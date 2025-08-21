ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  • 17:34
    • Уругвай и Колумбия готовы сыграть против России в своей стране
  • 16:31
    • Челестини: Койта уже в Турции, Кисляк останется в ЦСКА
  • 19:15
    • «Чемпионат»: «Сочи» возьмет в аренду форварда «Лас-Пальмаса»
  • 15:47
    • Спартак Гогниев дисквалифицирован на пять матчей решением КДК РФС
  • 15:18
    • Антон Миранчук прибудет вскоре в Москву для перехода в «Динамо»
  • 14:59
    • Главный тренер «Сочи» Роберт Морено был оштрафован на 300 тысяч рублей
  • 14:55
    • Суперкомпьютер Opta спрогнозировал чемпиона нового сезона Серии А
    «Линфилду» ничего не светит?!

    Шелбурн — Линфилд. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций
    Прогноз и ставки на «Шелбурн» — «Линфилд»
    «Линфилд»
    21 августа в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Шелбурн» и «Линфилд». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Шелбурн» — «Линфилд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Шелбурн

    •  Шелбурн 21:45 Линфилд

    Линфилд

    «Шелбурн»

    Турнирное положение: Ирландцы уже успели вылететь из квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Из четырех поединков команда уступила 3 раза.

    При этом «Шелбурн» в своем чемпионате выступает скромно. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Шелбурн — Линфилд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шелбурн» уступил «Сент-Патрикс Атлетику» (0:2).

    До того команда потерпела поражение от «Риеки» (1:3). А вот поединок с «Богемиансом» завершился паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Шелбурн» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шелбурн» нынче переживает сложный период. Команда не побеждает 3 матча кряду.

    Причем «Шелбурн» в 2 своих последних поединках забил всего 1 мяч. А вот в 2 домашних еврокубковых поединках этого сезона команда уступила.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Ирландцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

    «Линфилд»

    Турнирное положение: Североирландцы удачно начали официальный сезон. Команда прошла уже два раунда квалификации Лиги конференций.

    Причем «Линфилд» победил в 2 своих последних матчах. Более того, в них команда оставила свои владения в неприкосновенности.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Линфилд» переиграл «Викингур» (2:0).

    До того команда уверенно одолела «Данганнон» (3:0). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Викингуру» (1:2).

    При этом «Линфилд» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Линфилд» нынче выглядит весьма симпатично. Команда весьма монолитна в обороне.

    При этом «Линфилд» традиционно успешно противостоит «Шелбурну». В пяти очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

    Команда уже активно вкатывается в сезон. Удачный старт в еврокубках и чемпионате уж точно окрыляет!

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Североирландцы постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Линфилд» победил в 2 своих последних матчах

    • «Шелбурн» не может победить 3 матча кряду

    • Ирландцы уже успели вылететь из квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шелбурн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.43, а победа оппонента — в скромные 3.99.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.29 и 1.65.

    Прогноз: Ирландцы способны прибавить в плане реализации, и наверняка проведут поединок максимально активно.

    Номинальные хозяева мотивированы прервать серию своих неудач в еврокубках, в чем вполне способны преуспеть.

    Ставка: Победа «Шелбурна» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.29

    2.06
