лишь на 1 балл.

    • Последние матчи: В прошедшем поединке тольяттинцы уступили «Оренбургу» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 85-й минуте. Матчем ранее «Акрон» одолел ЦСКА в Кубке России.

    В 7-и официальных матчах нынешнего сезона команда проиграла только 1 раз, трижды победила и столько же раз сыграла вничью. За этот отрезок «Акрон» забил 11 голов при 7-и пропущенных.

    Не сыграет: Хетаг Хосонов из-за травмы.

    Состояние команды: Старт нынешнего сезона «Акрон» точно может занести себе в актив. Команда проиграла только 1 матч, цепляясь за каждую игру. При этом, «Акрону» необходимо стабильно выдавать результат, чтобы претендовать на высокие места.

    У «Акрона» есть козырь в рукаве в виде нападающего Артема Дзюбы, который все еще результативен. Форвард за 5 матчей сумел забить 2 гола и сделал столько же голевых передач.

    Статистика для ставок

    • Во всех 5-и матчах РПЛ ЦСКА ни разу не проиграл

    • В 7-и официальных матчах нынешнего сезона «Акрон» проиграл только 1 раз

    • В 2-х очных встречах в рамках РПЛ ЦСКА стабильно обыгрывал «Акрон»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 1.43, победа «Акрона» — 7.00, ничья — за 4.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.633 и 2.25 соответственно.

    Прогноз: ЦСКА выступает очень уверенно в нынешнем сезоне. Прогнозируем уверенную победу армейцев.

    Ставка: Победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.17.

    Прогноз: Игра может получится результативной. ЦСКА выступает довольно результативно в последнее время.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.00.

