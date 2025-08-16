ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Вернется ли «Ницца» к победам?

    Ницца — Тулуза: прогноз на футбол и ставка за 1.98

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ниццу Прогнозы на Тулузу Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Тулуза»
    «Ницца»
    16 августа в первом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Тулуза». Начало игры — в 22:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Тулуза», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Франция. Лига 1 16 Августа 2025 года

    Ницца

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Ницца 22:05 Тулуза

    Тулуза

  • Франция. Лига 1
    •

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» в прошлом розыгрыше Лиги 1 финишировала на четвертой позиции, поэтому получила возможность сыграть в Лиге чемпионов.

    Команда нынешним летом уже проводила официальные поединки, которые пришлись на квалификацию Лиги чемпионов, откуда вылетела по итогам третьего раунда.

    Ницца — Тулуза: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках все того же третьего круга отбора главного еврокубка клуб на чужом поле проиграл «Бенфике» (0:2).

    Перед этим в первой игре против португальского соперника коллектив также потерпел неудачу, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 0:2 проиграл опять-таки «Бенфике».

    Не сыграют: травмированы — Абдельмонем, Ндайишимие и Ндомбеле, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Ницца» три раза проиграла при одной победе.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Тулуза» в прошлой кампании финишировала на 10-й позиции во французском первенстве, поэтому не попала в еврокубки, но при этом избежала понижения в классе.

    Команда нынешним летом проводила лишь товарищеские встречи, так что грядущая игра станет для нее первой официальной в новой кампании.

  • Погоня за гегемоном. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?
  • Превью предстоящей кампании чемпионата Франции по футболу 2025/2026
  • 10/08/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на своем поле потерпел сыграл вничью с «Севильей» (1:1).

    Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив не то, что не смог выиграть, а даже проиграл, когда на выездной арене потерпел разгром от «Штутгарта» (0:6).

    Не сыграют: травмированы — Азизи, Абу Франсис, Мессали и Шмидт, дисквалифицирован — Кассерес.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были товарищескими, «Тулуза» четыре раза проиграла, а в последних шести матчах не выиграла.

    Это сулит гостям плохие шансы даже на один пункт, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Команда также еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Ниццы» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Ниццы» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из пяти последних матчей «Тулуза» проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.40, победа «Тулузы» — в 3.65.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.82.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в пяти из шести последних домашних матчей хозяев.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в четырех из пяти последних поединков.

    Ставка: «Ницца» победит за 2.05

