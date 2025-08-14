Спартак Трнава — Университатя: прогноз на футбол и ставка за 2.07

Спартак Трнава
КСУ
«Спартак» Трнава
Турнирное положение: Словаки в минувшем раунде прошли «Хибернианс». Команда одолела соперника в обоих матчах.
При этом «Спартак» Трнава шикарно стартовал в своем чемпионате. Там команда после трех туров лидирует с 9 очками в активе.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Словаки обыграли «Татран» (1:0).
До того команда потерпела поражение от «Университати» (0:3). А вот поединок с «Тренчином» завершился успехом (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Спартак» Трнава забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Спартак» Трнава в последних матчах смотрелся выгодно. Вот только поражение в первой встрече с румынами получилось безвольным.
Причем «Спартак» Трнава в среднем забивает фактически 2 гола за матч. А вот в своем чемпионате команда еще не пропускала.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Словаки постараются перевернуть ход противостояния.
«Университатя» Кр
Турнирное положение: Румыны удачно начали официальный сезон. Команда в предыдущем раунде квалификации прошла «Сараево».
Причем «Университатя» Кр успешно стартовала в своем чемпионате. Там команда находится на 1 месте, набрав 13 очков в 5 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Университатя» Кр одолела «Херманнштадт» (1:0).
До того команда переиграла «Спартак» Трнава (3:0). А вот чуть ранее она сумела одолеть «ЧФР Клуж» (3:2).
При этом «Университатя» Кр в 5 своих последних поединках добыла 5 викторий. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Университатя» Кр нынче выглядит весьма выгодно. Команда победила в 5 своих последних матчах.
При этом «Университатя» Кр вполне преуспевает в плане реализации. В среднем команда забивает чаще 2 мячей за матч.
Команда уже активно вкатывается в сезон. Румыны победили в первом поединке, но оттого явно не собираются лишь обороняться в ответной встрече.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда намерена продлить свой успешный сериал.
Статистика для ставок
- Румыны победили в 5 своих последних поединках
- «Спартак» Трнава не пропустил ни разу в 3 матчах своего чемпионата
- Румыны в среднем забивают 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Трнава — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.48.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.78 и 2.09.
- 2.10ПСЖ — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.30Астана — Лозанна: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.83Сабах — Левски: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Словаки постараются перевернуть ход противостояния, и наверняка будут активно атаковать.
«Спартак» Трнава способен прибавить в плане реализации, да и фактор своего поля должен сказаться.
Ставка: Победа «Спартака» Трнава за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.09