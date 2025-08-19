Спартак Тамбов — Металлург Липецк. Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, Кубок России, 19 августа 2025 года

19 августа в 1/16 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Спартак» Тамбов и «Металлург» Липецк. Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» Тамбов — «Металлург» Липецк, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спартак» Тамбов

Турнирное положение: Тамбовцы не блещут во второй лиге. Нынче команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Спартак» Тамбов набрал 28 очков в 17 турах. А вот забила команда 26 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Тамбовцы не сумели обыграть «Рязань» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Орлу» (2:0). Да и поединок с «Квантом» завершился уверенным успехом (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Спартак» Тамбов забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе тамбовцы выглядят весьма симпатично. Команда не пропускает 2 матча кряду.

Причем «Спартак» Тамбов традиционно неудачно противостоит «металлургам». В четырех очных поединках команда победила 1 раз при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Тамбовцы явно постараются воспользоваться проблемами соперника.

«Металлург» Липецк

Турнирное положение: Липчане бьются за выход в «серебро». На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем «Металлург» Липецк в среднем забивает чаще гола за матч. А вот пропустила команда 12 мячей в 18 поединках первенства.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Металлург» Липецк не дал себя одолеть петербургскому «Динамо» (2:2).

До того команда сумела обыграть «Строгино» (3:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение нестабильному «Ротору-2» (2:0).

При этом «Металлург» Липецк в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Липчане нынче выглядят весьма выгодно. Команда не проигрывает уже 4 матча подряд.

При этом «Металлург» Липецк до последнего поединка не пропускал 2 матча кряду. Да и тамбовцам команда не проигрывает уже почти 3 года.

В составе липчан особенно выделяется Денис Сёмин. В его активе уже 6 забитых мячей в четырех проведенных поединках.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Липчане явно постараются сыграть на своих козырях.

Статистика для ставок

Обе команды не проигрывают 4 матча кряду

«Спартак» Тамбов не пропускал в 2 своих последних поединках

Тамбовцы уже почти 3 года не могут одолеть «Металлург» Липецк

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Металлург» Липецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 3.04.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.81.

Прогноз: «Металлург» Липецк выглядит мощнее соперника, и наверняка активно понесется в атаку.

Липчане имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоят тамбовцам.

Ставка: Победа «Металлурга» Липецк за 2.49.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.14