ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аурелио Де Лаурентис — президент «Наполи»Серия A возвращается: хаос, скандалы и новые герои итальянского футбола Адриен Рабьо«Марсель» снова погрузился в хаос: первый матч нового сезона обернулся грандиозным скандалом Эберечи ЭзеСердце выбрало «Арсенал»: почему Эзе отверг «Тоттенхэм» и чем это может обернуться
  • 12:42
    • «Динамо» рассталось с Лаксальтом
  • 16:27
    • «СЭ»: Антон Миранчук стал футболистом «Динамо»
  • 16:02
    • Ренату Вейга стал игроком «Вильярреала»
  • 15:21
    • Ари покинул пост спортивного директора «Торпедо»
  • 12:52
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с Диашем
  • 10:40
    • Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
  • 09:08
    • Тренер «Саутгемптона» отреагировал на срыв сделки по Сперцяну
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» вновь не проиграет «Ман Сити» на «Этихаде»?

    Манчестер Сити — Тоттенхэм: прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.04

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на Тоттенхэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Микки ван де Вен
    23 августа во 2-м туре АПЛ сыграют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Начало встречи — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Августа 2025 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 14:30 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: после первого тура «Ман Сити» набрал три очка и лидирует в турнирной таблице с разницей мячей 4:0.

    В минувшем сезоне «горожане» заняли 3-е место в АПЛ, набрав 72 очка за 38 встреч с разницей мячей 72:44.

    Манчестер Сити — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: на прошлой неделе «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 4:0.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    До этого в товарищеском матче «горожане» победили «Палермо» (3:0).

    Также подопечные Пепа Гвардиолы играли в клубном чемпионате мира, где вылетели на стадии 1/8 финала турнира, уступив саудовскому «Аль-Хилялю» (3:4).

    Не сыграют: травмированы Родри, Савиньо, Йошко Гвардиол, Матео Ковачич, Маркус Беттинелли и Калвин Филлипс.

    Состояние команды: «Манчестер Сити» ярко начал сезон, но команда находится в стадии перестройки и вероятный максимум, за который стоит бороться «горожанам» является место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

    При игре с более обученным оппонентом «горожане» выглядят не лучшим образом, о чем свидетельствует ранний вылет на КЧМ.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: после первого тура «шпоры» с тремя очками в активе занимают текущее 3-е место в турнирной таблице с положительной разницей забитых и пропущенных мячей — 3:0.

  • Их сравнивали с Месси. Вот, что с ними стало
  • «Было бы неуважением к Месси делать прямое сравнение со мной»
  • Вчера

    • В минувшем сезоне «Тоттенхэм» занял 17-е место в АПЛ, набрав 38 очков за 38 встреч с разницей мячей 64:65.

    Последние матчи: на прошлой неделе «Тоттенхэм» забил три безответных мяча в ворота «Бернли» в матче 1-го тура АПЛ — 3:0.

    До этого «шпоры» находились в пяти минутах от победы в Суперкубке Европы, но потерпели поражение в послематчевых пенальти от «ПСЖ» (2:2, 3:4 по пенальти).

    В заключительном предсезонном матче лондонцы были разгромлены «Баварией» со счетом 0:4.

    Не сыграют: травмированы Деян Кулусевски, Джеймс Мэддисон, Манор Соломон, Брайан Хиль, Раду Драгушин, Кота Такаи и Дестини Удоджи.

    Состояние команды: пока «Тоттенхэм» привыкает к новому тренеру и вряд ли стоит ожидать от «шпор» что-то большее, чем борьба за еврокубки.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    По «товаркам» и последним играм складывается впечатление, что команда Томаса Франка сможет без особых проблем набирать очки с аутсайдерами, но с командами сильнее себя будет испытывать трудности.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Сити» не проигрывает на протяжении 10 встреч кряду в АПЛ

    • «Тоттенхэм» не проигрывает в гостевых матчах против «Сити» с 2023-го года

    • В последней очной игре «Ман Сити» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.90, а победа «Тоттенхэма» — в 5.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.46 и 2.65.

    Прогноз: «Тоттенхэм» может создать трудности «горожанам», что позволит поставить на небольшую фору в пользу лондонцев.

    Ставка: Победа «Тоттенхэма» с форой +1 за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, при котором «Тоттенхэм» продлит свою беспроигрышную серию на «Этихаде».

    Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет (Х2) за 2.42.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Азиягол
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Алай — Талант
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эйбар — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Гёзтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Пескара — Чезена
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Бетис — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.55
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Корда — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Паркс — Шнайдер
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Манчестер Сити — Тоттенхэм: прогноз и ставка за 2.04, статистика, коэффициенты матча 23.08.202514:30. «Тоттенхэм» вновь не проиграет «Ман Сити» на «Этихаде»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры