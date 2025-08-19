ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Липчане одолеют тамбовский «Спартак»

    Спартак Тамбов — Металлург Липецк. Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, Кубок России, 19 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Металлург Липецк Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Спартак» Тамбов — «Металлург» Липецк
    Денис Сёмин
    19 августа в 1/16 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Спартак» Тамбов и «Металлург» Липецк. Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» Тамбов — «Металлург» Липецк, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Кубок 19 Августа 2025 года

    Спартак Тамбов

  • Тамбов
    •  Спартак Тамбов 19:15 Металлург Липецк

    Металлург Липецк

  • Липецк
    •

    «Спартак» Тамбов

    Турнирное положение: Тамбовцы не блещут во второй лиге. Нынче команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Спартак» Тамбов набрал 28 очков в 17 турах. А вот забила команда 26 мячей в ворота соперников.

    Спартак Тамбов — Металлург Липецк: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Тамбовцы не сумели обыграть «Рязань» (0:0).

    До того команда нанесла поражение «Орлу» (2:0). Да и поединок с «Квантом» завершился уверенным успехом (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Спартак» Тамбов забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: На данном этапе тамбовцы выглядят весьма симпатично. Команда не пропускает 2 матча кряду.

    Причем «Спартак» Тамбов традиционно неудачно противостоит «металлургам». В четырех очных поединках команда победила 1 раз при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Тамбовцы явно постараются воспользоваться проблемами соперника.

    «Металлург» Липецк

    Турнирное положение: Липчане бьются за выход в «серебро». На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

    Причем «Металлург» Липецк в среднем забивает чаще гола за матч. А вот пропустила команда 12 мячей в 18 поединках первенства.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Металлург» Липецк не дал себя одолеть петербургскому «Динамо» (2:2).

    До того команда сумела обыграть «Строгино» (3:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение нестабильному «Ротору-2» (2:0).

    При этом «Металлург» Липецк в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Липчане нынче выглядят весьма выгодно. Команда не проигрывает уже 4 матча подряд.

    При этом «Металлург» Липецк до последнего поединка не пропускал 2 матча кряду. Да и тамбовцам команда не проигрывает уже почти 3 года.

    В составе липчан особенно выделяется Денис Сёмин. В его активе уже 6 забитых мячей в четырех проведенных поединках.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Липчане явно постараются сыграть на своих козырях.

    Статистика для ставок

    • Обе команды не проигрывают 4 матча кряду

    • «Спартак» Тамбов не пропускал в 2 своих последних поединках

    • Тамбовцы уже почти 3 года не могут одолеть «Металлург» Липецк

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Металлург» Липецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 3.04.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.81.

    Прогноз: «Металлург» Липецк выглядит мощнее соперника, и наверняка активно понесется в атаку.

    Липчане имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоят тамбовцам.

    Ставка: Победа «Металлурга» Липецк за 2.49.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.14

    Спартак Тамбов — Металлург Липецк: прогноз и ставка за 2.49, статистика, коэффициенты матча 19.08.202519:15. Липчане одолеют тамбовский «Спартак»
