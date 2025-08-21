Шелбурн — Линфилд. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

Шелбурн
Линфилд
«Шелбурн»
Турнирное положение: Ирландцы уже успели вылететь из квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Из четырех поединков команда уступила 3 раза.
При этом «Шелбурн» в своем чемпионате выступает скромно. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шелбурн» уступил «Сент-Патрикс Атлетику» (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Риеки» (1:3). А вот поединок с «Богемиансом» завершился паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Шелбурн» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шелбурн» нынче переживает сложный период. Команда не побеждает 3 матча кряду.
Причем «Шелбурн» в 2 своих последних поединках забил всего 1 мяч. А вот в 2 домашних еврокубковых поединках этого сезона команда уступила.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Ирландцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.
«Линфилд»
Турнирное положение: Североирландцы удачно начали официальный сезон. Команда прошла уже два раунда квалификации Лиги конференций.
Причем «Линфилд» победил в 2 своих последних матчах. Более того, в них команда оставила свои владения в неприкосновенности.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Линфилд» переиграл «Викингур» (2:0).
До того команда уверенно одолела «Данганнон» (3:0). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Викингуру» (1:2).
При этом «Линфилд» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Линфилд» нынче выглядит весьма симпатично. Команда весьма монолитна в обороне.
При этом «Линфилд» традиционно успешно противостоит «Шелбурну». В пяти очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.
Команда уже активно вкатывается в сезон. Удачный старт в еврокубках и чемпионате уж точно окрыляет!
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Североирландцы постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Линфилд» победил в 2 своих последних матчах
- «Шелбурн» не может победить 3 матча кряду
- Ирландцы уже успели вылететь из квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шелбурн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.43, а победа оппонента — в скромные 3.99.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.29 и 1.65.
Прогноз: Ирландцы способны прибавить в плане реализации, и наверняка проведут поединок максимально активно.
Номинальные хозяева мотивированы прервать серию своих неудач в еврокубках, в чем вполне способны преуспеть.
Ставка: Победа «Шелбурна» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.29