Манчестер Сити — Тоттенхэм: прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.04

23 августа во 2-м туре АПЛ сыграют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Начало встречи — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: после первого тура «Ман Сити» набрал три очка и лидирует в турнирной таблице с разницей мячей 4:0.

В минувшем сезоне «горожане» заняли 3-е место в АПЛ, набрав 72 очка за 38 встреч с разницей мячей 72:44.

Последние матчи: на прошлой неделе «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 4:0.

До этого в товарищеском матче «горожане» победили «Палермо» (3:0).

Также подопечные Пепа Гвардиолы играли в клубном чемпионате мира, где вылетели на стадии 1/8 финала турнира, уступив саудовскому «Аль-Хилялю» (3:4).

Не сыграют: травмированы Родри, Савиньо, Йошко Гвардиол, Матео Ковачич, Маркус Беттинелли и Калвин Филлипс.

Состояние команды: «Манчестер Сити» ярко начал сезон, но команда находится в стадии перестройки и вероятный максимум, за который стоит бороться «горожанам» является место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

При игре с более обученным оппонентом «горожане» выглядят не лучшим образом, о чем свидетельствует ранний вылет на КЧМ.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: после первого тура «шпоры» с тремя очками в активе занимают текущее 3-е место в турнирной таблице с положительной разницей забитых и пропущенных мячей — 3:0.

В минувшем сезоне «Тоттенхэм» занял 17-е место в АПЛ, набрав 38 очков за 38 встреч с разницей мячей 64:65.

Последние матчи: на прошлой неделе «Тоттенхэм» забил три безответных мяча в ворота «Бернли» в матче 1-го тура АПЛ — 3:0.

До этого «шпоры» находились в пяти минутах от победы в Суперкубке Европы, но потерпели поражение в послематчевых пенальти от «ПСЖ» (2:2, 3:4 по пенальти).

В заключительном предсезонном матче лондонцы были разгромлены «Баварией» со счетом 0:4.

Не сыграют: травмированы Деян Кулусевски, Джеймс Мэддисон, Манор Соломон, Брайан Хиль, Раду Драгушин, Кота Такаи и Дестини Удоджи.

Состояние команды: пока «Тоттенхэм» привыкает к новому тренеру и вряд ли стоит ожидать от «шпор» что-то большее, чем борьба за еврокубки.

По «товаркам» и последним играм складывается впечатление, что команда Томаса Франка сможет без особых проблем набирать очки с аутсайдерами, но с командами сильнее себя будет испытывать трудности.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» не проигрывает на протяжении 10 встреч кряду в АПЛ

«Тоттенхэм» не проигрывает в гостевых матчах против «Сити» с 2023-го года

В последней очной игре «Ман Сити» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.90, а победа «Тоттенхэма» — в 5.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.46 и 2.65.

Прогноз: «Тоттенхэм» может создать трудности «горожанам», что позволит поставить на небольшую фору в пользу лондонцев.

Ставка: Победа «Тоттенхэма» с форой +1 за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, при котором «Тоттенхэм» продлит свою беспроигрышную серию на «Этихаде».

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет (Х2) за 2.42.