Карабах — Шкендия: прогноз на футбол и ставка за 1.85

«Карабах» из Азербайджана сыграет дома против «Шкендии» из Северной Македонии в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 12 августа, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Карабах» — «Шкендия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Карабах»

Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Азербайджана стартует 15 августа, матч 1 тура «Карабах» проведет на выезде против «Сабаха».

Последние матчи: Во втором раунде Лиги чемпионов «Карабах» переиграл «Шелбурн» из Ирландии (1:0 — дома, 3:0 — в гостях). В рамках третьего отборочного раунда «скакуны» нанесли поражение македонской «Шкендии» (1:0). Единственный и победный гол на 18-й минуте забил Байрамов, реализовав пенальти.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Карабах» одержал третью победу подряд в Лиге чемпионов УЕФА.

«Шкендия»

Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Северной Македонии. В первом туре «Шкендия» на своём поле разгромила «Шкупи» (5:1).

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Шкендия» с минимальным перевесом одолели ТНС из Уэльса (2:1 — победа дома, 0:0 — ничья в гостях).

Во втором отборочном раунде ЛЧ македонцы преодолели сопротивление румынской «Стяуа»

(1:0 — дома, 2:1 — в гостях).

В шаге от выход в плей-офф Лиги чемпионов «Шкендию» отделяет успешная игра в противостоянии с «Карабахом», однако первую встречу македонцы уступили азербайджанцам (0:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Шкендия» одержала четыре победы и потерпела одно поражение.

«Шкендия» — чемпион Северной Македонии

«Карабах» — чемпион Азербайджана

«Карабах» обыграл «Шкендию» в первом матче 3-го раунда ЛЧ (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.30, а победа «Шкендии» — в 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.

Прогноз: «Карабах» несмотря на минимальное преимущество в битве со «Шкендией», всё ещё считается фаворитом пары. «Скакуны» вполне способны приумножить преимущество азербайджанцев.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: В первой встрече соперники отыграли лишь на один забитый мяч, ответная встреча вполне может пройти по схожему сценарию. Клубы могут сыграть по низам.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.15.