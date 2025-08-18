ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Поросятам» ничего не светит

    Ботафого — Палмейрас. Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 18 августа 2025 года

    Прогноз и ставки на «Ботафого» — «Палмейрас»
    Витор Роке
    18 августа в 20-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ботафого» и «Палмейрас». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Палмейрас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Бразилия. Серия А 18 Августа 2025 года

    Ботафого

  • Бразилия. Серия А
    •  Ботафого 02:30 Палмейрас

    Палмейрас

  • Бразилия. Серия А
    «Ботафого»

    Турнирное положение: «Ботафого» сражается за попадание в топ-4. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ботафого» всего на один балл отстает от искомой 4 позиции. А вот отличились игроки команды 23 результативным ударом в 17 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ботафого» переиграл «ЛДУ Кито» (1:0).

    До того команда учинила разгром «Форталезе» (5:0). А вот поединок с «Ред Булл Брагантино» завершился минимальным успехом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Ботафого» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ботафого» нынче смотрится весьма выгодно. Команда победила в трех своих последних матчах, не пропусти в них ни разу.

    Причем «Ботафого» традиционно успешно противостоит «поросятам». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается подтянуться к лидирующей группе.

    «Палмейрас»

    Турнирное положение: «Палмейрас» проводит довольно продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Палмейрас» на 4 зачетных балла отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей в 17 поединках.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Палмейрас» разгромил «Университарио» (4:0).

    До того команда сломила сопротивление «Сеары» (2:1). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Коринтиансу» (0:2).

    При этом «Палмейрас» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Палмейрас» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла лишь 23 мяча в 17 поединках бразильского чемпионата.

    При этом «Палмейрас» пропускает в среднем реже гола за матч. Да и уступила команда всего в трех поединках чемпионата.

    Команда на данном этапе вполне преуспевает в плане игры и результатов. «Палмейрас» победил в двух своих последних поединках.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Поросята» намерены побороться за чемпионский титул.

    Статистика для ставок

    • «Ботафого» имеет трёхматчевую победную серию

    • «Палмейрас» победил в 2 своих последних поединках

    • «Ботафого» уже почти 2 года не проигрывает «поросятам»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

    Прогноз: «Ботафого» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка проведет поединок максимально агрессивно.

    «Поросятам» слишком натужно даются голы, к тому же команда давненько не обыгрывала «Ботафого».

    Ставка: Победа «Ботафого» за 2.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

