Виртус — Милсами. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 14 августа 2025 года

«Виртус» из Сан-Марино сыграет против «Милсами» из Молдавии в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 14 августа, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Виртус» — «Милсами», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Виртус»

Турнирная таблица: «Виртус» завоевал путёвку в Лигу конференций благодаря победе в Кубке Сан-Марино. В финале клуб с минимальным счетом одолел «Тре Фиори» (1:0).

Последние матчи: Клуб из Сан-Марино вылетел из Лиги чемпионов в Лигу конференций после того, как проиграл боснийскому «Зриньски» (0:2 — дома и 1:2 — в гостях).

В третьем раунде Лиги конференций «Виртус» в гостях проиграл «Милсами» (2:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Виртус» преследует чёрная полоса игр, команда проиграла в третьем матче подряд.

«Милсами»

Турнирная таблица: В Суперлиге Молдавии чемпион «Милсами» занимает 4 место с 13 очками. В 8 туре внутреннего первенства «орлы» проиграли «Зимбру» (1:2).

Последние матчи: В Лиге чемпионов оргеевский «Милсами» потерпел поражение в матче против финского чемпиона — команды КуПС (0:0 — дома, 0:1 — в гостях).

Во втором раунде Лиги конференций «Милсами» оказался сильнее черногорской «Будучности» (2:1 — дома, 0:0 — в гостях).

В 3 раунде ЛК «Милсами» нанес поражение «Виртуса» со счетом 3:2, играя в меньшинстве. Два футболиста молдавского клуба были удалены с поля.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Отметим, что в игре с «Зимбру» у «Милсами» прервалась беспроигрышная серия из 7 матчей, ранее «орлы» сыграли 3 игры вничью и выиграли 4 поединка.

Статистика для ставок

«Милсами» пробился в 3 раунд Лиги конференций, выиграв у «Будучности» (2:1)

«Виртус» вылетел из Лиги чемпионов в Лигу конверенций, проиграв «Зриньски» (1:4)

«Милсами» переиграл «Виртус» (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милсами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.90, а победа «Виртус» — в 5.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.

Прогноз: «Милсами» подходит к матчу с преимуществом в один мяч, есть большая вероятность, что молдавский клуб подтвердит статус фаворита и обеспечит место в 4-м квалификационном матче Лиги конференций.

Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.13.