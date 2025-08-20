ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Нас ожидает равный матч

    Базель — Копенгаген: прогноз на Лигу чемпионов и ставка за 2.90

    Прогноз и ставки на «Базель» — «Копенгаген»
    Джердан Шакири — капитан «Базеля»
    «Базель» сыграет дома против «Копенгагена» в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдет 20 августа, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Базель» — «Копенгаген», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 20 Августа 2025 года

    Базель

  • Базель
    •  Базель 22:00 Копенгаген

    Копенгаген

  • Копенгаген
    «Базель»

    Турнирная таблица: для «Базеля» данный матч будет первым в Лиге чемпионов в этом сезоне.

    В новом сезоне чемпионата Швейцарии команда набрала шесть очков после четырех туров. В активе клуба две победы и два поражения. Разница мячей — 8:7.

    Последние матчи: в последнем матче «Базель» разгромил клуб «Биль-Бьен» в Кубке Швейцарии со счетом 6:1.

    Ранее «Базель» проиграл «Лугано» (1:3) и уверенно обыграл «Янг-Бойз» со счетом 4:1 во внутреннем чемпионате.

    Как итог, в последних пяти матчах «Базель» на своем счету имеет три победы и два поражения. Разница мячей на этом отрезке — 14:8.

    Не сыграют: травмированы два защитника — Финн ван Бримен и Кевин Рюэгг.

    Состояние команды: в матчах чемпионата «Базель» выступает не стабильно. Команда громит своих соперников и в то же время проигрывает.

    Отметим отличную атаку швейцарского клуба. Лидерами впереди являются Джердан Шакири и Филип Отеле. У игроков по три забитых мяча во всех турнирах.

    Безусловно, «Базель» будет надеяться на опыт и креатив Шакири и смелость и агрессию молодого Отеле.

    «Копенгаген»

    Турнирная таблица: «Копенгаген» начал свой путь в Лиге чемпионов со второго раунда квалификации. Команда прошла такие клубы как «Дрита» и «Мальме».

    В чемпионате Дании клуб лидирует, набрав 12 очков в пяти матчах. Разница мячей на старте сезона — 12:6.

    • Последние матчи: в последнем матче турнира «Копенгаген» уничтожил «Мальме» со счетом 5:0. В первом гостевом поединке команды сыграли вничью (0:0).

    Во втором раунде квалификации «Копенгаген» в двух матчах смог обыграть команду из Косово «Дриту» (3:0). Первый матч клуб из Дании выиграл в гостях (1:0) и дома завершил начатое.

    Не сыграют: травмированы сразу четыре футболиста. Отметим отсутствие опытного полузащитника Томаса Дилейни.

    Состояние команды: «Копенгаген» без особых проблем прошел две стадии квалификации Лиги чемпионов. Отметим, что команда прекрасно чувствует себя на домашнем поле.

    В данной игре датчане вновь начнут стадию в гостях, и у команды будет возможность исправить огрехи уже дома. Чтобы их не допустить «Копенгаген» должны вести за собой полузащитник Магнус Маттссон и нападающий Джордан Ларсон.

    Статистика для ставок

    • «Базель» не проигрывает в 12 последних матчах дома

    • «Копенгаген» не проигрывает в 20 из 22 последних матчей

    • В последних 5 играх «Базель» пропускает в среднем 1.60 гола за игру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: с — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.45, а победа «Копенгагена» — в 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: ожидаем равную игру в Базеле от команд. Безусловно, опыт на стороне хозяев, но «Копенгаген» уже показал, что способен проявить характер в матчах Лиги чемпионов.

    Ставка: Тотал больше 3 в матче за 2.90.

    Прогноз: «Базель» штормит на старте сезона и команда не может похвастаться стабильностью. Этим могут воспользоваться гости. Можно сыграть на равном результате матча.

    Дополнительная ставка: Ничья в матче за 3.45.

    Базель — Копенгаген: прогноз и ставка за 2.90, статистика, коэффициенты матча 20.08.202522:00. Нас ожидает равный матч
