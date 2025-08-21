Олимпия — Ноа. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

Словенская «Олимпия» дома сыграет против «Ноа» из Армении в первом матче финала квалификации Лиги конференций. Поединок пройдёт 21 августа, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпия» — «Ноа», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Олимпия»

Турнирная таблица: В чемпионате Словении «Олимпия» занимает 4 место, набрав 9 очков. В пяти матчах команда из Любляны одержала три победы и потерпела два поражения.

Последние матчи: Чемпион Словении «Олимпия» не смогла пройти первый отборочный раунд Лиги чемпионов, проиграв «Кайрату» (1:1 — дома, 0:2 — в гостях).

Так словенские футболисты перебрались из Лиги чемпионов в Лигу конференций. В третьем по значимости турнире УЕФА «Олимпия» смогла переиграть «Интер» из Андорры (4:2 — дома, 1:1 — в гостях) и «Эгнатию» из Албании (4:2 — победа в дополнительное время).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Олимпия» одержала две победы, сыграла одну встречу вничью и двух поединках потерппела поражение.

«Ноа»

Турнирная таблица: «Ноа» на старте нового сезона одержал две победы и входит лидирующую группу команд, набрав 6 очков.

Последние матчи: В чемпионате Армении «Ноа» переиграл «Гандзасар» (4:1) и «Ширак» (4:0). Чемпион Армении начал еврокубковую кампанию в Лиге чемпионов, выиграв у черногорской «Будучности» (1:0 — дома, 2:2 — в гостях) и проиграв венгерскому «Ференцварошу» (1:2 — дома, 3:4 — в гостях).

В Лиге Европы «Ноа» уступил «Линкольну» из Гибралтара лишь в серии пенальти (0:0 — дома, 1:1 — в гостя, 5:6 — по пенальти).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Ноа» одержал две победы, сыграл один раз вничью и в двух поединках потерпел поражение.

Статистика для ставок

«Олимпия» — чемпион Словении

«Ноа» — чемпион Армении

«Олимпия» и «Ноа» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.20, а победа «Ноа» — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.75.

Прогноз: «Ноа» в еврокубках пока не везет, в упорной борьбе армянский коллектив уступил венграм и гибралтарцам. К тому же «Олимпия» выглядит убедительнее на фоне побед над албанцами и андоррцами. Ставим на победу хозяев.

Ставка: Победа «Олимпии» с коэффициентом 2.45.

Прогноз: Обе команды могут играть результативно, ставим на то что, «Олимпия» и «Ноа» забьют друг другу.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.83.