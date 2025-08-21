Полесье — Фиорентина. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

«Полесье»
Турнирная таблица: В чемпионате Украины «Полесье» занимает 10 место, с активом 3 очка. В трёх турах клуб из Житомира одержал одну победу и потерпел два поражения.
Последние матчи: В Лиге конференций «Полесье» совершила камбэк в противостояии с «Санта-Коломой» из Андорры. Сначала украинцы дома проиграли сопернику со счетом 1:2, а затем в гостях выиграли с результатом 4:1.
В третьем квалификационном раунде Лиги конференций «Полесье» переиграл венгерский коллектив «Пакш» (3:0 — дома, 1:2 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Полесье» не может выиграть на протяжении трёх матчей, включая матчи чемпионата Украины и Лиги конференций.
«Фиорентина»
Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Италии стартует 24 августа, в первом туре «Фиорентина» сыграет на выезде против «Кальяри».
Последние матчи: «Фиорентина» миновала три отборочных раунда Лиги конференций и получила прямую путевку в финал квалификации еврокубка.
В межсезонье фиалковые провели пять товарищеских матча, выиграв у «Гроссето» (3:0) и «Каррарезе» (2:0), сыграв вничью с «Ноттингем Форест» (0:0) и проиграв «Лестеру» (0:2) и МЮ (1:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В летнее межсезонье фиалковые усилили состав Якопо Фаццини, Робин Гозенс и Альберт Гудмундссон. Итальянцы выглядят сбалансированно, в «Фиорентине» могут обеспечить результат ключевые игроки Роландо Мандрагора, Лука Раньери, Мойзе Кен и Додо.
Статистика для ставок
- «Полесье» проиграл в третьем матче подряд
- «Фиорентина» стартует в Лиге конференций с четвёртого отборочного раунда
- «Полесье» и «Фиорентина» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.70, а победа «Полесье» — в 7.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10.
Прогноз: «Фиорентина» — представитель Серии А, итальянцы могут сыграть на классе, чтобы добиться положительного результата в матче против укранцев. В среднем за игру пурпурные забивают по 2 мяча.
Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 2.10.
Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.75.