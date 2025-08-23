Унион Берлин — Штутгарт: прогноз на матч Бундеслиги и ставка за 2.15

23 августа в 1-м туре чемпионата Германии сыграют «Унион» Берлин и «Штутгарт». Начало встречи — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Унион» Берлин — «Штутгарт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Унион» Берлин

Турнирное положение: «Унион» Берлин в прошлом сезоне немецкой Бундеслиги финишировал в нижней половине таблицы на 13-й позиции.

Команда на 15 очков опередила зону вылета (17-18-я строчки), а также на 11 баллов — зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе страны (16-е место).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Германии клуб на чужом поле со счетом 5:0 разгромил заштатный «Гюстерло».

Перед этим в контрольной встрече коллектив уже не смог победить, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 0:1 потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были товарищескими, а один — официальным, «Унион» Берлин четырежды проиграл при одной победе.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть явный перевес соперника в классе, а также фактор своего поля.

Пять голов команды в новом сезоне забивали разные игроки.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» в прошлой кампании немецкого первенства финишировал в середине таблицы на девятой позиции.

Команда в итоге на два очка отстала от зоны континентальных турниров, но вряд ли этому огорчилась, поскольку смогла завоевать Кубок Германии и выйти в Лигу Европы.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках Суперкубка Германии клуб на нейтральном поле потерпел поражение от действующего чемпиона «Баварии» (1:2).

Перед этим в контрольной встрече коллектив также остался ни с чем, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 0:1 оказался слабее итальянской «Болоньи».

Не сыграют: травмированы — Силас, Стергиу и Загаду, дисквалифицирован — Ассиньон.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые были товарищескими и официальными, «Штутгарт» семь раз выиграл при двух поражениях.

Это сулит гостям неплохие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество над соперником в классе.

Джейми Левелинг — автор пока что единственного гола команды в новом сезоне.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Унион» Берлин забивала только одна команда

в шести из семи последних матчей «Унион» Берлин забивали меньше 2,5 голов

в семи из девяти последних матчей «Штутгарт» выиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.60, победа «Унион» Берлина — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.18.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей гости выиграли. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом в четырех из пяти последних матчей хозяева проиграли.

Ставка: «Штутгарт» победит за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних поединков гостей.

Ставка: «Штутгарт» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.40