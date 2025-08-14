Неман — Клаксвик: прогноз на футбол и ставка за 2.50

«Неман» из Беларуси сыграет против «Клаксвика» из Фарерских островов в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 14 августа, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Неман» — «Клаксвик», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Неман»

Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси «Неман» опустился на 6 место, в активе команды 28 очков.

Последние матчи: «Неман» выбил из розыгрыша Лиги конференций армянский клуб «Урарту» (4:0 — дома, 2:1 — в гостях).

Во втором отборочном раунде беларусы выиграли у «Кошице» (1:1 — дома, 3:2 в гостях).

Однако в первом матче третьего раунда «Неман» в два мяча уступил «Клаксвику» (0:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Прервалась беспроигрышная серия «Немана», которая состояла девяти матчей: 7 побед и 2 ничьих.

«Клаксвик»

Турнирная таблица: В чемпионате Фарерских островов «Клаксвик» одержал крупную победу в матче против клуба «Тофтир» (7:0). КИ лидирует во внутреннем первенстве, набрав 49 очков.

Последние матчи: В первом отборочном раунде «Клаксвик» одержал победу над финским коллективом СЙК (2:0 — дома, 2:1 — в гостях). Во второй стадии квалификации КИ сломил сопротивление сербского клуба «Раднички» благодаря голу Клетцкарда на 39 минуте (1:0 — дома, 0:0 — в гостях).

«Клаксвик» одной ногой в четвертом отборочном раунде Лиги конференций. В первой игру дуэли с «Неманом» клуб одержал уверенную победу со счётом 2:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Клаксвик» не проигрывает с августа 2024 года, последнее фиаско фарерская команда потерпела поражение от финского ХИКа в Лиге конференций (1:2). С тех пор клуб КИ провел целый год без поражений, выиграв 31 матч и в 3 играх сыграли вничью.

Статистика для ставок

«Клаксвик» играет год без поражений

Прервалась беспроигрышная серия «Немана», которая состояла из 9 матчей

«Клаксвик» обыграл «Неман» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Неман» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.45, а победа «Клаксвик» — в 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.03 и 1.80.

Прогноз: «Клаксвик» уже год играет без поражений, в первой игре с «Неманом» островитяне добились победы с перевесом в два мяча. В ответной битве фарерцы вряд ли позволят себе разбазарить преимущество.

Ставка: Ф2 (0) с коэффициентом 2.50.

Прогноз: «Клаксвик» в среднем за матч забивает 2 мяча, так что можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.03.