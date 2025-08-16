Монако — Гавр: прогноз на футбол и ставка за 1.92

16 августа в первом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Гавр». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Гавр», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» в прошлом розыгрыше Лиги 1 финишировал на третьей позиции, отстав от чемпиона ПСЖ на 23 очка, поэтому получил возможность сыграть в Лиге чемпионов.

Команда, которая неплохо усилилась в межсезонье, нынешним летом проводила только контрольные встречи, поэтому грядущая игра станет для нее первой официальной в новой кампании.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был контрольным, клуб на своем поле со счетом 1:2 потерпел поражение от итальянского «Интера».

Перед этим еще в одной товарищеской встрече коллектив также не смог выиграть, когда теперь уже в чужих стенах с результатом 2:2 разошелся мировой с нидерландским «Аяксом».

Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Магасса.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были контрольными, «Монако» выиграл пять раз при одном поражении и двух ничьих.

Такая форма, в целом, сулит хозяевам неплохие шансы если не на три балла, то по крайней мере на один пункт, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» в прошлой кампании финишировал на 15-й позиции во французском первенстве, благодаря чему избежал понижения в классе.

Команда, как и соперник, также нынешним летом проводила лишь товарищеские встречи, так что грядущая игра станет для нее первой официальной в новой кампании.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на чужом поле потерпел поражение от испанского «Депортиво» (0:2).

Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив также не смог выиграть, когда снова-таки на выездной арене разошелся мировой с новичком Лиги 1 — «Парижем» (1:1).

Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Него.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были товарищескими, «Гавр» не выиграл при трех поражениях и в двух ничьих.

Это сулит гостям плохие шансы даже на один пункт, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Команда также еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Монако» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Гавра» хотя бы одна команда не забивала

в пяти последних матчах «Гавра» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.40, победа «Гавра» — в 8.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.40.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей по крайней мере одна команда не забивала. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

И хотя в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника, их явный перевес в классе должен позволить им не пропустить, тем более на своем поле.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Гавра».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.40