Базель — Копенгаген: прогноз на Лигу чемпионов и ставка за 2.90

«Базель» сыграет дома против «Копенгагена» в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдет 20 августа, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Базель» — «Копенгаген», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Базель»

Турнирная таблица: для «Базеля» данный матч будет первым в Лиге чемпионов в этом сезоне.

В новом сезоне чемпионата Швейцарии команда набрала шесть очков после четырех туров. В активе клуба две победы и два поражения. Разница мячей — 8:7.

Последние матчи: в последнем матче «Базель» разгромил клуб «Биль-Бьен» в Кубке Швейцарии со счетом 6:1.

Ранее «Базель» проиграл «Лугано» (1:3) и уверенно обыграл «Янг-Бойз» со счетом 4:1 во внутреннем чемпионате.

Как итог, в последних пяти матчах «Базель» на своем счету имеет три победы и два поражения. Разница мячей на этом отрезке — 14:8.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы два защитника — Финн ван Бримен и Кевин Рюэгг.

Состояние команды: в матчах чемпионата «Базель» выступает не стабильно. Команда громит своих соперников и в то же время проигрывает.

Отметим отличную атаку швейцарского клуба. Лидерами впереди являются Джердан Шакири и Филип Отеле. У игроков по три забитых мяча во всех турнирах.

Безусловно, «Базель» будет надеяться на опыт и креатив Шакири и смелость и агрессию молодого Отеле.

«Копенгаген»

Турнирная таблица: «Копенгаген» начал свой путь в Лиге чемпионов со второго раунда квалификации. Команда прошла такие клубы как «Дрита» и «Мальме».

В чемпионате Дании клуб лидирует, набрав 12 очков в пяти матчах. Разница мячей на старте сезона — 12:6.

Последние матчи: в последнем матче турнира «Копенгаген» уничтожил «Мальме» со счетом 5:0. В первом гостевом поединке команды сыграли вничью (0:0).

Во втором раунде квалификации «Копенгаген» в двух матчах смог обыграть команду из Косово «Дриту» (3:0). Первый матч клуб из Дании выиграл в гостях (1:0) и дома завершил начатое.

Не сыграют: травмированы сразу четыре футболиста. Отметим отсутствие опытного полузащитника Томаса Дилейни.

Состояние команды: «Копенгаген» без особых проблем прошел две стадии квалификации Лиги чемпионов. Отметим, что команда прекрасно чувствует себя на домашнем поле.

В данной игре датчане вновь начнут стадию в гостях, и у команды будет возможность исправить огрехи уже дома. Чтобы их не допустить «Копенгаген» должны вести за собой полузащитник Магнус Маттссон и нападающий Джордан Ларсон.

Статистика для ставок

«Базель» не проигрывает в 12 последних матчах дома

«Копенгаген» не проигрывает в 20 из 22 последних матчей

В последних 5 играх «Базель» пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: с — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.45, а победа «Копенгагена» — в 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.75.

Прогноз: ожидаем равную игру в Базеле от команд. Безусловно, опыт на стороне хозяев, но «Копенгаген» уже показал, что способен проявить характер в матчах Лиги чемпионов.

Ставка: Тотал больше 3 в матче за 2.90.

Прогноз: «Базель» штормит на старте сезона и команда не может похвастаться стабильностью. Этим могут воспользоваться гости. Можно сыграть на равном результате матча.

Дополнительная ставка: Ничья в матче за 3.45.