    Бристольцы загонят «баранов»

    Дерби Каунти — Бристоль Сити. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 22 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Дерби Прогнозы на Бристоль Сити
    Прогноз и ставки на «Дерби Каунти» — «Бристоль Сити»
    Новым игрокамТрансляции матчей
    «Дерби Каунти»
    22 августа в 3-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Дерби Каунти» и «Бристоль Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дерби Каунти» — «Бристоль Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 22 Августа 2025 года

    Дерби Каунти

  • Дерби
    •  Дерби Каунти 22:00 Бристоль Сити

    Бристоль Сити

  • Бристоль
    •

    «Дерби Каунти»

    Турнирное положение: «Бараны» стартовали весьма скромно. Команда ныне пребывает на 22 месте турнирной таблицы.

    При этом «Дерби Каунти» пока не набрал ни одного очка. А вот пропустила команда уже 8 мячей в собственные ворота.

    Дерби Каунти — Бристоль Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бараны» уступили «Ковентри» (3:5).

    До того команда в серии пенальти одолела «Вест Бромвич». А вот поединок со «Сток Сити» завершился коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Дерби Каунти» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бараны» имеют проблемы с надежностью тылов. Да и в кадровом плане команда выглядит скромно.

    Причем «Дерби Каунти» традиционно неудачно противостоит бристольцам. В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Бараны» намерены выбраться из опасной зоны.

    «Бристоль Сити»

    Турнирное положение: Бристольцы нынешний сезон начали весьма продуктивно. Команда на данный момент находится на 4 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Бристоль Сити» набрал 4 очка в двух стартовых турах Чемпионшипа. Более того, команда в них пропустила всего 1 мяч.

  Парижский изгой, украинец и еще четыре вратаря для «Манчестер Юнайтед»
  Андре Онана и Алтай Байындыр так и не убедили Рубена Аморима
  19/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бристоль Сити» не смог переиграть «Чарльтон» (0:0).

    До того команда по всем статьям одолела «Милтон Кинс» (2:0). А вот чуть ранее она учинила разгром «Шеффилд Юнайтед» (4:1).

    При этом «Бристоль Сити» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Бристольцы нынче выглядят весьма симпатично. Команда не проигрывает уже 7 матчей кряду.

    Бонус по промокоду LIVESBE

    При этом «Бристоль Сити» не пропускал в 2 своих последних поединках. Да и вообще, потенциально команда обязана бороться за стыки.

    Команда до последней ничьей победила 4 раза кряду. Да и в летних спаррингах бристольцы выглядели весьма монолитно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда постарается сразу закрепиться в лидирующей группе.

    Статистика для ставок

    • «Бристоль Сити» не проигрывает 7 матчей кряду

    • «Дерби Каунти» не побеждал в 3 своих последних поединках

    • Бристольцы не пропускали в двух последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бристоль Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: «Бристоль Сити» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

    Номинальные гости продуктивно стартовали в чемпионате, к тому же не пропускали в двух последних поединках.

    Ставка: Победа «Бристоль Сити» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

