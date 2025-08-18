Альмерия — Альбасете: прогноз на Сегунду, ставка за 2.20

18 августа в 1-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Альмерия» и «Альбасете». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Альмерия» — «Альбасете», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Альмерия»

Турнирное положение: «Красно-белые» минувший сезон провели неудачно. Команда не сумела повыситься в классе.

При этом «Альмерия» летом провела 6 контрольных поединков. В них команда разжилась тремя викториями при двух поражениях.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-белые» одолели «Аль-Наср» (3:2).

До того команда была бита «Эльче» (0:1). А вот поединок со скромным «Агиласом» завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Альмерия» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красно-белые» явно поборются за выход в Ла Лигу. Да и состав команды по именам выглядит симпатично.

Причем «Альмерия» традиционно удачно противостоит «Альбасете». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Красно-белые» намерены с первых туров выбраться в лидеры.

«Альбасете»

Турнирное положение: «Альбасете» предыдущий чемпионат провел блекло. Команда заняла итоговое 10 место в Ла Лиге.

Причем «Альбасете» на 11 очков отстал от зоны стыков. В новом же сезоне команда намерена побороться за более высокие места.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Альбасете» уступил «Кастельон» (0:1).

До того команда сумела переиграть «Картахену» (2:1). А вот чуть ранее она учинила разгром «Вильярреалу» (Б) (5:0).

При этом «Альбасете» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Альбасете» нынче пребывает в приличных кондициях. Команда до последней коллизии победила 2 раза кряду.

При этом «Альбасете» летом существенно изменился в кадровом виде. Из семи контрольных поединков команда победила 5 раз.

Команда имеет проблемы с надежностью тылов. В среднем «Альбасете» пропускают намного чаще гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за очки в этой встрече.

Статистика для ставок

«Альбасете» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Красно-белые» добыли 3 победы в 6 летних контрольных матчах

«Альбасете» в 7 летних спаррингах добыл 5 побед

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Альмерия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

Прогноз: «Альмерия» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева явно поборются за повышение в классе, и явно намерены стартовать успешно.

Ставка: Победа «Альмерии» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75