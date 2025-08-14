ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Маккаби» Хайфа добьёт поляков

    Маккаби Х — Ракув: прогноз на футбол и ставка за 2.88

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Маккаби Хф Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Маккаби» Х — «Ракув»
    «Маккаби» Хайфа
    14 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Маккаби» Х и «Ракув». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Маккаби» Х — «Ракув», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Маккаби Хф

  • Хайфа
    •  Маккаби Хф 21:00 Ракув

    Ракув

  • Ченстохова
    •

    «Маккаби» Х

    Турнирное положение: «Зелёные» в минувшем раунде прошли «Торпедо-БелАЗ». Первый поединок завершился вничью, а во втором команда победила.

    При этом «Маккаби» Х победил в 2 своих последних поединках. Причем в них команда не пропустила в свои ворота ни разу.

    Маккаби Хф — Ракув: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Маккаби» Х одолел «Ракув» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Торпедо-БелАЗу» (0:3). А вот первый поединок с жодинцами завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Маккаби» Х забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Маккаби» Х весьма стабилен в плане результатов. Команда прекрасно обороняется.

    Причем «Маккаби» Х не проигрывает 3 матча кряду. Причем в них команда пропустила всего лишь однажды.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Зелёные» постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

    «Ракув»

    Турнирное положение: Поляки неудачно начали официальный сезон. Команда в предыдущем раунде квалификации прошла «Жилину».

    Причем «Ракув» неудачно стартовал в своем чемпионате. Там команда находится на 14 месте, набрав всего 3 очка в трех матчах.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ракув» уступил «Маккаби» Х (0:1).

    До того команда была бита «Радомяком» (1:3). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Жилину» (3:1).

    При этом «Ракув» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ракув» нынче выглядит не столь выгодно. Да и блеклый старт во внутреннем чемпионате явно угнетает.

    При этом «Ракув» не особенно преуспевает в плане реализации. А вот в предыдущем раунде команда легко расправилась с «Жилиной».

    Команда уже активно вкатывается в сезон. Поляки уступили в первом поединке, так что теперь обязаны рисковать.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Команда намерена реабилитироваться за последние неудачи.

    Статистика для ставок

    • Поляки проиграли в 2 последних поединках

    • «Маккаби» Х победил в 2 своих последних матчах

    • Поляки в первой встрече уступили «зелёным» (0:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ракув» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

    Прогноз: «Зелёные» выглядят сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

    «Маккаби» Х способен прибавить в плане реализации, плюс «Ракув» имеет проблемы с надежностью тылов.

    Ставка: Победа «Маккаби» Х за 2.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.08

    Маккаби Х — Ракув: прогноз и ставка за 2.88, статистика, коэффициенты матча 14.08.202521:00. «Маккаби» Хайфа добьёт поляков
