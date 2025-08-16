Валенсия — Реал Сосьедад: прогноз на футбол и ставка за 2.90

16 августа в 1-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Реал Сосьедад». Начало встречи — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Реал Сосьедад», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Валенсия»

Подготовка к сезону: «Валенсия» завершила прошлый сезон на 12-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 46 очков.

В сезоне команда смогла одержать 11 побед, сыграла в 13-ти матчах вничью и потерпела 14 поражений. Разница мячей в чемпионате — 44:54.

После завершения сезона «Валенсия» провела пять товарищеских встреч против команд из Испании, Италии, Франции и Германии.

Последние матчи: в последнем товарищеском матче «Валенсия» разгромила «Торино» со счетом 3:0.

Ранее испанский клуб проиграл «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:2) и сыграла вничью с французским «Марселем» (1:1).

Как итог, в пяти матчах «Валенсия» одержала лишь одну победу, трижды сыграла вничью и два матча проиграла. Разница мячей на этом отрезке — 5:5.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Этим летом «Валенсии» потеряла Георгия Мамардашвили, Кристиана Москеру, опорника Энцо Барренечеа. Футболисты были ключевыми в прошлом сезоне.

Теперь команде придется доказывать свою состоятельность без них и пробиться как можно выше в турнирной таблице. Благоприятный прогноз на сезон — место в Еврокубках.

«Реал Сосьедад»

Подготовка к сезону: «Реал Сосьедад» завершил прошлый сезон на 11-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 46 очков.

В сезоне команда смогла одержать 13 побед, сыграла восемь матчей вничью и потерпела 18 поражений. Разница мячей в чемпионате — 35:46.

После завершения сезона «Реал Сосьедад» провел семь товарищеских встреч против команд из Франции, Японии, Испании и Англии.

Последние матчи: «Реал Сосьедад» сыграл вничью в матче против «Борнмута» (0:0). Примечательно, что команды играли дважды в один день и первый матч также завершился вничью — 1:1.

Ранее «Реал Сосьедад» не выявил победителя в матче против «Ренна» (1:1) и разгромил «Осасуну» со счетом 4:1.

По итогам предсезонных матчей у команды три победы, три ничейных результата и всего одно поражение. Разница мячей — 10:5.

Состояние команды: летом в команде сменился главный тренер. Иманоль Альгуасиль провалил прошлый сезон и его место занял Серхио Франсиско.

Этот специалист известен игрой с высоким прессингом владением и активными флангами. Вообще, проект «Реал Сосьедада» находится в фазе перестройки. Будет очень интересно понаблюдать за испанским коллективом.

Статистика для ставок

«Реал Сосьедад» играет вничью в 3 последних матчах

В последних 5 играх «Валенсия» пропускает в среднем 1 мяч за игру

«Реал Сосьедад» пропустил в 9 из 11 последних матчей

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.75 и 1.43.

Прогноз: В этом матче непросто назвать явного фаворита. Обе команды выступили в прошлом сезоне одинаковы и по раскладам предсезонки клубы не уступают друг другу.

Ставка: Ничья в матче за 2.90.

Прогноз: команды могут подарить голевое шоу в первом матче сезона. Можно сыграть на этом.

Дополнительная ставка: Тотал больше 3 в матче за 4.60.