Карабах — Шкендия: прогноз на футбол и ставка за 1.85

Карабах
Шкендия
«Карабах»
Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Азербайджана стартует 15 августа, матч 1 тура «Карабах» проведет на выезде против «Сабаха».
Последние матчи: Во втором раунде Лиги чемпионов «Карабах» переиграл «Шелбурн» из Ирландии (1:0 — дома, 3:0 — в гостях). В рамках третьего отборочного раунда «скакуны» нанесли поражение македонской «Шкендии» (1:0). Единственный и победный гол на 18-й минуте забил Байрамов, реализовав пенальти.
Карабах — Шкендия: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Карабах» одержал третью победу подряд в Лиге чемпионов УЕФА.
«Шкендия»
Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Северной Македонии. В первом туре «Шкендия» на своём поле разгромила «Шкупи» (5:1).
Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Шкендия» с минимальным перевесом одолели ТНС из Уэльса (2:1 — победа дома, 0:0 — ничья в гостях).
Во втором отборочном раунде ЛЧ македонцы преодолели сопротивление румынской «Стяуа»
(1:0 — дома, 2:1 — в гостях).
В шаге от выход в плей-офф Лиги чемпионов «Шкендию» отделяет успешная игра в противостоянии с «Карабахом», однако первую встречу македонцы уступили азербайджанцам (0:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Шкендия» одержала четыре победы и потерпела одно поражение.
Статистика для ставок
- «Шкендия» — чемпион Северной Македонии
- «Карабах» — чемпион Азербайджана
- «Карабах» обыграл «Шкендию» в первом матче 3-го раунда ЛЧ (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.30, а победа «Шкендии» — в 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.
Прогноз: «Карабах» несмотря на минимальное преимущество в битве со «Шкендией», всё ещё считается фаворитом пары. «Скакуны» вполне способны приумножить преимущество азербайджанцев.
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.85.
Прогноз: В первой встрече соперники отыграли лишь на один забитый мяч, ответная встреча вполне может пройти по схожему сценарию. Клубы могут сыграть по низам.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.15.