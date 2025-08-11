Трабзонспор — Коджаелиспор. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Суперлига, 11 августа 2025 года

Трабзонспор
Коджаэлиспор
«Трабзонспор»
Турнирное положение: Трабзонцы минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Трабзонспор» на 3 очков отстал от зоны еврокубков. А вот отличились игроки команды лишь 58 результативными ударами в 36 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Трабзонспор» переиграл «Умраниеспор» (3:1).
До того команда расписала мировую с «Персеполисом» (0:0). А вот поединок с «Зоб Аханом» завершился уверенной викторией (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Трабзонспор» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Трабзонспор» не столь ярко атакует, да и тылы не назовешь сверхнадежными. Зато команда не проигрывает 3 матча кряду.
Причем «Трабзонспор» традиционно удачно противостоит «Коджаелиспору». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Трабзонцы намерены побороться за самые высокие места.
«Коджаелиспор»
Турнирное положение: «Коджаелиспор» только пополнил Суперлигу. Команда заняла 1 место в первом дивизионе.
Причем «Коджаелиспор» на 4 зачетных балла опередил ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 38 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Коджаелиспор» одолел «Видад» (2:0).
До того команда учинила разгром «Адану Демирспор» (5:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Кечиоренгюджю» (4:1).
При этом «Коджаелиспор» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Коджаелиспор» нынче находится на подъеме. Команда победила в 3 своих последних матчах.
При этом «Коджаелиспор» пропускает в среднем чаще гола за матч. Зато в двух своих последних поединках команда оставила свои владения сухими.
Команда прекрасно выглядела в летних контрольных поединках. Да и в новом сезоне она вполне может побороться за место в середине таблицы.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой старожилу Суперлиги.
Статистика для ставок
- «Трабзонспор» не проигрывал в 3 своих последних матчах
- «Коджаелиспор» победил в 3 последних поединках
- «Коджаелиспор» не пропускал в 2 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.
Прогноз: «Трабзонспор» явно сильнее оппонента, и явно начнет встречу с активных атакующих акций.
Номинальные хозяева мотивированы как можно увереннее начать чемпионат, к тому сопернику явно не хватает опыта выступлений в элите.
Ставка: Победа «Трабзонспора» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00