ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «ПСЖ» с трофеем«ПСЖ» разбил мечту «Тоттенхэма» о Суперкубке: хладнокровный камбек от парижан Игроки Краснодара празднуют гол«Краснодар» уничтожил «Динамо» в Москве: дубль дебютанта и головная боль Карпина Игроки Локомотива празднуют голБатраков неудержим ещё и в Кубке: «Локомотив» дома прибил «Балтику»
  • 00:11
    • ПСЖ стал обладателем Суперкубка Европы
  • 22:41
    • «Краснодар» забил четыре безответных мяча в ворота «Динамо»
  • 20:55
    • «Сочи» добыл первую победу в сезоне в матче против «Крыльев Советов»
  • 20:38
    • Голы Батракова и Воробьева принесли «Локомотиву» победу над «Балтикой»
  • 19:46
    • Футбольный клуб «Аяччо» исключен из числа участников Лиги 2
  • 19:12
    • «Милан» объявил о трансфере Кони де Винтера из «Дженоа»
  • 18:27
    • «Оренбург» вырвал победу у «Ахмата» в матче Кубка России
    Все новости спорта

    Будет ли шведский триумф в Норвегии?

    Бранн — Хеккен: прогноз на футбол и ставка за 2.35

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Бранн Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Бранн» — «Хеккен»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Севар Магнуссон
    14 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Бранн» и «Хеккен». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бранн» — «Хеккен», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Бранн

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Бранн 20:00 Хеккен

    Хеккен

  • Гётеборг
    •

    «Бранн»

    Турнирное положение: Норвежский «Бранн» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где не сумел преодолеть ни одной стадии отбора.

    Команда прекратила борьбу во втором раунде квалификации главного континентального турнира, где дорогу ей перешел австрийский «Зальцбург», после чего и опустилась в Лигу Европы.

    Бранн — Хеккен: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре — с нынешним соперником — клуб на выезде победил 2:0, поэтому в ответном поединке может позволить себе даже проиграть дома с минимальной разницей голов.

    Ранее коллектив в рамках 16-го тура своего национального первенства также оказался на высоте, когда снова-таки на чужом поле разгромно обыграл «Сарпсборг» (4:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бранн» не проиграл при двух победах и одной ничьей.

    Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Севар Магнуссон — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

    «Хеккен»

    Турнирное положение: «Хеккен» начал выступления в Лиге Европы с первого раунда квалификации, в которой прошел словацкий «Спартак» Трнава.

    Шведская команда после этого во втором раунде отбора континентального турнира по итогам двухматчевого противостояния сенсационно переиграла бельгийский «Андерлехт».

  • Трансферный дайджест. 5 — 11 августа
  • Коман отправляется в Саудовскую Аравию, новые команды для Мораты и Хейлунна, супертрансфер Родриго
  • 11/08/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура национального первенства клуб в чужих стенах разошелся мировой с «Дегерфорсом» (0:0).

    Ранее в первом поединке нынешней стадии Лиги Европы клуб дома проиграл «Бранну» (0:2), так что теперь ему нужна победа на выезде хотя бы с разницей в два гола.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хеккен» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это, очевидно, говорит о плохих шансах гостей на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Симон Густафсон — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Бранна» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Хеккена» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в двух последних матчах «Хеккена» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бранн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.60, победа «Хеккена» — в 5.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.

    Прогноз: в двух последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их семи последних выездных поединках.

    При этом в последнем матче хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Бранна».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.60

    Ещё прогнозы на спорт
    3.30
  • Прогноз на матч Астана — Лозанна
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зайдель — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бронцетти — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч КуПС — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сабах — Левски
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Паолини — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мидтьюлланн — Фредрикстад
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Наполи — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Левадия — Дифферданж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Левадия — Дифферданж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шериф — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ноа — Линкольн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Пакш — Полесье
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бранн — Хеккен: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 14.08.202520:00. Будет ли шведский триумф в Норвегии?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры