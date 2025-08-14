Неман — Клаксвик: прогноз на футбол и ставка за 2.50

Неман
«Неман»
Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси «Неман» опустился на 6 место, в активе команды 28 очков.
Последние матчи: «Неман» выбил из розыгрыша Лиги конференций армянский клуб «Урарту» (4:0 — дома, 2:1 — в гостях).
Во втором отборочном раунде беларусы выиграли у «Кошице» (1:1 — дома, 3:2 в гостях).
Однако в первом матче третьего раунда «Неман» в два мяча уступил «Клаксвику» (0:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась беспроигрышная серия «Немана», которая состояла девяти матчей: 7 побед и 2 ничьих.
«Клаксвик»
Турнирная таблица: В чемпионате Фарерских островов «Клаксвик» одержал крупную победу в матче против клуба «Тофтир» (7:0). КИ лидирует во внутреннем первенстве, набрав 49 очков.
Последние матчи: В первом отборочном раунде «Клаксвик» одержал победу над финским коллективом СЙК (2:0 — дома, 2:1 — в гостях). Во второй стадии квалификации КИ сломил сопротивление сербского клуба «Раднички» благодаря голу Клетцкарда на 39 минуте (1:0 — дома, 0:0 — в гостях).
«Клаксвик» одной ногой в четвертом отборочном раунде Лиги конференций. В первой игру дуэли с «Неманом» клуб одержал уверенную победу со счётом 2:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Клаксвик» не проигрывает с августа 2024 года, последнее фиаско фарерская команда потерпела поражение от финского ХИКа в Лиге конференций (1:2). С тех пор клуб КИ провел целый год без поражений, выиграв 31 матч и в 3 играх сыграли вничью.
Статистика для ставок
- «Клаксвик» играет год без поражений
- Прервалась беспроигрышная серия «Немана», которая состояла из 9 матчей
- «Клаксвик» обыграл «Неман» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Неман» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.45, а победа «Клаксвик» — в 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.03 и 1.80.
Прогноз: «Клаксвик» уже год играет без поражений, в первой игре с «Неманом» островитяне добились победы с перевесом в два мяча. В ответной битве фарерцы вряд ли позволят себе разбазарить преимущество.
Ставка: Ф2 (0) с коэффициентом 2.50.
Прогноз: «Клаксвик» в среднем за матч забивает 2 мяча, так что можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.03.