    Трабзонцы сразу побегут в атаку

    Трабзонспор — Коджаелиспор. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Суперлига, 11 августа 2025 года

    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Коджаелиспор»
    «Трабзонспор»
    11 августа в 1-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Трабзонспор» и «Коджаелиспор». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Трабзонспор» — «Коджаелиспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 11 Августа 2025 года

    Трабзонспор

  • Трабзон
    •  Трабзонспор 21:30 Коджаэлиспор

    Коджаэлиспор

  • Турция. Первая лига
    •

    «Трабзонспор»

    Турнирное положение: Трабзонцы минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Трабзонспор» на 3 очков отстал от зоны еврокубков. А вот отличились игроки команды лишь 58 результативными ударами в 36 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Трабзонспор» переиграл «Умраниеспор» (3:1).

    До того команда расписала мировую с «Персеполисом» (0:0). А вот поединок с «Зоб Аханом» завершился уверенной викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Трабзонспор» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Трабзонспор» не столь ярко атакует, да и тылы не назовешь сверхнадежными. Зато команда не проигрывает 3 матча кряду.

    Причем «Трабзонспор» традиционно удачно противостоит «Коджаелиспору». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Трабзонцы намерены побороться за самые высокие места.

    «Коджаелиспор»

    Турнирное положение: «Коджаелиспор» только пополнил Суперлигу. Команда заняла 1 место в первом дивизионе.

    Причем «Коджаелиспор» на 4 зачетных балла опередил ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 41 мяч в 38 поединках.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Коджаелиспор» одолел «Видад» (2:0).

    До того команда учинила разгром «Адану Демирспор» (5:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Кечиоренгюджю» (4:1).

    При этом «Коджаелиспор» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Коджаелиспор» нынче находится на подъеме. Команда победила в 3 своих последних матчах.

    При этом «Коджаелиспор» пропускает в среднем чаще гола за матч. Зато в двух своих последних поединках команда оставила свои владения сухими.

    Команда прекрасно выглядела в летних контрольных поединках. Да и в новом сезоне она вполне может побороться за место в середине таблицы.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой старожилу Суперлиги.

    Статистика для ставок

    • «Трабзонспор» не проигрывал в 3 своих последних матчах

    • «Коджаелиспор» победил в 3 последних поединках

    • «Коджаелиспор» не пропускал в 2 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

    Прогноз: «Трабзонспор» явно сильнее оппонента, и явно начнет встречу с активных атакующих акций.

    Номинальные хозяева мотивированы как можно увереннее начать чемпионат, к тому сопернику явно не хватает опыта выступлений в элите.

    Ставка: Победа «Трабзонспора» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Трабзонспор — Коджаелиспор: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 11.08.202521:30. Трабзонцы сразу побегут в атаку
