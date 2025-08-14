Спартак Трнава — Университатя: прогноз на футбол и ставка за 2.07

14 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Спартак» Трнава и «Университатя» Кр. Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» Трнава — «Университатя», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спартак» Трнава

Турнирное положение: Словаки в минувшем раунде прошли «Хибернианс». Команда одолела соперника в обоих матчах.

При этом «Спартак» Трнава шикарно стартовал в своем чемпионате. Там команда после трех туров лидирует с 9 очками в активе.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Словаки обыграли «Татран» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Университати» (0:3). А вот поединок с «Тренчином» завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Спартак» Трнава забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Спартак» Трнава в последних матчах смотрелся выгодно. Вот только поражение в первой встрече с румынами получилось безвольным.

Причем «Спартак» Трнава в среднем забивает фактически 2 гола за матч. А вот в своем чемпионате команда еще не пропускала.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Словаки постараются перевернуть ход противостояния.

«Университатя» Кр

Турнирное положение: Румыны удачно начали официальный сезон. Команда в предыдущем раунде квалификации прошла «Сараево».

Причем «Университатя» Кр успешно стартовала в своем чемпионате. Там команда находится на 1 месте, набрав 13 очков в 5 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Университатя» Кр одолела «Херманнштадт» (1:0).

До того команда переиграла «Спартак» Трнава (3:0). А вот чуть ранее она сумела одолеть «ЧФР Клуж» (3:2).

При этом «Университатя» Кр в 5 своих последних поединках добыла 5 викторий. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Университатя» Кр нынче выглядит весьма выгодно. Команда победила в 5 своих последних матчах.

При этом «Университатя» Кр вполне преуспевает в плане реализации. В среднем команда забивает чаще 2 мячей за матч.

Команда уже активно вкатывается в сезон. Румыны победили в первом поединке, но оттого явно не собираются лишь обороняться в ответной встрече.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда намерена продлить свой успешный сериал.

Статистика для ставок

Румыны победили в 5 своих последних поединках

«Спартак» Трнава не пропустил ни разу в 3 матчах своего чемпионата

Румыны в среднем забивают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Трнава — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.48.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.78 и 2.09.

Прогноз: Словаки постараются перевернуть ход противостояния, и наверняка будут активно атаковать.

«Спартак» Трнава способен прибавить в плане реализации, да и фактор своего поля должен сказаться.

Ставка: Победа «Спартака» Трнава за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.09