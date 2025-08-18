Ботафого — Палмейрас. Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 18 августа 2025 года

Ботафого
Палмейрас
«Ботафого»
Турнирное положение: «Ботафого» сражается за попадание в топ-4. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Ботафого» всего на один балл отстает от искомой 4 позиции. А вот отличились игроки команды 23 результативным ударом в 17 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ботафого» переиграл «ЛДУ Кито» (1:0).
До того команда учинила разгром «Форталезе» (5:0). А вот поединок с «Ред Булл Брагантино» завершился минимальным успехом.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Ботафого» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ботафого» нынче смотрится весьма выгодно. Команда победила в трех своих последних матчах, не пропусти в них ни разу.
Причем «Ботафого» традиционно успешно противостоит «поросятам». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается подтянуться к лидирующей группе.
«Палмейрас»
Турнирное положение: «Палмейрас» проводит довольно продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 3 строчке турнирной таблицы.
Причем «Палмейрас» на 4 зачетных балла отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей в 17 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Палмейрас» разгромил «Университарио» (4:0).
До того команда сломила сопротивление «Сеары» (2:1). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Коринтиансу» (0:2).
При этом «Палмейрас» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Палмейрас» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла лишь 23 мяча в 17 поединках бразильского чемпионата.
При этом «Палмейрас» пропускает в среднем реже гола за матч. Да и уступила команда всего в трех поединках чемпионата.
Команда на данном этапе вполне преуспевает в плане игры и результатов. «Палмейрас» победил в двух своих последних поединках.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Поросята» намерены побороться за чемпионский титул.
Статистика для ставок
- «Ботафого» имеет трёхматчевую победную серию
- «Палмейрас» победил в 2 своих последних поединках
- «Ботафого» уже почти 2 года не проигрывает «поросятам»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.
- 3.45Динамо — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 3.65Манчестер Юнайтед — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.00Краснодар — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Ботафого» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка проведет поединок максимально агрессивно.
«Поросятам» слишком натужно даются голы, к тому же команда давненько не обыгрывала «Ботафого».
Ставка: Победа «Ботафого» за 2.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.00