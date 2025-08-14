Неман — Клаксвик: прогноз на футбол и ставка за 2.50

1-й таймПСЖ — ТоттенхэмОнлайн
    Прогноз и ставки на «Неман» — «Клаксвик»
    «Клуж» — «Неман»
    «Неман» из Беларуси сыграет против «Клаксвика» из Фарерских островов в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 14 августа, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Неман» — «Клаксвик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Неман

  • Гродно
    •  Неман 21:00 Клаксвик

    Клаксвик

  • Клаксвик
    «Неман»

    Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси «Неман» опустился на 6 место, в активе команды 28 очков.

    Последние матчи: «Неман» выбил из розыгрыша Лиги конференций армянский клуб «Урарту» (4:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    Неман — Клаксвик: коэффициенты букмекеров

    Во втором отборочном раунде беларусы выиграли у «Кошице» (1:1 — дома, 3:2 в гостях).
    Однако в первом матче третьего раунда «Неман» в два мяча уступил «Клаксвику» (0:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Состояние команды: Прервалась беспроигрышная серия «Немана», которая состояла девяти матчей: 7 побед и 2 ничьих.

    «Клаксвик»

    Турнирная таблица: В чемпионате Фарерских островов «Клаксвик» одержал крупную победу в матче против клуба «Тофтир» (7:0). КИ лидирует во внутреннем первенстве, набрав 49 очков.

  • Игорь Семшов: В «Зените» нет той химии, которая была 2-3 года назад
  • Бронзовый призер Евро-2008 в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о матчах четвертого тура РПЛ
  • Сегодня

    • Последние матчи: В первом отборочном раунде «Клаксвик» одержал победу над финским коллективом СЙК (2:0 — дома, 2:1 — в гостях). Во второй стадии квалификации КИ сломил сопротивление сербского клуба «Раднички» благодаря голу Клетцкарда на 39 минуте (1:0 — дома, 0:0 — в гостях).

    «Клаксвик» одной ногой в четвертом отборочном раунде Лиги конференций. В первой игру дуэли с «Неманом» клуб одержал уверенную победу со счётом 2:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Состояние команды: «Клаксвик» не проигрывает с августа 2024 года, последнее фиаско фарерская команда потерпела поражение от финского ХИКа в Лиге конференций (1:2). С тех пор клуб КИ провел целый год без поражений, выиграв 31 матч и в 3 играх сыграли вничью.

    Статистика для ставок

    • «Клаксвик» играет год без поражений

    • Прервалась беспроигрышная серия «Немана», которая состояла из 9 матчей

    • «Клаксвик» обыграл «Неман» со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Неман» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.45, а победа «Клаксвик» — в 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.03 и 1.80.

    Прогноз: «Клаксвик» уже год играет без поражений, в первой игре с «Неманом» островитяне добились победы с перевесом в два мяча. В ответной битве фарерцы вряд ли позволят себе разбазарить преимущество.

    Ставка: Ф2 (0) с коэффициентом 2.50.

    Прогноз: «Клаксвик» в среднем за матч забивает 2 мяча, так что можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  2.03.

