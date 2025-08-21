ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Домашние стены помогут «Олимпии»?

    Олимпия — Ноа. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

    Прогноз и ставки на «Олимпия» — «Ноа»
    «Олимпия» — «Эгнатия»
    Словенская «Олимпия» дома сыграет против «Ноа» из Армении в первом матче финала квалификации Лиги конференций. Поединок пройдёт 21 августа, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпия» — «Ноа», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Олимпия Любляна

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Олимпия Любляна 21:00 Ноа

    Ноа

  • Ереван
    •

    «Олимпия»

    Турнирная таблица: В чемпионате Словении «Олимпия» занимает 4 место, набрав 9 очков. В пяти матчах команда из Любляны одержала три победы и потерпела два поражения.

    Последние матчи: Чемпион Словении «Олимпия» не смогла пройти первый отборочный раунд Лиги чемпионов, проиграв «Кайрату» (1:1 — дома, 0:2 — в гостях).

    Олимпия Любляна — Ноа: коэффициенты букмекеров

    Так словенские футболисты перебрались из Лиги чемпионов в Лигу конференций. В третьем по значимости турнире УЕФА «Олимпия» смогла переиграть «Интер» из Андорры (4:2 — дома, 1:1 — в гостях) и «Эгнатию» из Албании (4:2 — победа в дополнительное время).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Олимпия» одержала две победы, сыграла одну встречу вничью и двух поединках потерппела поражение.

    «Ноа»

    Турнирная таблица: «Ноа» на старте нового сезона одержал две победы и входит лидирующую группу команд, набрав 6 очков.

    • Последние матчи: В чемпионате Армении «Ноа» переиграл «Гандзасар» (4:1) и «Ширак» (4:0). Чемпион Армении начал еврокубковую кампанию в Лиге чемпионов, выиграв у черногорской «Будучности» (1:0 — дома, 2:2 — в гостях) и проиграв венгерскому «Ференцварошу» (1:2 — дома, 3:4 — в гостях).

    В Лиге Европы «Ноа» уступил «Линкольну» из Гибралтара лишь в серии пенальти (0:0 — дома, 1:1 — в гостя, 5:6 — по пенальти).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Ноа» одержал две победы, сыграл один раз вничью и в двух поединках потерпел поражение.

    Статистика для ставок

    • «Олимпия» — чемпион Словении

    • «Ноа» — чемпион Армении

    • «Олимпия» и «Ноа» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.20, а победа «Ноа» — в 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: «Ноа» в еврокубках пока не везет, в упорной борьбе армянский коллектив уступил венграм и гибралтарцам. К тому же «Олимпия» выглядит убедительнее на фоне побед над албанцами и андоррцами. Ставим на победу хозяев.

    Ставка: Победа «Олимпии» с коэффициентом 2.45.

    Прогноз: Обе команды могут играть результативно, ставим на то что, «Олимпия» и «Ноа» забьют друг другу.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом  1.83.

    Олимпия — Ноа: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 21.08.202521:00. Домашние стены помогут «Олимпии»?
