    Группа лидеров «Фиорентины» принесёт победу команде?

    Полесье — Фиорентина. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Фиорентину Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Полесье» — «Фиорентина»
    «Ноттингем Форест» — «Фиорентина»
    «Полесье» из Украины дома сыграет против итальянской «Фиорентины» в первом матче финала квалификации Лиги конференций. Поединок пройдёт 21 августа, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Полесье» — «Фиорентина», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Полесье»

    Турнирная таблица: В чемпионате Украины «Полесье» занимает 10 место, с активом 3 очка. В трёх турах клуб из Житомира одержал одну победу и потерпел два поражения.

    Последние матчи: В Лиге конференций «Полесье» совершила камбэк в противостояии с «Санта-Коломой» из Андорры. Сначала украинцы дома проиграли сопернику со счетом 1:2, а затем в гостях выиграли с результатом 4:1.

    В третьем квалификационном раунде Лиги конференций «Полесье» переиграл венгерский коллектив «Пакш» (3:0 — дома, 1:2 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Полесье» не может выиграть на протяжении трёх матчей, включая матчи чемпионата Украины и Лиги конференций.

    «Фиорентина»

    Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Италии стартует 24 августа, в первом туре «Фиорентина» сыграет на выезде против «Кальяри».

  • Щедрые инвестиции и новые идеи. Что случилось с «Реалом» после долгожданной смены тренера
  • Этим летом «Королевский клуб» потратил на новых игроков около 200 млн евро
  • Сегодня

    • Последние матчи: «Фиорентина» миновала три отборочных раунда Лиги конференций и получила прямую путевку в финал квалификации еврокубка.

    В межсезонье фиалковые провели пять товарищеских матча, выиграв у «Гроссето» (3:0) и «Каррарезе» (2:0), сыграв вничью с «Ноттингем Форест» (0:0) и проиграв «Лестеру» (0:2) и МЮ (1:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Состояние команды: В летнее межсезонье фиалковые усилили состав Якопо Фаццини, Робин Гозенс и Альберт Гудмундссон. Итальянцы выглядят сбалансированно, в «Фиорентине» могут обеспечить результат ключевые игроки Роландо Мандрагора, Лука Раньери, Мойзе Кен и Додо.

    Статистика для ставок

    • «Полесье» проиграл в третьем матче подряд

    • «Фиорентина» стартует в Лиге конференций с четвёртого отборочного раунда

    • «Полесье» и «Фиорентина» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.70, а победа «Полесье» — в 7.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: «Фиорентина» — представитель Серии А, итальянцы могут сыграть на классе, чтобы добиться положительного результата в матче против укранцев. В среднем за игру пурпурные забивают по 2 мяча.

    Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 2.10.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  1.75.

