    Разгромит ли «Монако» «Гавр»?

    Монако — Гавр: прогноз на футбол и ставка за 1.92

    Прогноз и ставки на «Монако» — «Гавр»
    Александр Головин («Монако»)
    16 августа в первом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Гавр». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Гавр», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 16 Августа 2025 года

    Монако

  • Монако
    •  Монако 20:00 Гавр

    Гавр

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Монако»

    Турнирное положение: «Монако» в прошлом розыгрыше Лиги 1 финишировал на третьей позиции, отстав от чемпиона ПСЖ на 23 очка, поэтому получил возможность сыграть в Лиге чемпионов.

    Команда, которая неплохо усилилась в межсезонье, нынешним летом проводила только контрольные встречи, поэтому грядущая игра станет для нее первой официальной в новой кампании.

    Монако — Гавр: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был контрольным, клуб на своем поле со счетом 1:2 потерпел поражение от итальянского «Интера».

    Перед этим еще в одной товарищеской встрече коллектив также не смог выиграть, когда теперь уже в чужих стенах с результатом 2:2 разошелся мировой с нидерландским «Аяксом».

    Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Магасса.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были контрольными, «Монако» выиграл пять раз при одном поражении и двух ничьих.

    Такая форма, в целом, сулит хозяевам неплохие шансы если не на три балла, то по крайней мере на один пункт, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Гавр» в прошлой кампании финишировал на 15-й позиции во французском первенстве, благодаря чему избежал понижения в классе.

    Команда, как и соперник, также нынешним летом проводила лишь товарищеские встречи, так что грядущая игра станет для нее первой официальной в новой кампании.

  • Погоня за гегемоном. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?
  • Превью предстоящей кампании чемпионата Франции по футболу 2025/2026
  • 10/08/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на чужом поле потерпел поражение от испанского «Депортиво» (0:2).

    Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив также не смог выиграть, когда снова-таки на выездной арене разошелся мировой с новичком Лиги 1 — «Парижем» (1:1).

    Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Него.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были товарищескими, «Гавр» не выиграл при трех поражениях и в двух ничьих.

    Это сулит гостям плохие шансы даже на один пункт, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Команда также еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Монако» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Гавра» хотя бы одна команда не забивала

    • в пяти последних матчах «Гавра» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.40, победа «Гавра» — в 8.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.40.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей по крайней мере одна команда не забивала. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

    И хотя в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника, их явный перевес в классе должен позволить им не пропустить, тем более на своем поле.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Гавра».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.40

