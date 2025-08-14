ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Михаил Дегтярёв«Вопрос решен, нечего обсуждать». РПЛ ждёт ужесточение лимита, потолок зарплат, реформа судейства Игорь СемшовИгорь Семшов: В «Зените» нет той химии, которая была 2-3 года назад Арне СлотКрасная революция. Почему «Ливерпуль» радикально обновил чемпионский состав
  • 00:11
    • ПСЖ стал обладателем Суперкубка Европы
  • 22:41
    • «Краснодар» забил четыре безответных мяча в ворота «Динамо»
  • 20:55
    • «Сочи» добыл первую победу в сезоне в матче против «Крыльев Советов»
  • 20:38
    • Голы Батракова и Воробьева принесли «Локомотиву» победу над «Балтикой»
  • 19:46
    • Футбольный клуб «Аяччо» исключен из числа участников Лиги 2
  • 19:12
    • «Милан» объявил о трансфере Кони де Винтера из «Дженоа»
  • 15:41
    • В «Зените» высказались по поводу интереса к Бельтрану
    Все новости спорта

    «Шериф» покинет еврокубки после игры с бельгийцами

    Шериф — Андерлехт: прогноз на футбол и ставка за 2.60

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Шериф Прогнозы на Андерлехт Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Шериф» — «Андерлехт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Андерлехт» — «Шериф»
    Молдавский клуб «Шериф» сыграет против бельгийского «Андерлехта» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 14 августа, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шериф» — «Андерлехт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Шериф

  • Тирасполь
    •  Шериф 20:00 Андерлехт

    Андерлехт

  • Брюссель
    •

    «Шериф»

    Турнирная таблица: Вице-чемпион Молдавии «Шериф» занимает в чемпионате 1 место, за плечами клуба из Тирасполя — 6 побед, 1 ничья и 1 поражение. «Жёлто-чёрные» набрали 19 очков.

    Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Шериф» оказался сильнее обладателя Кубка Косово — «Приштины» (4:0 — дома, 1:2 — поражение). Затем команда Виктора Михайлова потерпела два крупных поражения от «Утрехта» из Нидерландов (1:3 — дома, 1:4 — в гостях).

    Шериф — Андерлехт: коэффициенты букмекеров

    Таким образом «Шериф» перебрался из Лиги Европы в Лигу конференций. В 3-м раунде еврокубка тираспольчане потерпели фиаско в поединке против «Андерлехта» (0:3).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В пяти матчах «Шериф» одержал две победы и потерпел три поражения

    «Андерлехт»

    Турнирная таблица: «Андерлехт» в чемпионате Бельгии занимает 5 месте с активом в 6 очков. На старте сезона участник Лиги конференций одержал две победы и потерпел одно поражение.

  • Игорь Семшов: В «Зените» нет той химии, которая была 2-3 года назад
  • Бронзовый призер Евро-2008 в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о матчах четвертого тура РПЛ
  • Вчера

    • Последние матчи: «Андерлехт» допустил осечку во втором раунде Лиги Европы, проиграв дуэль шведскому «Хеккену» (1:0 — дома, 1:3 — в гостях).

    Бельгийцы в третьем раунде нанесли крупное поражение «Шерифу» (3:0) и фактически обеспечили место в в финальном раунде квалификации Лиги конференций.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Андерлехт» одержал три победы и потерпел два поражения.

    Статистика для ставок

    • «Андерлехт» вылетел из Лиги Европы в Лигу конференций

    • «Шериф» — единоличный лидер чемпионата Молдавии

    • «Андерлехт» разгромил «Шериф» в Лиге конференций (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.75, а победа «Шерифа» — в 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.92.

    Прогноз: Оборона «Шерифа» в последнее время сильно страдает, команда в еврокубках пропускает в среднем по три мяча. Ставим на новую победу «Андерлехта».

    Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.60.

    Прогноз: Ожидаем также результативного футбола в матче.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Нарди — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Александрова — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Астана — Лозанна
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зайдель — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бронцетти — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч КуПС — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сабах — Левски
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Паолини — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мидтьюлланн — Фредрикстад
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Наполи — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Левадия — Дифферданж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ноа — Линкольн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Пакш — Полесье
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шериф — Андерлехт: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 14.08.202520:00. «Шериф» покинет еврокубки после игры с бельгийцами
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры