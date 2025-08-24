Боруссия М — Гамбург. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Бундеслига, 24 августа 2025 года

24 августа в 1-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Гамбург». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Гамбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Жеребята» новый сезон начали продуктивно. Команда уже прошла один раунд Кубка Германии.

При этом «Боруссия» М летом провел 7 контрольных поединков. В них команда добыла пять побед при одной коллизии.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Жеребята» одолели «Дельменхорст» (3:2).

До того команда подписала мировую с «Брентфордом» (2:2). А вот поединок с «Валенсией» завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Боруссия» М забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Жеребята» явно намерены побороться за высокие места. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма выгодно.

Причем «Боруссия» М традиционно сложно противостоит «Гамбургу». В 5 последних очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда весьма прилично выглядела в летних спаррингах.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Динозавры» новый сезон начали успешно. Команда прошла первый раунд Кубка страны.

Причем «Гамбург» летом успел провести 6 контрольных поединков. В них команда победила 2 раза при четырех поражениях.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Динозавры» одолели «Пирмазенс» (2:1).

До того команда была бита «Мальоркой» (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Лиона» (0:4).

При этом «Гамбург» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Динозавры» нынче выглядят не столь выгодно. Команда до последней виктории уступила 4 раза кряду.

При этом «Гамбург» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и серия досадных поражений в контрольных матчах не прибавила оптимизма.

Команда до последнего матча не забивала дважды кряду. Причем кубковый успех получился чересчур натужным.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Гамбург» уступил в 4 своих последних контрольных матчах

Гладбахцы не обыгрывают «Гамбург» уже почти 8 лет

«Жеребята» не проигрывали в 4 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: «Боруссия» М выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева намерены сразу закрепиться среди лидеров, к тому же «Гамбург» частенько пропускает в свои ворота.

Ставка: Победа «Боруссии» М в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30