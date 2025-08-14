1-й таймСочи — Крылья СоветовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антон Зиньковский«Сочи» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция Алексей Батраков«Локомотив» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция Игорь СемшовИгорь Семшов: В «Зените» нет той химии, которая была 2-3 года назад
  • 15:41
    • В «Зените» высказались по поводу интереса к Бельтрану
  • 18:27
    • «Оренбург» вырвал победу у «Ахмата» в матче Кубка России
  • 16:44
    • «СЭ»: Антон Миранчук может инициировать уход из «Сьона»
  • 11:18
    • Седов покинул ЦСКА
  • 07:57
    • L'Equipe: Доннарумма станет игроком «Манчестер Сити»
  • 23:03
    • «Спартак» по пенальти проиграл «Динамо» Мх в матче Кубка России
  • 00:27
    • Алькарас пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати
    Все новости спорта

    «Милсами» подтвердит статус фаворита?

    Виртус — Милсами. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 14 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Виртус» — «Милсами»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Милсами» — «Эльфсборг»
    «Виртус» из Сан-Марино сыграет против «Милсами» из Молдавии в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 14 августа, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Виртус» — «Милсами», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Виртус

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Виртус 22:00 Милсами

    Милсами

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Виртус»

    Турнирная таблица: «Виртус» завоевал путёвку в Лигу конференций благодаря победе в Кубке Сан-Марино. В финале клуб с минимальным счетом одолел «Тре Фиори» (1:0).

    Последние матчи: Клуб из Сан-Марино вылетел из Лиги чемпионов в Лигу конференций после того, как проиграл боснийскому «Зриньски» (0:2 — дома и 1:2 — в гостях).

    Виртус — Милсами: коэффициенты букмекеров

    В третьем раунде Лиги конференций «Виртус» в гостях проиграл «Милсами» (2:3).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Виртус» преследует чёрная полоса игр, команда проиграла в третьем матче подряд.

    «Милсами»

    Турнирная таблица: В Суперлиге Молдавии чемпион «Милсами» занимает 4 место с 13 очками. В 8 туре внутреннего первенства «орлы» проиграли «Зимбру» (1:2).

  • Флик побеждает тер Cтегена: самый рискованный ход тренера «Барселоны»
  • Конфликт едва не лишил клуб трех лучших вратарей перед стартом сезона
  • Сегодня

    • Последние матчи: В Лиге чемпионов оргеевский «Милсами» потерпел поражение в матче против финского чемпиона — команды КуПС (0:0 — дома, 0:1 — в гостях).

    Во втором раунде Лиги конференций «Милсами» оказался сильнее черногорской «Будучности» (2:1 — дома, 0:0 — в гостях).

    В 3 раунде ЛК «Милсами» нанес поражение «Виртуса» со счетом 3:2, играя в меньшинстве. Два футболиста молдавского клуба были удалены с поля.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: Отметим, что в игре с «Зимбру» у «Милсами» прервалась беспроигрышная серия из 7 матчей, ранее «орлы» сыграли 3 игры вничью и выиграли 4 поединка.

    Статистика для ставок

    • «Милсами» пробился в 3 раунд Лиги конференций, выиграв у «Будучности» (2:1)

    • «Виртус» вылетел из Лиги чемпионов в Лигу конверенций, проиграв «Зриньски» (1:4)

    • «Милсами» переиграл «Виртус» (3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милсами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.90, а победа «Виртус» — в 5.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: «Милсами» подходит к матчу с преимуществом в один мяч, есть большая вероятность, что молдавский клуб подтвердит статус фаворита и обеспечит место в 4-м квалификационном матче Лиги конференций.

    Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 2.30.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  2.13.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Сочи — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Викинг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Таусон — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Линетт — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Шелтон — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 19:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Синнер — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Бонзи
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Рыбакина — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.18
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Соболенко — Боусас-Манейро
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фриц — Атман
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Виртус — Милсами: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 14.08.202522:00. «Милсами» подтвердит статус фаворита?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры