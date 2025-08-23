ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Покончит ли «Штутгарт» с поражениями?

    Унион Берлин — Штутгарт: прогноз на матч Бундеслиги и ставка за 2.15

    Прогноз и ставки на «Унион» Берлин — «Штутгарт»
    «Штутгарт»
    23 августа в 1-м туре чемпионата Германии сыграют «Унион» Берлин и «Штутгарт». Начало встречи — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Унион» Берлин — «Штутгарт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Августа 2025 года

    Унион

  • Берлин
    •  Унион 16:30 Штутгарт

    Штутгарт

  • Штутгарт
    «Унион» Берлин

    Турнирное положение: «Унион» Берлин в прошлом сезоне немецкой Бундеслиги финишировал в нижней половине таблицы на 13-й позиции.

    Команда на 15 очков опередила зону вылета (17-18-я строчки), а также на 11 баллов — зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе страны (16-е место).

    Унион — Штутгарт: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Германии клуб на чужом поле со счетом 5:0 разгромил заштатный «Гюстерло».

    Перед этим в контрольной встрече коллектив уже не смог победить, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 0:1 потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были товарищескими, а один — официальным, «Унион» Берлин четырежды проиграл при одной победе.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть явный перевес соперника в классе, а также фактор своего поля.

    Пять голов команды в новом сезоне забивали разные игроки.

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: «Штутгарт» в прошлой кампании немецкого первенства финишировал в середине таблицы на девятой позиции.

    Команда в итоге на два очка отстала от зоны континентальных турниров, но вряд ли этому огорчилась, поскольку смогла завоевать Кубок Германии и выйти в Лигу Европы.

  • Доминирование отменяется? Три главных вопроса к «Баварии» перед началом сезона
  • В межсезонье «Баварии» так и не удалось решить сразу несколько серьезных проблем
  • 19/08/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках Суперкубка Германии клуб на нейтральном поле потерпел поражение от действующего чемпиона «Баварии» (1:2).

    Перед этим в контрольной встрече коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 0:1 оказался слабее итальянской «Болоньи».

    Не сыграют: травмированы — Силас, Стергиу и Загаду, дисквалифицирован — Ассиньон.

    Состояние команды: в девяти последних поединках, которые были товарищескими и официальными, «Штутгарт» семь раз выиграл при двух поражениях.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это сулит гостям неплохие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество над соперником в классе.

    Джейми Левелинг — автор пока что единственного гола команды в новом сезоне.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Унион» Берлин забивала только одна команда

    • в шести из семи последних матчей «Унион» Берлин забивали меньше 2,5 голов

    • в семи из девяти последних матчей «Штутгарт» выиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.60, победа «Унион» Берлина — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.18.

    Прогноз: в семи из девяти последних матчей гости выиграли. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    При этом в четырех из пяти последних матчей хозяева проиграли.

    Ставка: «Штутгарт» победит за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних поединков гостей.

    Ставка: «Штутгарт» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.40

    Унион Берлин — Штутгарт: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 23.08.202516:30. Покончит ли «Штутгарт» с поражениями?
