Бранн — Хеккен: прогноз на футбол и ставка за 2.35

Турнирное положение: Норвежский «Бранн» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где не сумел преодолеть ни одной стадии отбора.
Команда прекратила борьбу во втором раунде квалификации главного континентального турнира, где дорогу ей перешел австрийский «Зальцбург», после чего и опустилась в Лигу Европы.
Последние матчи: в своей последней игре — с нынешним соперником — клуб на выезде победил 2:0, поэтому в ответном поединке может позволить себе даже проиграть дома с минимальной разницей голов.
Ранее коллектив в рамках 16-го тура своего национального первенства также оказался на высоте, когда снова-таки на чужом поле разгромно обыграл «Сарпсборг» (4:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бранн» не проиграл при двух победах и одной ничьей.
Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Севар Магнуссон — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.
«Хеккен»
Турнирное положение: «Хеккен» начал выступления в Лиге Европы с первого раунда квалификации, в которой прошел словацкий «Спартак» Трнава.
Шведская команда после этого во втором раунде отбора континентального турнира по итогам двухматчевого противостояния сенсационно переиграла бельгийский «Андерлехт».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура национального первенства клуб в чужих стенах разошелся мировой с «Дегерфорсом» (0:0).
Ранее в первом поединке нынешней стадии Лиги Европы клуб дома проиграл «Бранну» (0:2), так что теперь ему нужна победа на выезде хотя бы с разницей в два гола.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хеккен» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.
Это, очевидно, говорит о плохих шансах гостей на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Симон Густафсон — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Бранна» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Хеккена» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в двух последних матчах «Хеккена» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бранн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.60, победа «Хеккена» — в 5.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.
Прогноз: в двух последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их семи последних выездных поединках.
При этом в последнем матче хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Бранна».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.60