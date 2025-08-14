Бранн — Хеккен: прогноз на футбол и ставка за 2.35

14 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Бранн» и «Хеккен». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бранн» — «Хеккен», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бранн»

Турнирное положение: Норвежский «Бранн» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где не сумел преодолеть ни одной стадии отбора.

Команда прекратила борьбу во втором раунде квалификации главного континентального турнира, где дорогу ей перешел австрийский «Зальцбург», после чего и опустилась в Лигу Европы.

Последние матчи: в своей последней игре — с нынешним соперником — клуб на выезде победил 2:0, поэтому в ответном поединке может позволить себе даже проиграть дома с минимальной разницей голов.

Ранее коллектив в рамках 16-го тура своего национального первенства также оказался на высоте, когда снова-таки на чужом поле разгромно обыграл «Сарпсборг» (4:1).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бранн» не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Севар Магнуссон — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

«Хеккен»

Турнирное положение: «Хеккен» начал выступления в Лиге Европы с первого раунда квалификации, в которой прошел словацкий «Спартак» Трнава.

Шведская команда после этого во втором раунде отбора континентального турнира по итогам двухматчевого противостояния сенсационно переиграла бельгийский «Андерлехт».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура национального первенства клуб в чужих стенах разошелся мировой с «Дегерфорсом» (0:0).

Ранее в первом поединке нынешней стадии Лиги Европы клуб дома проиграл «Бранну» (0:2), так что теперь ему нужна победа на выезде хотя бы с разницей в два гола.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хеккен» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Это, очевидно, говорит о плохих шансах гостей на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Симон Густафсон — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Бранна» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Хеккена» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в двух последних матчах «Хеккена» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бранн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.60, победа «Хеккена» — в 5.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.

Прогноз: в двух последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их семи последних выездных поединках.

При этом в последнем матче хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Бранна».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.60