Спартак Тамбов — Металлург Липецк. Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, Кубок России, 19 августа 2025 года

Спартак Тамбов
Металлург Липецк
«Спартак» Тамбов
Турнирное положение: Тамбовцы не блещут во второй лиге. Нынче команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Спартак» Тамбов набрал 28 очков в 17 турах. А вот забила команда 26 мячей в ворота соперников.
Спартак Тамбов — Металлург Липецк: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Тамбовцы не сумели обыграть «Рязань» (0:0).
До того команда нанесла поражение «Орлу» (2:0). Да и поединок с «Квантом» завершился уверенным успехом (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Спартак» Тамбов забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе тамбовцы выглядят весьма симпатично. Команда не пропускает 2 матча кряду.
Причем «Спартак» Тамбов традиционно неудачно противостоит «металлургам». В четырех очных поединках команда победила 1 раз при трех коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Тамбовцы явно постараются воспользоваться проблемами соперника.
«Металлург» Липецк
Турнирное положение: Липчане бьются за выход в «серебро». На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.
Причем «Металлург» Липецк в среднем забивает чаще гола за матч. А вот пропустила команда 12 мячей в 18 поединках первенства.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Металлург» Липецк не дал себя одолеть петербургскому «Динамо» (2:2).
До того команда сумела обыграть «Строгино» (3:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение нестабильному «Ротору-2» (2:0).
При этом «Металлург» Липецк в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Липчане нынче выглядят весьма выгодно. Команда не проигрывает уже 4 матча подряд.
При этом «Металлург» Липецк до последнего поединка не пропускал 2 матча кряду. Да и тамбовцам команда не проигрывает уже почти 3 года.
В составе липчан особенно выделяется Денис Сёмин. В его активе уже 6 забитых мячей в четырех проведенных поединках.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Липчане явно постараются сыграть на своих козырях.
Статистика для ставок
- Обе команды не проигрывают 4 матча кряду
- «Спартак» Тамбов не пропускал в 2 своих последних поединках
- Тамбовцы уже почти 3 года не могут одолеть «Металлург» Липецк
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Металлург» Липецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 3.04.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.81.
- 2.04Пари НН — Динамо Махачкала: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 3.35Лидс — Эвертон: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.06Торпедо — Урал: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Металлург» Липецк выглядит мощнее соперника, и наверняка активно понесется в атаку.
Липчане имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоят тамбовцам.
Ставка: Победа «Металлурга» Липецк за 2.49.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.14