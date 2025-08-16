Ницца — Тулуза: прогноз на футбол и ставка за 1.98

Ницца
Тулуза
«Ницца»
Турнирное положение: «Ницца» в прошлом розыгрыше Лиги 1 финишировала на четвертой позиции, поэтому получила возможность сыграть в Лиге чемпионов.
Команда нынешним летом уже проводила официальные поединки, которые пришлись на квалификацию Лиги чемпионов, откуда вылетела по итогам третьего раунда.
Ницца — Тулуза: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках все того же третьего круга отбора главного еврокубка клуб на чужом поле проиграл «Бенфике» (0:2).
Перед этим в первой игре против португальского соперника коллектив также потерпел неудачу, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 0:2 проиграл опять-таки «Бенфике».
Не сыграют: травмированы — Абдельмонем, Ндайишимие и Ндомбеле, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Ницца» три раза проиграла при одной победе.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.
«Тулуза»
Турнирное положение: «Тулуза» в прошлой кампании финишировала на 10-й позиции во французском первенстве, поэтому не попала в еврокубки, но при этом избежала понижения в классе.
Команда нынешним летом проводила лишь товарищеские встречи, так что грядущая игра станет для нее первой официальной в новой кампании.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на своем поле потерпел сыграл вничью с «Севильей» (1:1).
Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив не то, что не смог выиграть, а даже проиграл, когда на выездной арене потерпел разгром от «Штутгарта» (0:6).
Не сыграют: травмированы — Азизи, Абу Франсис, Мессали и Шмидт, дисквалифицирован — Кассерес.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были товарищескими, «Тулуза» четыре раза проиграла, а в последних шести матчах не выиграла.
Это сулит гостям плохие шансы даже на один пункт, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Команда также еще не забивала в официальных матчах нового сезона.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Ниццы» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Ниццы» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из пяти последних матчей «Тулуза» проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.40, победа «Тулузы» — в 3.65.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.82.
- 1.91Ливерпуль — Борнмут: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.20Спартак — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- 2.60Балтика — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.
Такой же сценарий был реализован и в пяти из шести последних домашних матчей хозяев.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в четырех из пяти последних поединков.
Ставка: «Ницца» победит за 2.05