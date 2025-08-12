ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки Кристал Пэлас с СуперкубкомЛондон празднует. «Кристал Пэлас» отнял Суперкубок у «Ливерпуля» Сочи — ДинамоМухин наказал за расслабленность: «Сочи» вырвал ничью у «Динамо» в концовке Игроки Краснодара празднуют гол«Краснодар» дожал «Оренбург»: замена Мусаева решила судьбу матча
  • 00:00
    • Дубли Лопеса и Ямаля принесли «Барселоне» крупную победу над «Комо»
  • 22:32
    • «Ростов» в большинстве переиграл «Пари НН»
  • 19:24
    • «Кристал Пэлас» выиграл Суперкубок Англии в матче с «Ливерпулем»
  • 00:06
    • Алькарас не без труда вышел в третий круг турнира в Цинциннати
  • 22:00
    • Рублев вышел в следующий круг турнира в Цинциннати
  • 20:07
    • «Сочи» и московское «Динамо» поделили очки в матче РПЛ
  • 19:56
    • Матс Хуммельс завершил профессиональную карьеру
    Все новости спорта

    «Карабах» продолжит борьбу в Лиге чемпионов?

    Карабах — Шкендия: прогноз на футбол и ставка за 1.85

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Карабах Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Шкендия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Карабах» — «Шелбурн»
    «Карабах» из Азербайджана сыграет дома против «Шкендии» из Северной Македонии в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 12 августа, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Карабах» — «Шкендия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 12 Августа 2025 года

    Карабах

  • Агдам
    •  Карабах 19:00 Шкендия

    Шкендия

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Карабах»

    Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Азербайджана стартует 15 августа, матч 1 тура «Карабах» проведет на выезде против «Сабаха».

    Последние матчи: Во втором раунде Лиги чемпионов «Карабах» переиграл «Шелбурн» из Ирландии (1:0 — дома, 3:0 — в гостях). В рамках третьего отборочного раунда «скакуны» нанесли поражение македонской «Шкендии» (1:0). Единственный и победный гол на 18-й минуте забил Байрамов, реализовав пенальти.

    Карабах — Шкендия: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.285.209.40Бонус$1500
    •

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Карабах» одержал третью победу подряд в Лиге чемпионов УЕФА.

    «Шкендия»

    Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Северной Македонии. В первом туре «Шкендия» на своём поле разгромила «Шкупи» (5:1).

  • Исак, Уолш, Баркола и другие громкие игнорирования «Золотого мяча»-2025
  • Победитель ЛЧ и двое его партнеров по триумфальному сезону остались за бортом шорт-листа — безо всяких объяснений
  • 08/08/2025

    • Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Шкендия» с минимальным перевесом одолели ТНС из Уэльса (2:1 — победа дома, 0:0 — ничья в гостях).

    Во втором отборочном раунде ЛЧ македонцы преодолели сопротивление румынской «Стяуа»
    (1:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    В шаге от выход в плей-офф Лиги чемпионов «Шкендию» отделяет успешная игра в противостоянии с «Карабахом», однако первую встречу македонцы уступили азербайджанцам (0:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Шкендия» одержала четыре победы и потерпела одно поражение.

    Статистика для ставок

    • «Шкендия» — чемпион Северной Македонии

    • «Карабах» — чемпион Азербайджана

    • «Карабах» обыграл «Шкендию» в первом матче 3-го раунда ЛЧ (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.30, а победа «Шкендии» — в 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: «Карабах» несмотря на минимальное преимущество в битве со «Шкендией», всё ещё считается фаворитом пары. «Скакуны» вполне способны приумножить преимущество азербайджанцев.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: В первой встрече соперники отыграли лишь на один забитый мяч, ответная встреча вполне может пройти по схожему сценарию. Клубы могут сыграть по низам.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом  2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Небитчи — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аркадаг — Ахал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Александрова — Джойнт
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бузас Манейро — Таунсенд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Фонсека — Атман
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Тиафо — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Микельсен — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Маннарино — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Синнер — Диалло
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак Кострома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Соболенко — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кырстя — Юань
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч КамАЗ — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Карабах — Шкендия: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 12.08.202519:00. «Карабах» продолжит борьбу в Лиге чемпионов?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры