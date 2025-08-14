Шериф — Андерлехт: прогноз на футбол и ставка за 2.60

Молдавский клуб «Шериф» сыграет против бельгийского «Андерлехта» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 14 августа, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шериф» — «Андерлехт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шериф»

Турнирная таблица: Вице-чемпион Молдавии «Шериф» занимает в чемпионате 1 место, за плечами клуба из Тирасполя — 6 побед, 1 ничья и 1 поражение. «Жёлто-чёрные» набрали 19 очков.

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Шериф» оказался сильнее обладателя Кубка Косово — «Приштины» (4:0 — дома, 1:2 — поражение). Затем команда Виктора Михайлова потерпела два крупных поражения от «Утрехта» из Нидерландов (1:3 — дома, 1:4 — в гостях).

Таким образом «Шериф» перебрался из Лиги Европы в Лигу конференций. В 3-м раунде еврокубка тираспольчане потерпели фиаско в поединке против «Андерлехта» (0:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В пяти матчах «Шериф» одержал две победы и потерпел три поражения

«Андерлехт»

Турнирная таблица: «Андерлехт» в чемпионате Бельгии занимает 5 месте с активом в 6 очков. На старте сезона участник Лиги конференций одержал две победы и потерпел одно поражение.

Последние матчи: «Андерлехт» допустил осечку во втором раунде Лиги Европы, проиграв дуэль шведскому «Хеккену» (1:0 — дома, 1:3 — в гостях).

Бельгийцы в третьем раунде нанесли крупное поражение «Шерифу» (3:0) и фактически обеспечили место в в финальном раунде квалификации Лиги конференций.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Андерлехт» одержал три победы и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

«Андерлехт» вылетел из Лиги Европы в Лигу конференций

«Шериф» — единоличный лидер чемпионата Молдавии

«Андерлехт» разгромил «Шериф» в Лиге конференций (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.75, а победа «Шерифа» — в 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.92.

Прогноз: Оборона «Шерифа» в последнее время сильно страдает, команда в еврокубках пропускает в среднем по три мяча. Ставим на новую победу «Андерлехта».

Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.60.

Прогноз: Ожидаем также результативного футбола в матче.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.88.