ЦСКА — Акрон: прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.17

Турнирное положение: Армейцы показали отличный результат на старте сезона, занимая 3-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. ЦСКА отстает от лидерства в чемпионате на 2 балла.
К тому же, армейцы располагаются на 2-й позици в лиге по результатам домашних встреч, набрав максимальные 6 очков после двух встреч.
ЦСКА — Акрон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем поединке ЦСКА обыграл на чужом поле московскому «Динамо» со счетом 3:1, забив все голы уже в 1-м тайме. До этого команда уступила «Акрону» (1:2) в Кубке России.
В 5-и встречах нового сезона РПЛ ЦСКА ни разу не проиграл, трижды победил и дважды сыграл вничью. За этот отрезок команда сумела забить 11 голов при 4-х пропущенных.
Не сыграют: Лусиано, Шуманский и Вильягра (у всех — травмы).
Состояние команды: ЦСКА при Челестини показывает отличный футбол, находясь в топ-3 чемпионата на старте. Армейцы способны стабильно набирать очки.
Стоит отметить, что в рамках РПЛ ЦСКА дважды встречался с «Акроном» и в обоих случаях победил (4:0 и 2:1). Смогут ли на сей раз армейцы одержать победу? На своем поле у ЦСКА будут все шансы.
«Акрон»
Турнирное положение: Тольяттинцы провели удачный прошлый сезон, закрепившись в середине турнирной таблицы РПЛ. Сейчас «Акрон» попытается повторить прошлогодний результат.
После 5-и туров команда занимает 10-е место в таблице чемпионата России 6-ю очками в активе. «Акрон» опережает зону вылета лишь на 1 балл.
Последние матчи: В прошедшем поединке тольяттинцы уступили «Оренбургу» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 85-й минуте. Матчем ранее «Акрон» одолел ЦСКА в Кубке России.
В 7-и официальных матчах нынешнего сезона команда проиграла только 1 раз, трижды победила и столько же раз сыграла вничью. За этот отрезок «Акрон» забил 11 голов при 7-и пропущенных.
Не сыграет: Хетаг Хосонов из-за травмы.
Состояние команды: Старт нынешнего сезона «Акрон» точно может занести себе в актив. Команда проиграла только 1 матч, цепляясь за каждую игру. При этом, «Акрону» необходимо стабильно выдавать результат, чтобы претендовать на высокие места.
У «Акрона» есть козырь в рукаве в виде нападающего Артема Дзюбы, который все еще результативен. Форвард за 5 матчей сумел забить 2 гола и сделал столько же голевых передач.
Статистика для ставок
- Во всех 5-и матчах РПЛ ЦСКА ни разу не проиграл
- В 7-и официальных матчах нынешнего сезона «Акрон» проиграл только 1 раз
- В 2-х очных встречах в рамках РПЛ ЦСКА стабильно обыгрывал «Акрон»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 1.43, победа «Акрона» — 7.00, ничья — за 4.70.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.633 и 2.25 соответственно.
Прогноз: ЦСКА выступает очень уверенно в нынешнем сезоне. Прогнозируем уверенную победу армейцев.
Ставка: Победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.17.
Прогноз: Игра может получится результативной. ЦСКА выступает довольно результативно в последнее время.
Ставка: Тотал 3 больше за 2.00.